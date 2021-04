Onrust bij AT5, redactie zegt vertrouwen op in directeur Amsterdamse stadszender

Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Vorige week moest adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk na een dienstverband van 25 jaar vertrekken, vanwege een ‘inhoudelijk verschil van inzicht’ met de directie. Ondanks verzoeken om opheldering blijft de precieze reden onduidelijk.

Prominente oud-AT5-medewerkers spraken de afgelopen dagen hun steun uit aan Pronk. Haar vertrek zou een ‘journalistieke onthoofding’ van de organisatie zijn, die de redactie in ‘grote onrust’ achterlaat. AT5 moest het al langer zonder een hoofdredacteur doen, adjunct-hoofdredacteur Pronk was een belangrijke sturende kracht.

Activiteitenplan

Inmiddels is wel een ‘activiteitenplan’ rondgestuurd, dat nog meer spanning veroorzaakt. Daarin staan ‘alarmerende zaken voor het personeel’, constateert de redactieraad in een mail aan directeur Martens. ‘Wat we tot nu toe hebben gezien, is zeer verontrustend voor onze journalistieke waakhondfunctie.’

Van overleg is volgens betrokkenen nauwelijks sprake geweest. ‘De uitvoering van het activiteitenplan is al begonnen, het plan is al naar de gemeente gegaan, zonder voorbehoud van aanpassing door inspraak van medewerkers’, schrijft de ondernemingsraad aan de directeur. ‘Dit is een wettelijke plicht. Hierdoor heeft het vertrouwen van de OR een absoluut dieptepunt bereikt.’

De maat is vol, vindt het personeel. ‘Het valt ons ontzettend zwaar’, schrijft de redactieraad, gesteund door ten minste 35 van de 38 medewerkers, ‘maar onder deze omstandigheden en deze directie kunnen wij niet langer naar behoren ons werk doen. Als redactie zeggen wij daarom het vertrouwen op in de huidige directie. De rust moet terug in het bedrijf, en dat kan wat ons betreft alleen maar met een nieuwe directie.’