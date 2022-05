Onrust om hartontsteking na coronavaccin, en toch weinig reden tot zorg

Een inwoner van de regio Utrecht krijgt een boosterprik in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Beeld ANP

Wat is er precies aan de hand?

In Nederland zijn in totaal zo’n 30 miljoen coronaprikken gezet. Bij 99 mensen is kort na inenting myocarditis vastgesteld (ontsteking van de hartspier), en bij 274 mensen pericarditis (ontsteking van het hartzakje). Dat zijn er, vooral onder mensen die het Pfizer- of Moderna-vaccin kregen, enkele tientallen meer dan je op grond van het toeval zou verwachten.

Het is dus best denkbaar dat die tientallen gevallen het gevolg zijn van vaccinatie. Van de pericarditis-patiënten belandde 30 procent in het ziekenhuis, en van de myocarditis-patiënten 70 procent. Bij zes mensen liep de ontsteking dodelijk af. Bij veruit de meeste patiënten geneest de infectie overigens spontaan, of is ze behandelbaar met medicijnen.

Dat klinkt ernstig. Iedereen dus op de alarmstand?

Nee. Hoe tragisch iedere ziekenhuisopname en elk sterfgeval afzonderlijk ook zijn, echt gealarmeerd zijn kenners niet. De ontstekingen zijn immers een bekende, zeer zeldzame bijwerking van de zogeheten mRNA-vaccins. En dan is enkele tientallen ontstekingen extra na 30 miljoen prikken ‘een aantal wat je wel ongeveer verwacht’, zegt directeur Agnes Kant van het Lareb.

Bovendien kan alle media-aandacht voor de aandoening het aantal meldingen extra hebben opgedreven, schrijft het Lareb in een uitgebreid, technisch rapport. ‘Elke huisarts is hier nu alert op’, zegt Kant. ‘Als je wat pijn op de borst hebt, denkt men toch eerder aan myo- of pericarditis.’

Veelzeggend is dat 58 meldingen kwamen van mensen die het vaccin van AstraZeneca en Janssen hadden gehad, allebei vaccins waarbij de ontsteking officieel geen bijwerking is.

‘We zitten nu wel echt met argusogen naar dit vaccin te kijken. Maar vergelijk dit eens met het mazelenvaccin. Dat geeft ook in zeldzame gevallen dit soort bijwerkingen, alleen zijn we daaraan gewend’, relativeert hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal.

Maar toch: er zijn nu dus zes ‘vaccindoden’ te betreuren door mRNA-vaccins?

Nee, zo simpel ligt het niet. Van de zes slachtoffers overleden er drie na inenting met het AstraZeneca- of Janssen-vaccin: een aanwijzing dat de aandoening bij hen niet met vaccinatie te maken had.

De andere drie kregen weliswaar de mRNA-prik, maar kunnen de ontsteking ook door een andere oorzaak hebben gekregen. ‘Peri- en myocarditis kunnen ook door andere infecties komen’, zegt Kant. Normaal gesproken treft de ontsteking jaarlijks zo een op de vijf- tot tienduizend mensen.

En dan is er de doodsoorzaak. Sommige patiënten hadden al een andere aandoening, zoals een hartkwaal, waardoor moeilijk is te zeggen waaraan ze precies overleden. Het schrikbeeld van jongemannen die plotseling doodgaan na vaccinatie, klopt in elk geval niet: de jongste overledene was achterin de dertig, de oudste in de zeventig.

Is dat een reden om het vaccin te weigeren?

‘Dat moet iedereen natuurlijk voor zichzelf weten’, zegt Kant. ‘Maar de balans tussen de voor- en de nadelen is goed gewogen, en het risico is erg klein’.

Bovendien is de kans op hartontsteking na een gewone infectie met het coronavirus ‘vele malen groter’, zegt Rosendaal. Volgens internationale onderzoeken: een 18,3 keer zo groot risico op myocarditis, en een 5,4 keer zo groot risico op pericarditis als na vaccinatie.

Tenslotte: er was ook nog zoiets als trombose toch?

Dat klopt. Het Lareb constateert dat inmiddels drie Nederlanders zijn overleden aan de gevolgen van een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin van AstraZeneca en Janssen, ongewone trombose gecombineerd met bloedplaatjesverlies.

Niettemin kreeg het Lareb ook een wat verhoogd aantal meldingen binnen van trombose na de tweede Pfizer- en Moderna-prik. Het Lareb stelt daarnaar samen met het LUMC nader onderzoek in.