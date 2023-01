Ongeval of niet, de spanning tussen artistieke vrijheid en veiligheid staat in het circus altijd op scherp

Donderdag, de avond na het ongeval, bedankt Hans Klok samen met alle artiesten van Kerstcircus Haarlem het publiek. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Een deel van het circuspubliek stond nog in de foyer bij te komen van de act van Kevin Chaves op zijn motor, de streken van Angelo de Clown en de illusies van Hans Klok, toen het vlak na de pauze in de piste misging. Spreekstalmeester Harold Verwoert herinnert zich dat de muziek uitging, het gebruikelijke gejoel verstomde en dat het een moment doodstil werd.

Tijdens de voorstelling met de naam ‘Adrenaline’, bij de 29ste editie van Kerstcircus in Haarlem, gebeurde woensdagavond precies datgene wat het publiek tijdens een circusvoorstelling vreest, maar waarvan niemand verwacht dat het daadwerkelijk gebeurt. Een 46-jarige acrobaat viel tijdens het Rad des Doods, een act van het Marokkaans-Spaanse circusgezelschap Mustafa Danguir Troupe, van meters hoogte naar beneden. Duizend bezoekers, onder wie veel kinderen, zagen het gebeuren.

‘Een vreselijke situatie’, concludeert René Duursma, producent van de voorstelling een dag later aan de telefoon. De acrobaat is buiten levensgevaar, maar hield er een klaplong, gebroken ribben en een gebroken bekken aan over. Zijn jarenlange ervaring ten spijt. Het roept de vraag op of er voldoende wordt gedaan om de veiligheid van circusartiesten te garanderen. En of dat eigenlijk wel kan bij zo’n risicovolle voorstelling?

Professionals

‘De circusartiest maakt zelf uiteindelijk de afweging of iets op een veilige manier kan of niet’, zegt producent Duursma. ‘Dat is de artistieke vrijheid die ze hebben.’ De aard van de act bepaalt volgens hem of er veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn.

Het Rad des Doods is wereldwijd een populaire act, zegt Patrick Cramers, bestuurder bij belangenorganisatie Circuspunt. ‘Het is een grote installatie met aan beiden kanten twee wielen, vergelijkbaar met die in een hamsterkooi. De installatie draait rond, terwijl de circusartiest in of rondom de wielen trucs doet.’ De act in Haarlem heeft niet één installatie, maar twee installaties die tegen elkaar aanstaan. Een team van acht acrobaten voert de act samen op.

Het is haast onmogelijk om bij het Rad des Doods veiligheidsmaatregelen te nemen, zegt Cramers. ‘Een net spannen hieronder gaat niet, want dan zou de hele circustent één groot net moeten zijn. En het dragen van een zekering zit in de weg tijdens de trucs. Het aantal draaiingen, de swings in vakjargon, is daar te groot voor.’

Om deze act wel op een veilige manier uit te voeren zit er volgens Cramers maar één ding op: ‘Heel veel oefenen.’ En dat deed het gezelschap volop, meent producent Duursma. ‘Ze doen deze act al jaren met succes. Wat er woensdag gebeurde was een toevallige, menselijke fout.’ Hij weet zeker dat hij ze volgend jaar opnieuw zou boeken: ‘Risico’s helemaal uitsluiten kan in de circuswereld niet. Dat hoort bij dit vak.’

Ook Cramers ziet het zo: ‘Circusartiest zijn is een topsport. Het zijn professionals die zich optimaal voorbereiden en inschatten welke risico’s ze kunnen nemen. Epke Zonderland doet hetzelfde als hij een nieuwe oefening op de brug heeft.’

Arbeidsomstandigheden

Er zijn op dit moment 28 circussen in Nederland, blijkt uit informatie van de website circusweb. Als zij personeel in dienst hebben, zijn ze gebonden aan de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Cramers: ‘Maar de meeste circussen werken met reizende gezelschappen of met zelfstandigen.’ In dat soort gevallen stelt de arbeidsinspectie geen onderzoek in als er een ongeluk gebeurt, zegt een woordvoerder.

Reizende circusartiesten zijn dus zelf verantwoordelijk voor de risico’s die ze nemen tijdens hun act. Circusartiesten in spe krijgen daarom bij Codarts in Rotterdam, een van de twee gecertificeerde opleidingen voor circusartiesten in Nederland, les in veiligheidsmaatregelen. Ze bespreken hoe ze de risico’s van iedere act zo klein mogelijk kunnen maken en werken met matten, die een eventuele val kunnen breken.

Gezekerde acts zijn geen taboe in de circuswereld, zegt Cramers. Hij was afgelopen week bij een circus in Sneek waar een koorddans act op het programma stond: één acrobaat reed op hoogte op een eenwieler, terwijl een andere acrobaat op zijn hoofd stond. Het duo ruilde hun oude, doorsnee eenwieler dit jaar in voor een drie meter hoge eenwieler, maar deden dat niet zonder een extra veiligheidskabel. ‘Ze hebben de hele zomer niets anders gedaan dan oefenen en toch namen ze het besluit om zich te zekeren’, zegt Cramer. ‘Dat getuigt wat mij betreft juist van professionaliteit.’

In Haarlem begon donderdagochtend de volgende show, volgens planning. Het circus heeft nog elf voorstellingen te gaan. De zeven teamleden van de gewonde acrobaat stonden donderdag weer op het programma met hun koorddans act (waar wel een valmat onder ligt) en hadden eigenlijk het liefst ook het Rad des Doods opgevoerd. Producent Duursma stak daar een stokje voor. ‘Ik moest zelf vanochtend nog bijkomen van de schrik. Maar als het aan hen had gelegen, waren ze er gewoon weer op gaan staan.’