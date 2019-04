Onrust in top Centric houdt aan na komst ‘cyberspecialist’ Van Rijbroek: ook financieel directeur stapt op

De Twentse ondernemer Gerard Sanderink vorige week bij de rechtbank in Almelo Beeld Arie Kievit

Carolien van der Werf was tot kort de financieel directeur van ict-dienstverlener Centric, maar heeft volgens bronnen van de Volkskrant vorige week vrijdag haar ontslag ingediend. Dat was twee dagen na het kort geding waarin Centric-eigenaar Gerard Sanderink tegenover zijn voormalig privé- en zakenpartner Brigitte van Egten stond. Hierin ging het ook over de groeiende rol van de omstreden Van Rijbroek.

Kort geleden moest Karim Henkens, ceo van Centric, al het veld ruimen als gevolg van de crisis die volgde op de komst van Van Rijbroek in het leven van de steenrijke Sanderink. Van Rijbroek is als zelfbenoemd expert omstreden in de Nederlandse hack- en beveiligingswereld. Haar laatste boek werd door kenners neergesabeld omdat het vol met aantoonbare onzin staat en een eerder boek moest uit de handel worden genomen vanwege plagiaat. Vorige week meldde de NOS nog dat Van Rijbroek nooit bij de AIVD heeft gewerkt, iets wat ze wel herhaaldelijk heeft gesuggereerd. Henkens zou zich hebben verzet tegen haar groeiende invloed.

‘Onder de indruk’

Ondanks Van Rijbroeks reputatie en twijfel aan haar kennis als beveiligingsexpert, is het geloof in haar bij de overgebleven sleutelfiguren bij Centric en Strukton groot. Allereerst bij Sanderink zelf, die vorige week nog eens verklaarde ‘onder de indruk te zijn van Rians kennis op het terrein van cybersecurity’. Verder stelde het management van Strukton en Centric nog een verklaring op waarin het vertrouwen in Van Rijbroek expliciet werd uitgesproken.

Uit de stukken die Sanderink deze week aan de Volkskrant stuurde, blijkt dat ook Freddie Veltmaat (technisch directeur van Centric) hoog opgeeft van Van Rijbroek. In een recente mail schrijft Veltmaat aan Sanderink: ‘Destijds heb ik de nodige gesprekken gevoerd met Rian van Rijbroek, over cybersecurity, haar ervaring op dit gebied en hoe ze haar kennis met Centric zou kunnen delen. Als cto van Centric weet ik uit ervaring dat mensen met dit soort ervaring zeer schaars zijn. Ik ben onder de indruk van haar kennis en kunde.’ Ook noemt hij de inmiddels geruchtmakende boekpresentatie van het boek Unhacked van Van Rijbroek in het Amstelhotel ‘indrukwekkend’. Deze mail werd vorige week, daags voor het kort geding, verstuurd. Tot slot is ook Ben van Lier – innovatiedirecteur bij Centric en docent aan de Hogeschool Rotterdam – enthousiast over het boek Unhacked van Van Rijbroek.

Het vertrek van financieel directeur Van der Werf is nog niet officieel bekendgemaakt. Centric noch Van der Werf is bereikbaar voor commentaar.