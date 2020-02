Ongezonde eter Trump kreeg in het geniep bloemkool in zijn gestampte aardappelen

Trump met zijn lievelingseten: hamburgers. Tijdens de shutdown van de Amerikaanse overheid in 2019 serveerde hij fast food toen footballteam de Clemson Tigers op bezoek kwam. Beeld EPA

Het samosa-incident en de onthulling deze week van Operatie Bloemkool door voormalig Witte Huis-arts Ronny Jackson, laat opnieuw zien hoe moeilijk het is om de president af te krijgen van zijn oude eetgewoonten. Trump (73) zweert al zijn hele leven bij een dieet van McDonald’s-hamburgers, Diet Coke, patat, doorbakken steaks, gefrituurde kip en als toetje zijn geliefde vanille-ijs.

Geen groente dus. En aan sporten heeft de president ook een bloedhekel, op golfen na. Langer rusten – Trump slaapt al jaren slechts vier uur per nacht – zou ook heel mooi zijn. Marinearts Jackson, die korte tijd waakte over Trumps gezondheid, brak er zijn hoofd over hoe hij ’s werelds machtigste man toch aan de groenten en de broodnodige vitaminen kon krijgen.

Na een eerste medische onderzoek had de arts de wereld begin 2018 laten weten dat de ietwat zwaarlijvige Trump een ‘uitstekende gezondheid’ had. ‘Hij blijft al met al profiteren van de voordelen die je hebt als je je hele leven niet rookt en niet drinkt’, zei Jackson toen tot verbazing van velen. ‘Het ligt ook aan zijn genen. Sommige mensen hebben gewoon goede genen. God heeft hem zo geschapen.’ Wel vond de lijfarts dat Trump zo’n vier tot zeven kilo moest kwijtraken, gezonder moest eten en meer moest bewegen.

Modi is a devoted vegetarian & plans to serve vegetarian food to President Trump, according to people familiar with the planning. Trump will sit for several meals while he's in India, including a lunch and a formal banquet.@Kevinliptakcnn @vmsalama https://t.co/m2jmZiOcsK — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 24 februari 2020

Trainingsfiets in het Witte Huis

‘We werkten aan zijn dieet’, aldus Jackson deze week tegen The New York Times. ‘Wij zorgden ervoor dat het ijs moeilijker bereikbaar was, wij stopten bloemkool in zijn aardappelpuree.’ Maar de operatie lukte niet helemaal. Bij zijn volgende controle was Trump zo’n twee kilo aangekomen. Met name het voornemen om de president meer te laten bewegen, bleek geen succes. ‘Dat kwam niet zo goed van de grond als ik wilde’, aldus Jackson die een ambitieus plan had om een trainingsfiets in het woongedeelte van het Witte Huis te plaatsen.

Omdat Trump zo’n grote vleeseter is, vroeg velen zich deze week af wat de president zou eten tijdens zijn bezoek aan India. Het land kent honderden miljoenen vegetariërs, de koe is er een heilig dier en McDonald’s belangrijkste broodje is een kipburger. Een bekende chef-kok dacht Trump een plezier te doen door hem een vegetarisch menu te serveren, inclusief samosa’s.

Voor de gelegenheid had hij de snack zelfs ‘verwesterd’: de traditionele vulling van aardappelen en erwten had plaatsgemaakt voor een mengsel van broccoli en maïs. Maar toen Trump en zijn gevolg het vroegere huis van Mahatma Gandhi in Ahmedabad bezochten, raakten de president en zijn vrouw Melania geen enkele van de geserveerde hapjes aan. Op Twitter was de boosheid van de Indiërs groot. Ook chef-kok Suresh Khanna moest het ontgelden. ‘Een broccolisamosa is GEEN samosa’, twitterde verslaggever Rachita Prasad van de krant Economic Times verontwaardigd.