Onrust bij Forum is nog niet voorbij

De onrust binnen Forum voor Democratie duurt voort. Voormalig partijkopstuk Henk Otten en zijn medestanders zitten in de verdrukking, maar daarmee is de tijd der troebelen nog niet voorbij voor Thierry Baudet. Zijn eigen selectiebeleid blijft hem achtervolgen in de Eerste Kamer.

En verder: het Binnenhof worstelt met China. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok streeft naar ‘een brede en intensieve relatie', maar tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat het Chinese bedrijf Huawei hier stiekem achterdeurtjes gebruikt om te spioneren.

FVD-TOESTANDEN

Interne onrust ettert nog wel even door

Op Twitter houdt Thierry Baudet de moed erin. De uitbouw van de partijorganisatie gaat onverminderd door, zo laat hij enthousiast aan zijn achterban weten. Ondertussen woedt er op de achtergrond een machtsstrijd tussen zijn adviseurs, zegt voormalig partijmedewerker Robert Baljeu in een interview met de Volkskrant.

De twee beoogde FvD-senatoren Henk Otten en ex-NRC Handelsblad-journalist Paul Frentrop staan daarbij recht tegen over elkaar. In 2018 koos Baudet nog voor Otten als belangrijkste adviseur, maar sinds kort heeft de partijleider zich bedacht. De ooit ‘volstrekt onmisbare’ Otten is nu genadeloos ‘onder de bus gegooid’, aldus medestander Baljeu. ‘Zoals er met Otten is afgerekend… Gadverdamme, daar draait je maag van om.’

De machtsstrijd mag intern voorlopig dan beslecht zijn, in de Eerste Kamer blijft een probleem bestaan. Otten zal hoe dan ook in de senaat komen. Ook Baljeu, die weinig zegt op te hebben met het ‘boreale gelul’ binnen de partij, maakt een serieuze kans. Tegelijkertijd zal tegenstrever Frentrop ook in de Eerste Kamer zitting nemen. Zo worden de spanningen binnen de partij straks geëxporteerd naar het Binnenhof.

Als de interne verhoudingen niet snel verbeteren, blijft het risico van een afsplitsing in de lucht hangen. In de Provinciale Staten van Noord-Holland is dat nu al gebeurd. Baljeu is uit de fractie gegooid, maar houdt wel zijn zetel. Resultaat: na amper twee maanden is FvD in Noord-Holland al niet meer de grootste.

De onrust kan ook fnuikend zijn voor de bestuurlijke ambities van Baudet. ‘Forum kan soms met literaire overdrijvingen iedereen in de bomen jagen,’ zei de FvD-leider onlangs nog. ‘Maar uiteindelijk willen we een goed bestuur voor Nederland. We nodigen andere partijen uit om dat samen met ons te doen.’

Die andere partijen kijken ondertussen met belangstelling naar de interne beschietingen bij Forum. De verwikkelingen zijn amper bij te houden. Een partijkopstuk als Robert de Haze Winkelman werd begin 2018 nog rücksichtslos geroyeerd, maar is inmiddels weer liefdevol aan de borst gedrukt. De voorheen bejubelde Otten is met hetzelfde gemak alsnog afgeserveerd.

Medestanders kunnen het zien als groeistuipen van een jonge partij; potentiële coalitiepartners zullen bij zoveel grilligheid vooralsnog de kat uit de boom kijken.

CHINASTRATEGIE

Wat te doen met Huawei?

Het technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken bij Chinese spionage in Nederland, onthulde onze verslaggever Huib Modderkolk vandaag. Huawei zou een verborgen achterdeur hebben naar de klantgegevens van een van de drie grote telecomproviders in Nederland: Vodafone/ Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN. De AIVD onderzoekt of er een link is met spionage door de Chinese overheid, zo vertellen inlichtingenbronnen. Of dat ooit echt duidelijk wordt, is zeer de vraag.

