Online vakantietestafspraak maken toch nog niet mogelijk door technisch probleem

Twee reizigers overhandigen hun negatieve PCR test om in te checken op Schiphol. Beeld ANP

‘Het is technisch knap ingewikkeld om de gecontracteerde teststraten aan te sluiten op het online afsprakenportaal en de CoronaCheck-app’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We hadden natuurlijk gehoopt vanochtend meteen live te zijn. We werken er nu hard aan later vandaag zover te zijn.’

Voor de gratis test kunnen reizigers, behalve bij een aantal daarvoor geselecteerde commerciële teststraten, ook terecht bij 85 GGD-locaties door het hele land. Daarvoor kan echter enkel telefonisch een afspraak worden gemaakt. Omdat de online afspraakservice nog niet beschikbaar is, is het speciale telefoonnummer 0800-5005 nu al overbelast.

‘We hebben alleen het eerste uur al duizenden telefoontjes gehad’, zegt een woordvoerder van de GGD-koepel GGD-GHOR. ‘We hadden natuurlijk gehoopt dat andere betrokkenen er ook klaar voor zouden zijn, maar doen wat we kunnen.’ Wie een vakantietestafspraak wil maken bij de GGD moet wel beschikken over een DigiD. De GGD’s bieden bovendien enkel PCR-testen aan, geen sneltesten. Welke test geaccepteerd wordt, verschilt per land.

Aanvankelijk voelde het demissionaire kabinet er weinig voor vakantietesten gratis ter beschikking te stellen, maar de Tweede Kamer hield voet bij stuk. De verwachting is dat er in juli en augustus maximaal 3,5 miljoen reizigers zich willen laten testen, met pieken tot 100 duizend per dag. De kosten voor de hele operatie bedragen maximaal 249 miljoen euro.