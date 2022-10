Onrust in Noorwegen over mogelijke spionage door Russen: ‘Moskou wil gevoel van onveiligheid vergroten’

Een patrouilleboot voor de westkust van Noorwegen. De Noorse premier zei eind september dat zijn land militaire hulp heeft geaccepteerd van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om de olie- en gassector veilig te stellen. Beeld AFP

Het was halverwege oktober toen een medewerker van de luchthaven in het Noorse Tromsø een man met een drone opmerkte. Het bleek te gaan om een Rus die beelden van de luchthaven maakte met zijn drone. Op de geheugenkaart ontdekte de politie ook beelden van een ander vliegveld en van een helikopter van het Noorse leger. Drie dagen later werd weer een Rus met een drone gearresteerd, ditmaal in de Svalbard-eilandengroep. Ook op zijn geheugenkaart werd ‘belangrijke informatie’ gevonden, aldus de politie.

En dan het nieuws, deze week, dat een Russische spion is gearresteerd. Het gaat om een gastdocent aan de universiteit van Tromsø die zich voordeed als een Braziliaanse wetenschapper. In werkelijkheid werkte hij voor de Russische autoriteiten, aldus de Noorse veiligheidsdienst PST.

Het is nog maar een deel van een serie verdachte activiteiten die de Noorse autoriteiten de afgelopen weken hebben opgemerkt. Zo werden meerdere onbekende drones waargenomen in de buurt van olie- en gasinstallaties in de Noordzee. Zeven Russen werden gearresteerd voor het maken van foto- en videobeelden.

Meer surveillance

Duidt dit alles op een gecoördineerde Russische sabotage-actie? Volgens defensie-expert Erik Solli van het Noorse instituut voor Internationale Betrekkingen (NUPI) waarschuwen de veiligheidsdiensten al jaren voor een toename van Russische spionageactiviteiten. Het verschil is dat politie én burgers nu extra waakzaam zijn, vooral sinds de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen. Die aanslag voltrok zich een dag voordat Noorwegen een nieuwe pijpleiding naar Polen opende. ‘Er is meer monitoring, meer surveillance en het publiek is gevraagd uit te kijken naar verdachte zaken zoals drones. Dat heeft zeker effect.’

Wat ook meespeelt, is dat niet alle Russen op de hoogte zijn van het drone- en fotografieverbod, dat alleen voor hen geldt. Het is een van de sancties die de Noren hebben doorgevoerd na de Russische inval in Oekraïne. Een groep van vier Russen is inmiddels weer vrijgelaten nadat bleek dat ze geen verdachte beelden hadden gemaakt. Maar dan nog is het het aantal incidenten in de afgelopen weken opvallend. Maandag werden twee Russische dertigers ingerekend op verdenking van het fotograferen van een militaire basis.

Erik Reichborn, senior onderzoeker bij het NUPI, denkt dat het de Russen niet zozeer te doen is om het vergaren van informatie. ‘Dat is allang in kaart gebracht. De Navolanden weten ook waar in Rusland de kritieke infrastructuur ligt.’ Volgens Reichborn wil Moskou vooral angst zaaien onder de bevolking. ‘Het Kremlin wil dat de Noorse regering in actie komt. Dat kunnen zij dan weer gebruiken voor hun eigen propaganda over anti-Russisch beleid in Europa.’

Zonder twijfel geen toeval

De Russen reageerden woensdag inderdaad volgens die lijn. De ambassade in Oslo klaagde over ‘spionagemania’ in Noorwegen. ‘Alles wat Russisch is, of het nou gaat om regeringsorganisaties, bedrijven of burgers, is verdacht en riekt naar spionage’, aldus de ambassade. ‘Dat we nu een serie incidenten zien, is zonder twijfel geen toeval. Dit is allemaal politiek gemotiveerd.’

De Noren zien dat anders. Volgens de Veiligheidsdienst PST is Moskou bezig om inlichtingen te verzamelen over Noorse energiecentrales, militaire terreinen en olie- en gasinstallaties. De dienst vroeg burgers vorige week tijdens een persconferentie om verdachte activiteiten rondom deze plekken te melden bij de politie.’ We mogen niet naïef zijn. We moeten alert zijn op verdachte zaken, en deze melden.’

Volgens Solli is het goed mogelijk dat de Russen hun spionage hebben opgevoerd, ook met drones, om hun bestaande inlichtingen up-to-date te houden. De meeste aandacht van de Noren gaat evenwel uit naar het beschermen van de pijpleidingen die het gas van Noorwegen naar Europa vervoeren. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei onlangs dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn genomen. Zichtbaar is dat het leger inmiddels gas- en olie-installaties bewaakt en dat marineschepen uit Duitsland, Engeland en Noorwegen in de Noordzee patrouilleren.

Hulp van alle partijen

Onzichtbaar blijft volgens Solli dat de pijpleidingen met onbemande vaartuigen geïnspecteerd worden op – eerder aangebrachte – explosieven. Dat is nogal een klus, omdat er 9.000 kilometer aan leidingen ligt. ‘Maar vergeet niet dat alle partijen meehelpen, dus de overheid, maar ook olie- en gasbedrijven en dienstverleners in sector. Samen hebben ze heel veel capaciteit.’

Eichborn meent dat de autoriteiten – en ook Noorse media – de aandacht voor de drones overdrijven en daarmee misschien onbedoeld Rusland in de kaart spelen. ‘Echte Russische saboteurs zouden zich niet zo makkelijk met een drone laten zien. Als Moskou er al achter zit, dan is het lang niet altijd om inlichtingen in te winnen, maar om het gevoel van onveiligheid te vergroten.’ De acties van de Noorse overheid zijn volgens hem voor een deel bedoeld om zorgen onder het publiek weg te nemen. ‘Dat ze de spion nu hebben gearresteerd, is niet omdat die nu ineens tegen de lamp is gelopen. De kans is groot dat ze hem al een tijd op het oog hadden en het nu een goed moment vonden om hem te arresteren.’