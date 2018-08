Onrust in Slotervaart na drie aanslagen in korte tijd: ‘Er is altijd wat in deze buurt’

Zaterdag-, maandag- én dinsdagnacht was het raak aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-Slotervaart. Eerst werd een meubelwinkel onder vuur genomen, daarna een schoonmaakbedrijf en vervolgens ontplofte een explosief in de straat. Bewoners reageren afwisselend nuchter en bang op de wildwesttaferelen in Nieuw-West.

‘Ik hoorde helemaal niks, ik heb er gewoon doorheen geslapen’, zegt Jens (14). ‘Ik schrok wel wakker van de explosie, maar daarna viel ik weer snel in slaap’, zegt Rosa (16). ‘Ik dacht: het zal wel vuurwerk zijn.’

De Amsterdamse broer en zus Jens en Rosa Westra wonen aan de Cornelis van Alkemadestraat, een zijstraatje van Johan Huizingalaan in Amsterdam-Slotervaart. Aan deze laan, op enkele meters afstand van Jens’ en Rosa’s ouderlijk huis, ging dinsdagnacht een explosief af dat het glas uit een bushokje blies en de voordeur van restaurant Marovaan beschadigde. Jens – voetbal onder de arm – en Rosa hadden niks door totdat ze woensdagochtend de deur uitliepen en de cameraploegen en politieagenten om de hoek van hun straat tegen het lijf liepen.

De Johan Huizingalaan is een brede weg die dwars door het midden van Slotervaart loopt. In dit stadsdeel heeft bijna de helft van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is ook terug te zien in het het winkelaanbod op de Huizingalaan: veel Marokkaanse en Turkse eethuisjes, waaronder ook het getroffen restaurant Marovaan – een samentrekking van Marokkaan en Javaan. Eigenaresse van Marovaan is de 21-jarige Kaoutar Baâdoud, dochter van ex-stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West Achmed Baâdoud.

‘Best wel gek dat zulke dingen zo vaak gebeuren in deze buurt’, zegt Rosa onderkoeld. ‘Hopelijk houdt het gauw op.’

Derde incident

De explosie van dinsdagnacht is al het derde ernstige incident in een paar dagen tijd aan de Johan Huizingalaan. Eerst werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus een meubelwinkel op de Johan Huizingalaan onder vuur genomen. In de nacht van maandag op dinsdag werden in dezelfde straat schoten gelost op een schoonmaakbedrijf. Aan de achterzijde van het bedrijf werd later een explosief gevonden.

Op last van burgemeester Halsema werd dit bedrijfspand voor onbepaalde tijd gesloten ‘vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde.’ Onduidelijk nog is of de explosie van dinsdag- op woensdagnacht verband houdt met de twee eerdere incidenten aan de Johan Huizingalaan en wie of wat het beoogd doelwit was.

Handgranaten

Het plaatsen van explosieven bij bedrijven gebeurde dit jaar en vorig jaar ook elders in Amsterdam. Dinsdag nog werd een handgranaat aangetroffen aan de deurklink van een lunchroom aan de Jan Evertsenstraat in De Baarsjes. Daarvoor werden handgranaten geplaatst bij twee nachtclubs en een café. Vermoed wordt dat bedrijfspanden worden beschoten en behangen met explosieven om de eigenaren in financiële problemen te brengen. Uit het oogpunt van veiligheid en openbare orde worden bedrijven die bij zulke incidenten betrokken zijn drie maanden lang gesloten.

Burgermeester Femke Halsema bezoekt de Johan Huizingalaan in Slotervaart. Foto ANP

‘Op zondag konden we onze straat niet inrijden vanwege de schietpartij bij de meubelwinkel’, zegt Rosa. ‘Alles was afgezet. We dachten eerst aan een liquidatie.’

‘Er is altijd wel wat in deze buurt’, zegt Jens. ‘Een paar jaar geleden was ik bij een vriendje thuis hier verderop toen ik opeens knallen hoorde. Was er weer iemand neergeschoten.’

‘Tuig’

Reacties peilen bij oudere bewoners aan en rond de Johan Huizingalaan gaat moeizaam. Een tweetal buurtbewoners – ‘noem ons maar Joop en Erik’ – zegt niet wakker te liggen van de incidenten, zolang het ‘tuig’ het maar op ander tuig gemunt blijft houden. Sommigen geven aan dat de middernachtelijke explosies en schietpartijen volledig aan ze voorbij zijn gegaan. De meesten onthouden zich het liefst helemaal van commentaar en trekken zich schielijk terug achter hun voordeur.

‘Ik heb van mijn buren moeten horen dat er weer een aanslag was’, zegt de joviale Sam Elders (72) die op een stoeltje bij zijn voordeur geniet van de zon en een sigaretje. ‘Het doet mij niks verder. Weet je, dit heeft ook helemaal niks met Turken of Marokkanen te maken. Mensen zijn gewoon jaloers op elkaar. Ze willen afpakken wat de ander heeft.’

Mobiel meldpunt

Bij de bushalte aan de Johan Huizingalaan waar de explosie heeft plaatsgevonden, staat woensdagochtend een mobiel meldpunt van de politie waar buurtbewoners terechtkunnen met hun vragen en zorgen.

‘Je hebt buurtbewoners die erg nuchter blijven onder wat er allemaal gebeurt, anderen zijn juist erg geschrokken en bang’, zegt wijkagent Marcel Kunst. ‘Drie aanslagen achter elkaar, dat leidt tot maatschappelijke onrust.’

Na het eerste incident op zondag aan de Johan Huizingalaan heeft de politie het veiligheidsgevoel proberen te vergroten door vaker een kijkje te nemen in de buurt. Maar, erkent ook Kunst, de opgevoerde politierondes hebben niet kunnen voorkomen dat er alsnog ernstig geweld heeft plaatsgevonden.

Een restaurant aan de Johan Huizingalaan, waar een explosie is geweest. Foto ANP

Camera's

‘We kunnen als politie hier niet permanent aanwezig zijn’, zegt Kunst. ‘Daarom gaan we ook camera’s plaatsen. Eentje komt er vandaag al, de rest morgen. Voor vanavond hebben we bovendien een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen krijgt vandaag nog een brief daarover in de bus.’

Op woensdagmiddag kwam ook burgemeester Halsema poolshoogte nemen in de Johan Huizingalaan. Ze sprak met ondernemers en buurtbewoners en zei dat je ‘hier niet meer van een incident kunt spreken.’

Broer en zus Jens en Rosa trappen in een straatje achter de plaats delict een balletje over en weer. Angstig zijn ze nog niet. Zolang de schietpartijen en explosies maar diep in de nacht plaatsvinden en niet overdag.

‘Ik weet dat het raar klinkt, maar ik blijf dit een leuke buurt vinden’, zegt Rosa. ‘Het is nu alleen eventjes een zootje.’