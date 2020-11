Onlinehandel in cobra’s en andere harde knallers floreert door vuurwerkverbod

Politie in de wijk Geitenkamp. Al bijna een week veroorzaken groepen voornamelijk jongeren overlast in de wijk met onder meer vuurwerk, vernielingen en brandjes. Beeld ANP

Handelaren bieden op de chatapp niet alleen vuurwerk uit België, maar ook zwaar illegaal vuurwerk uit onder meer Polen aan. Het aanbod is breed. Het gaat grotendeels om vuurwerk dat ook al vóór het algemene vuurwerkverbod illegaal was.

Onlinemarktplein

De onlinehandel in illegaal en zwaar vuurwerk is een terugkerend fenomeen, maar dit jaar lijken handelaren en kopers al vroeg erg actief. De ledenaantallen van de Telegramgroepen stegen de afgelopen weken flink. Zo heeft de groep VuurwerkHandel bijna 12 duizend leden en stevent de groep VuurwerkMarket af op 13 duizend. Er worden dagelijks meer dan duizend berichten gedeeld.

Vaak zijn dat kleine advertenties. De Telegramgroepen zijn een soort onlinemarktplein waar verkopers hun waar in een constante stroom van berichten aanbieden. Voor de daadwerkelijke verkoop moeten geïnteresseerden een privébericht naar de handelaren sturen, dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld de politie mee kan kijken bij de daadwerkelijke deal.

Om hun aanbieding kracht bij te zetten en zoveel mogelijk kopers te trekken, halen verkopers dikwijls het recente vuurwerkverbod aan. Zoals dit bericht in VuurwerkMarket van een anonieme handelaar die zich ‘AJ 0164’ noemt: ‘Wil jij dit jaar nog knallend het nieuwe jaar in, bestel dan snel bij ons PyroTegeneenvuurwerkverbod’.

Schemergebied

Hoewel de handel plaatsvindt in het schemergebied van het internet lijkt de aanpak professioneel. Grote afnemers krijgen volumekorting, ‘Vaste prijs! Bij meer korting!!!’, en bezorging is in veel gevallen mogelijk, soms tegen een kleine vergoeding. Sommige verkopers bieden zelfs ‘track & trace’, een manier om online de status van de bezorging te bekijken, als extra service.

In de groepchats klinken ook lovende woorden over de recente vuurwerkincidenten in onder meer Roosendaal, Arnhem en Urk. ‘Hulde aan het dappere en volhardende verzet in Roosendaal en Arnhem’, schrijft iemand op VuurwerkHandel. ‘Wie verandering wil van opgelegde dictatuur, zal in beweging moeten komen. Dus kom in verzet.

Een ander (onder de nickname Bommen Supplier) beweert op Vuurwerkvandalen: ‘Die rellen in Roosendaal, Urk en Arnhem helpen anders wel een beetje in de media. Er zijn al mensen die zeggen: geef ze dat vuurwerk nou maar gewoon.’

Project Oorwurm

De politie zegt de onlinevuurwerkhandel nauwgezet in de gaten te houden. Daarvoor is het project Oorwurm opgezet. ‘Het is goed om te weten dat wanneer je je als handelaar of klant op zulke platforms beweegt, wij als politie meekijken en interventies plegen’, aldus Ruud Verkuijlen, coördinator jaarwisseling bij de nationale politie. ‘Wij ontraden mensen absoluut om op die onlinehandelsplaatsen vuurwerk te kopen.’

Over details van die aanpak wil of kan hij niets zeggen. Volgens Verkuijlen zijn het meestal geen onschuldige handelaren die in de groepchats op Telegram hun waar aanbieden. ‘Achter die illegale vuurwerkverkoop zitten vaak criminele groeperingen. De illegale handel is sterk verweven met criminele netwerken.’

In het project Oorwurm is ook de pakketpost, onder meer uit Polen, aangepakt. Dat kanaal is, door goede samenwerking met pakketbezorgdiensten en distributiecentra, nagenoeg opgedroogd. ‘Ook daar zijn we scherp op. Het versturen van vuurwerk per post, bijvoorbeeld uit Polen, is bijna tot nul gereduceerd’, aldus Verkuijlen.