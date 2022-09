Onrijp noodplan energie leidt tot vragenlawine, maar antwoorden komen pas later

Eric van der Burg, Franc Weerwind, Micky Adriaansens, Kajsa Ollongren, Mark Rutte en Sigrid Kaag tijdens een schorsing op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen bestoken fractievoorzitters het kabinet met vragen over de uitwerking van twee kakelverse plannen: het generieke prijsplafond op de energierekening en het noodfonds voor de armste huishoudens. Minister-president Mark Rutte, woordvoerder van het kabinet, moet op de meeste het antwoord schuldig blijven. ‘Dat moet de komende weken nog worden uitgewerkt’, zegt hij keer op keer.

De in allerijl opgestelde ‘verduidelijkende’ Kamerbrief die Rutte donderdagochtend op last van de Tweede Kamer verzendt, brengt ook al geen licht in de duisternis. In de eerste alinea schrijft de premier: ‘Niet alle vragen kunnen volledig worden beantwoord. De precieze vormgeving van het tijdelijke prijsplafond wordt namelijk nog verder uitgewerkt.’

Minister Kaag van Financiën schrijft de Kamer op Prinsjesdag dat het kabinet de grens voor het lage, gemaximeerde tarief wil leggen bij een jaarverbruik van 1.200 kuub gas en 2.400 kilowattuur (kWh) stroom, maar dit ligt nog niet vast. Het kabinet denkt aan een plafondprijs van 1,20 tot 1,50 euro per kuub gas en 70 cent per kWh elektriciteit, maar ook dit kan nog veranderen.

Onduidelijk is ook hoeveel Nederlanders straks een beroep kunnen doen op het noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, en onder welke voorwaarden. Het kabinet moet daar nog afspraken over maken met de energieleveranciers. Kaag meldt in haar Kamerbrief dat het kabinet ook energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders extra tegemoet wil komen, maar hoe die hulp eruit zal zien is onduidelijk. Die regeling moet nog worden uitgewerkt.

De Tweede Kamer vraagt: wat betekent het prijsplafond voor Nederlanders wier woning op een warmtenet is aangesloten? Ruttes antwoord: Daar moet nog naar gekeken worden. Wat betekent het prijsplafond voor huiseigenaren met een warmtepomp? Antwoord: dat is onderwerp van nadere uitwerking. Houdt het kabinet rekening met chronisch zieken die afhankelijk zijn van medische apparaten die veel stroom gebruiken, zoals mensen met slaapapneu? Rutte zegt dat het ‘ontzettend lastig’ is om in een generieke regeling rekening te houden met specifieke situaties, maar dat hier bij de uitwerking naar gekeken zal worden.

‘Onrust bezweren’

De fractiewoordvoerders overladen het kabinet met kritiek, omdat het plan zo onvoldragen is. Maar ze waren ook ontevreden geweest als het kabinet meer tijd had genomen om alle details uit te werken. Wat dat betreft kan het kabinet het gewoon niet goed doen. De politieke druk, ook vanuit de oppositie, om uiterlijk op Prinsjesdag een nieuw noodpakket te presenteren, was extreem hoog.

Een woordvoerder van een van de drie ministeries die aan het plan hebben gewerkt zegt dat het kabinet per se op Prinsjesdag ‘iets’ bekend wilde maken ‘om de onrust over de energierekening te bezweren’. Het kabinet wilde energieverbruikers snel de zekerheid geven dat er financiële hulp aankomt. Dat de details van dat hulpplan nog niet uitgewerkt zijn, leek de coalitie van minder groot belang.

Dat is een misrekening gebleken, want al die losse eindjes irriteren de Kamer woensdag en donderdag mateloos. De oppositiefracties vinden dat het kabinet meer dan genoeg tijd heeft gehad om het prijsplafond goed uit te werken. Onder anderen Jesse Klaver (GroenLinks) en Geert Wilders (PVV) wrijven Rutte onder de neus dat hun fracties al vanaf begin dit jaar aandrongen op zo’n beschermingsconstructie voor energieverbruikers.

EU-regels zaten in de weg

Rutte beweert donderdag dat het kabinet niet eerder dan in september tot een generiek (geldend voor álle huishoudens en bedrijven) prijsplafond kon besluiten, omdat EU-regels dat verboden. En een prijsplafond waar alleen de lage inkomens – of alleen mensen met een hoge energierekening – van zouden profiteren, is volgens hem te complex en daardoor niet uitvoerbaar. De zwaar overbelaste Belastingdienst mist de capaciteit om de inkomenscheck uit te voeren die daarvoor nodig is. Dankzij een zeer recente wijziging van de EU-richtlijn is een generiek prijsplafond nu wel mogelijk, zegt Rutte (en zei eerder ook minister Jetten van Klimaat en Energie).

De oppositiepartijen serveren Ruttes verdediging af als onzin, want sommige EU-lidstaten zouden al eerder dit jaar een generiek prijsplafond hebben ingevoerd. De oude EU-regels zouden dat niet verbieden. Maar dat is niet correct. In het voorstel van de Europese Commissie van 14 september om de regels te wijzigen staat namelijk het volgende: ‘Momenteel zijn gereguleerde prijzen onder de kostprijs mogelijk voor energiearme en kwetsbare afnemers. In het licht van de uitzonderlijke stijging van de elektriciteitsprijzen moet het instrumentarium om consumenten te ondersteunen tijdelijk worden uitgebreid door de mogelijkheid te bieden gereguleerde prijzen onder de kostprijs toe te staan.’

Met andere woorden: tot nu toe mochten lidstaten alleen een prijsplafond instellen – waarbij dus de maximumprijs onder de kostprijs van de energieleverancier ligt, zoals het in het nu gepresenteerde kabinetsplan – als die maatregel zich specifiek richtte op ‘kwetsbare’ energiegebruikers. Wat een kwetsbare gebruiker is definieerde de EU-richtlijn niet, maar dat zijn per definitie niet álle huishoudens (want daar zitten ook multimiljonairs bij).

Het nieuwe voorstel van de Commissie spreekt niet voor niets van een ‘uitbreiding’ van de mogelijkheden voor een prijsplafond. Het compenseren van alle Nederlandse huishoudens zoals het kabinet nu doet, was dus inderdaad niet mogelijk onder de oude regels. Roemenië heeft die richtlijn genegeerd door al in maart een generiek prijsplafond in te stellen. Maar dat een lidstaat een EU-richtlijn schendt, geeft andere lidstaten nog niet het recht hetzelfde te doen.