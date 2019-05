Nieuws Debat tussen Rutte en Baudet

Online spierballentaal leidt dan toch tot verkiezingsdebat tussen Rutte en Baudet

Dagenlang maakten ze elkaar uit voor watje en leek het steeds onwaarschijnlijker dat het er nog van zou komen, maar Mark Rutte en Thierry Baudet gaan dan toch met elkaar in debat. De premier en zijn belangrijkste uitdager bij de Europese verkiezingen treffen elkaar op woensdagavond in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam, met Jeroen Pauw als gastheer.