Voor het kabinet komt de onthulling niet op een erg gelukkig moment. Weinig wijst erop dat het kabinet van plan is om Huawei, dat relatief goedkoop opereert ten opzichte van concurrenten als Cisco, helemaal te weren bij de aanleg van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft ook geen trek in ruzie met Beijing, blijkt uit zijn woensdag gepresenteerde Chinastrategie.

De Kamer is nog niet erg onder de indruk van Bloks visie. ‘Het eindresultaat lijkt meer op een rijke Postbus 51-folder dan een strategie over de omgang met de supermacht van de 21ste eeuw,’ concludeert ook diplomatiek redacteur Arnout Brouwers.

2019-05-15 10:08:28 DEN HAAG - Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) geeft een toelichting op de China-strategie, opgesteld door het kabinet. Beeld ANP

EN DAN DIT NOG

Het is nog steeds niet duidelijk of het debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte doorgaat. De FvD'er wil alleen op Facebook debatteren, de VVD'er alleen op tv. Ondertussen voeren de liberalen wel een onversneden anti-Baudet-campagne. Vandaag werd de electorale rivaal weer afgeschilderd als iemand met een ‘Kremlincrush’ die Nederland dreigt uit te leveren aan Poetin.

Nog 7 dagen tot de Europese verkiezingen. Laat politici met een Kremlincrush Nederland niet uitleveren aan Poetin. #slechtverhaal 👉 #goedverhaal #02 pic.twitter.com/wKUfITClgR VVD

De huidige campagnestrategie van de VVD staat haaks op de aanpak bij de provinciale verkiezingen. Toen viel bij de liberalen nog te horen dat aanvallen op Baudet geen zin hadden. Het zou kiezers met een afkeer van het establishment alleen maar meer in zijn armen drijven. Motto: He may be a son of a bitch, but he is our son of bitch. Nu neemt de VVD dat risico blijkbaar op de koop toe.

Ondertussen zullen andere partijen hopen dat het debat tussen Baudet en Rutte op 22 mei niet doorgaat. Op dezelfde avond staat namelijk ook een debat gepland tussen de Europese lijsttrekkers van alle partijen. Daar zitten ook opmerkelijke figuren tussen, zo blijkt uit de serie van verslaggever Bart Dirks. Vandaag portretteert hij onder andere Anja Hazekamp van Partij voor de Dieren. Zij slaagde erin om de term ‘plofkip’ tot een Europees begrip te maken.

De man met de grootste ambities blijft ondertussen Frans Timmermans. Hij is vastbesloten om de nieuwe president van de Europese Commissie te worden. Zijn campagneteam geeft ook graag een kijkje achter de schermen. Zo is voor de echte liefhebbers nu te zien hoe Timmermans het clublied van Roma probeert mee te zingen.

Voor wie zijn stem nog moet bepalen, kan de stemchecker van de Volkskrant uitkomst bieden.

Lekker ouderwets

In tal van kleine zaaltjes in Nederland wordt ondertussen ook stevig gedebatteerd over Europa. Verslaggever Ariejan Korteweg was bij een bijeenkomst in de Hungarian Corner in Den Haag. Een klassiek debatje is ‘eigenlijk best lekker’, aldus Korteweg. ‘Omdat het nooit zo gierend uit de hand loopt als op sociale media’.

Dat blijkt als de aanwezigen in de Hungarian Corner in het geweer komen als PVV-Kamerlid Harm Beertema begint over ‘de omvolkingspolitiek’ die zou plaatsvinden in Europa. In de beschrijving van Korteweg: ‘Beertema wordt tot de orde geroepen. Eerst door Wierd Duk en dan vooral door de in FC Den Haag-shirt gestoken Cemil Yilmaz (“ik speel hier een thuiswedstrijd”) van de islamitische partij Nida, die met een consequent volgehouden manspread zijn panelgenoten ­onder druk zet en knap stand houdt in deze niet per se welwillende omgeving. “M’n nekharen gaan overeind staan bij zo’n woord", zegt hij. “Dit stimuleert een racistische gedachtegang.”’

