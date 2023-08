‘Onopvallende’ Britse verpleegster veroordeeld voor moord op zeven baby’s

Rechtbankfoto van Lucy L. Beeld AP

De tien maanden durende rechtszaak is het langste moordproces in de Britse geschiedenis. Maandag wordt de straf bekend gemaakt.

De verpleegster, die onder collega’s bekend stond als een harde werker die graag nachtdiensten overnam, werkte van 2011 tot 2018 op de neonatale afdeling van een ziekenhuis in de noordwestelijke stad Chester. Tussen 2015 en 2016 bracht ze haar patiënten op verschillende manieren om het leven, onder meer door overvoeding met melk, insuline en het injecteren van lucht in de aderen.

Naderhand wiste ze haar sporen uit met vervalse medische aantekeningen. Bij sommige baby’s deed L. meerdere aanvallen: een meisjesbaby overleed pas na de vierde poging.

Groot-Brittannië met afgrijzen vervuld

Al verklaarde ze de sterfgevallen tegen collega’s als ‘pech’, in 2015 viel artsen het ongebruikelijk hoge aantal overlijdens al op. Een manager wees op het feit dat L. opvallend vaak dienst had als op haar afdeling patiëntjes achteruit gingen. Na het overlijden van twee jongensbaby’s in 2016 werd ze dan ook overgeplaatst , maar na een half jaar liet de ziekenhuisdirectie haar echter op voorspraak van collega’s en haar ouders terugkeren naar de neonatale afdeling. Ondanks bezwaren van kinderartsen bleef ze daar werken tot haar arrestatie in juli 2018.

De moordzaak van vermoedelijk de grootste seriemoordenaar op jonge kinderen in de moderne Britse geschiedenis heeft het Verenigd Koninkrijk met afgrijzen vervuld. De ombudsman van de Britse National Health Service (NHS) concludeerde al dat er niet is geluisterd naar artsen die alarm sloegen.

Een van de medici beschuldigde de ziekenhuisdirectie vrijdag in een interview met de Britse krant The Guardian van nalatigheid. ‘Dit is een van de meest donkere misdaden ooit begaan in onze nationale gezondheidsdienst is begaan, aldus Rob Behrens, ombudsman voor de gezondheidsdienst.

De Britse regering gelastte direct na het vonnis een onafhankelijk onderzoek om ‘te zorgen dat de ouders antwoord op hun vragen krijgen’. De politie zal 4000 opnames van zuigelingen in twee ziekenhuizen waar L. gewerkt heeft nader onder de loep nemen.

‘Ik ben slecht’

L., die de uitspraak niet in de rechtszaal wilde aanhoren en ook weigert te verschijnen als de strafmaat maandag bekend wordt gemaakt, beweert dat de baby’s stierven aan complicaties die verergerden door onhygiënische toestanden en personeelsgebrek op de afdeling. In haar gezellig ingerichte driekamerwoning waar ze met haar twee katten woonde, vond de politie echter aanwijzingen.

Zo lagen er medische gegevens van twee overleden broertjes die L. had gedood, zoals het gasgehalte in het bloed en een lijstje medicijnen die tijdens reanimatie waren toegediend. Ook vond de politie een briefje in haar dagboek met de tekst: ‘Ik heb ze opzettelijk vermoord omdat ik niet goed genoeg ben om ze te verzorgen. Ik ben slecht.’

Opmerkelijk is dat niemand weet wat Lucy L. heeft bezield. De politie omschrijft haar als een kleurloos type. Haar onopvallend leven draaide om haar werk. Ze had volgens de openbare aanklager een fijne jeugd in een middenklasse woonwijk. Haar ouders waren op de dag van de uitspraak nog steeds overtuigd van de onschuld van hun enige kind. ‘Het is ongeëvenaard dat er helemaal niets te zeggen lijkt (...) dat verklaart waarom ze deze misdaden beging,’ aldus hoofdinspecteur Nicola Evans, die L. zes jaar lang onderzocht.