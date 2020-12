Onrust na derde arrestatie in korte tijd van geliefde oppositieleider Oeganda

Oegandees oppositieleider Robert Kyagulanyi, beter bekend als Bobi Wine, wordt door de politie afgevoerd. Beeld REUTERS

Wine werd samen met zijn campagneteam opgepakt tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de centrale regio Kalagala. Dat laten zijn medewerkers weten via Twitter. Wine wil het bij de verkiezingen van 14 januari opnemen tegen de huidige president Yoweri Museveni (76), die al sinds 1986 aan de macht is. Volgens de politie hebben Wine en zijn medewerkers zich schuldig gemaakt aan oproepen tot geweld en het overtreden van de coronaregels.

Bobi Wine and his entire campaign team arrested in Kalangala! Media blocked.



- Admin — BOBI WINE (@HEBobiwine) 30 december 2022

Het is de derde keer in korte tijd dat Wine is vastgezet. Op de dag dat de verkiezingscampagne formeel begon, moest hij kort in de cel zitten en een maand geleden werd hij een aantal dagen lang vastgezet. Ook toen zou hij volgens de politie de in Oeganda geldende corona-regels hebben overtreden. Die schrijven immers voor dat politici geen grote groepen op de been mogen brengen. De enige uitzondering op die wet geldt voor president Museveni zelf, die wel grote bijeenkomsten mag organiseren.

Het nieuws over die arrestatie in november bereikte al snel hoofdstad Kampala, waar direct grote onrust uitbrak. Militairen, politieagenten en mannen in burgerkledij bestookten vervolgens op tal van plekken in de stad betogers met traangas en kogels. Uiteindelijk werden tientallen mensen door de politie om het leven gebracht.

Populair zanger

De hevige reactie op Wine en zijn aanhangers toont de vastberadenheid waarmee president Museveni, een 76-jarige, voormalige guerrillastrijder, zijn heerschappij in Oeganda wil voortzetten. Museveni’s uitdager Wine (wiens geboortenaam Robert Kyagulanyi luidt) is mede door zijn leeftijd (38) en zijn achtergrond als zanger erg populair onder de jeugd, en jeugd is er heel veel in Oeganda: meer dan driekwart van de inwoners is jonger dan 30. Geconfronteerd met hun roep om verandering, haalt Museveni met behulp van zijn grote veiligheidsapparaat de teugels alleen maar verder aan.

Volgens mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties probeert president Museveni de oppositie gewelddadig te onderdrukken in aanloop naar de verkiezingen. Ook activisten, journalisten en politieke tegenstanders worden aan de lopende band gearresteerd of aangevallen.