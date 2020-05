Onrust in Suriname: uitslag verkiezingen laat op zich wachten

Aanhangers van de VHP, de grootste grootste oppositiepartij in Suriname, tijdens een campagne voor de parlementsverkiezingen van 25 mei. Beeld Ranu Abhelakh / ANP

De verkiezingen voor het parlement, de Nationale Assemblee (DNA), zijn afgelopen maandag gehouden. Al snel bleek dat de oppositiepartij VHP op de meeste stemmen kan rekenen. Momenteel staat de partij van Chan Santokhi op 20 van de in totaal 51 zetels. De NDP zou zakken van 26 naar 16 zetels.

Om direct de nieuwe president te kunnen worden en een regering te vormen, heeft Santokhi in DNA een tweederdemeerderheid nodig, met steun dus van andere partijen. Zo’n meerderheid, van 34 zetels, is niet te halen als de NDP van Bouterse bij de einduitslag alsnog op minimaal 18 zetels zou blijken uit te komen.

De onrust heeft te maken met mogelijke verkiezingsfraude. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zegt dat alle stemmen zijn geteld. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft almaar niet de laatste uitslagen door. ‘Tot overmaat van ramp stopt het ministerie plotseling met het doorgeven van informatie’, aldus OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos.

Ploeg

In een verklaring laat Binnenlandse Zaken weten niet bewust ‘de informele uitslag van de verkiezingen’ te hebben stopgezet. De vertraging heeft volgens het departement te maken met het vervangen van de ploeg die de resultaten dient te verwerken. De eerdere ploeg zou al te lang in touw zijn geweest en diende daarom te worden vervangen.

Als de VHP van Santokhi niet minimaal tweederde van het parlement achter zich krijgt, komt de keuze van een nieuwe president mogelijk in handen van een zogeheten Verenigde Volksvergadering (VVV). In die VVV komen naast DNA ook de twee andere, lagere Surinaamse bestuurslagen bijeen. Dat zijn de districts- en de ressortraden. Gezamenlijk dienen zij dan een keuze te maken.

Kenners menen dat een VVV gevoeliger is voor het kopen van stemmen. De NDP heeft in de districts- en ressortraden bovendien een veel grotere invloed. Daarnaast, zo zeggen critici van de NDP, kan de partij van Bouterse proberen leden van andere partijen naar de NDP te laten overlopen.

Decembermoorden

De uitkomst van dit alles is voor Desi Bouterse, die de afgelopen tien jaar de democratisch gekozen president is geweest, ook persoonlijk van groot belang. Eind vorig jaar is hij in eerste aanleg veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Als zittend president maakt hij een grotere kans zichzelf uit de gevangenis te houden. Zijn politieke rivaal Chan Santokhi heeft hem in het verleden, onder meer als minister van Justitie, vaker het vuur aan de schenen gelegd en verleent, als hij president is, de 74-jarige Bouterse mogelijk geen gratie.

Ondertussen hebben internationale waarnemers hun tevredenheid uitgesproken over het verloop van de verkiezingen, die eerder door OKB-voorzitter Van Dijk-Silos juist als chaotisch zijn omschreven. Volgens de afvaardiging van de regionale organisatie Caricom was er geen sprake van fraude, maar zijn hooguit ‘menselijke fouten’ gemaakt.