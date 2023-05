Onrust bij VDL Nedcar groeit, dinsdag opnieuw staking

Werknemers van Nedcar in Born legden ook begin mei het werk twee dagen neer. Beeld ANP

De huidige 3.800 werknemers hangt ontslag boven het hoofd. Voor een flink deel van hen is er binnenkort al geen werk meer.

FNV Metaal heeft de afgelopen weken met de bedrijfsleiding om de tafel gezeten voor een beter sociaal plan. Maar het bod waarmee VDL afgelopen maandag kwam, is volgens de vakbond volstrekt onvoldoende. De leden hebben het voorstel donderdag van tafel geveegd.

Eerder deze week brak al een spontane werkonderbreking uit, net als enkele weken geleden, die toen werd gevolgd door een officiële staking. Nu is voor volgende week dus ook weer een staking aangekondigd, die mogelijk nog dezelfde week wordt gevolgd door een tweede, aldus FNV Metaal.

‘VDL moet met een beter bod komen, dat recht doet aan de trots waarmee de werknemers in Born auto’s maken’, zei FNV-bestuurder Peter Reniers vrijdag tegen persbureau ANP. ‘We beginnen de onderhandelingen weer van voor af aan. Er moet duidelijkheid komen.’Maar VDL liet donderdag al weten niet met een beter bod te komen.

Intussen is een ook een ouder conflict opgelaaid: de ondernemingsraad van VDL Nedcar dreigde vrijdag met een kort geding als de bedrijfsleiding geen openheid van zaken geeft over de afkoopsom die BMW heeft betaald voor het verbreken van het contract met de Limburgse autobouwer. Aanvankelijk zou het Duitse concern tot eind jaren twintig in Born blijven produceren, maar het trok die belofte later in.

De ondernemingsraad wil nu vóór komende woensdag weten hoe veel compensatie VDL daarvoor heeft ontvangen. De raad wil daarnaast ook inzage in de afspraken die zijn gemaakt met Rivian, de jonge Amerikaanse bouwer van elektrische pick-uptrucks. Rivian betaalde volgens de OR 100 miljoen euro voor exclusiviteitsrecht bij VDL Nedcar.