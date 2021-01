Ongestoord thuiswerken in de lockdown dankzij een oppas van de zaak

De kinderen worden opgevangen door de oppas in de woonkamer, terwijl de ouders werken in de slaapkamer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het aanrecht staat een driekwart opgegeten slagroomtaart met gekleurde spikkels. De bereiding ervan was het eerste project waarmee Laura van den Ing (21) haar twee oppaskinderen deze middag heeft beziggehouden. Nu stuift ze joelend door de woonkamer met een blond 6-jarig meisje in haar armen, vanaf de bank kijkt de grote broer (9) grijnzend toe.

Aan de manier waarop de kinderen de studente beklimmen, zou je het niet zeggen, maar het is pas de tweede dag dat Van den Ing in dit Amsterdamse appartement op zeven hoog aan het werk is, ‘als een soort animator op de camping’.

In de slaapkamer even verderop staat moeder Willemijn Koert aan een hoge tafel die in betere tijden werd gebruikt voor drankjes en hapjes op borrels en verjaardagspartijtjes. Nu doet het dienst als geïmproviseerd sta-bureau, van waarachter Koert haar werk als personal assistant bij advocatenkantoor Freshfields zo goed mogelijk uitvoert. Vanaf de bedrand in dezelfde tamelijk krappe slaapkamer is haar partner Jeanne deze week begonnen aan haar nieuwe functie als teammanager bij de gemeente Amsterdam.

Op het werk concentreren

Nee, de thuiswerkomstandigheden zijn deze tweede lockdown nog steeds niet optimaal, maar nieuw is wel dat het stel zich in elk geval een deel van de dag rustig op het werk kan concentreren, terwijl de kinderen in de woonkamer door een oppas worden vermaakt. Freshfields, een internationaal advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas, is een van de werkgevers die gebruikmaakt van de zakelijke service van babysittersapp Charly Cares. Bedrijven betalen via die dienst een oppas aan huis, die werknemers via de app zelf uitkiezen. In plaats van een auto een oppas van de zaak, als het ware.

Volgens Charly Cares zijn inmiddels tientallen werkgevers actief op het platform, van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG tot de BijlesAcademie en een groot internationaal consultancybureau. ‘Bij het ene bedrijf is het alleen voor noodgevallen, anderen stellen een budget van 2.000 euro beschikbaar dat werknemers naar eigen inzicht mogen besteden’, zegt Xander Koenen, medeoprichter van Charly Cares. ‘Tijdens de eerste lockdown losten ouders de combinatie van thuisonderwijs en thuiswerken wat meer hapsnap op. Nu het allemaal veel langer duurt, zoeken bedrijven een structurele oplossing, zodat hun personeel toch productief aan het werk kan.’

Oppas overdag

Charly Cares begon als app voor ouders die een oppas zoeken als ze een avondje uit willen. Die markt is met het afblazen van feestjes en sluiten van horeca het afgelopen jaar wel zo’n beetje opgedroogd, merkt oppas Laura van den Ing. ‘Mensen zoeken nu vooral oppas voor doordeweeks overdag.’

Echtpaar werkt in de slaapkamer, de kinderen worden opgevangen door de oppas elders in het huis. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Normaal gesproken zou ze op dit uur boven de boeken van haar studie Business Administration hangen en in het weekend wat bijverdienen, nu is het andersom. ‘Ik denk dat ik zaterdag wel wat moet gaan bijlezen.’ Intussen is ze allang blij dat ze weer wat verdient, want haar eerdere bijbaantjes in de horeca zijn gestopt.

Een oppas via Charly Cares kost in Amsterdam vaak rond de 10 euro per uur. Freshfields stelt in eerste instantie een vergoeding beschikbaar voor vijf dagen tot 19 januari. ‘En als een werknemer echt een lastige situatie heeft, is in overleg meer mogelijk’, zegt managing partner Dirk-Jan Smit. Duurt de lockdown daarna voort, dan wordt de regeling verlengd.

Ongestoord doorwerken

Tot nog toe hebben tien van ongeveer 160 werknemers gebruikgemaakt van het aanbod. ‘Ik merk dat mensen het erg waarderen, alleen al de erkenning dat het nogal een uitdaging is, de combinatie van zorg voor jonge kinderen en werk’, zegt Smit. ‘Wij willen die struggle niet alleen op het bordje van de werknemer leggen.’

Bovendien profiteert iedereen er volgens Smit van als een werknemer thuis rustig met een klant kan bellen en een paar uur per dag ongestoord kan doorwerken. ‘Als onze mensen minder stress ervaren, is dat goed voor henzelf, maar ook voor het kantoor.’

In principe zou een oppas van Charly Cares ook kunnen begeleiden bij het thuisonderwijs, maar niet alle ouders geven dat klusje graag uit handen. Marlies de Wilde uit Haarlem, toegevoegd notaris bij Freshfields en moeder van drie kinderen, zegt de vergoede oppas aan huis ook in te zetten zodat ze zelf haar oudste goed kan helpen bij school. ‘Ik kan mijn 7-jarige moeilijk iets bijspijkeren als die van 2 er steeds doorheen komt. Maar als de oppas de jongste kinderen bezighoudt, kan ik zelf aan het werk met mijn dochter naast me, die af en toe een vraag heeft over haar schoolwerk.’

Nieuw werkritme

In Amsterdam heeft ook Willemijn Koert er bewust voor gekozen ’s ochtends met haar partner de kinderen te begeleiden bij schoolwerk, zodat de oppas er ’s middags vooral is voor de leuke dingen. Ook al is het pas dag twee van het nieuwe werkritme, het voelt al een stuk beter dan eerst, zegt Koert. ‘Als je alles tegelijk moet doen, voel je je overal tekortschieten. Je kunt je kinderen niet de volle aandacht geven, maar je doet je werk ook niet honderd procent.’

Ze moest een kleine drempel over om een vreemde oppas in huis te halen, maar die aarzeling is op dag twee al vervlogen. ‘Het is half vijf, mag ik Laura nu dat filmpje laten zien’, komt haar dochtertje vragen op de slaapkamer. Als dat inderdaad mag, rent het blonde meisje weer naar haar oppas in de woonkamer, enthousiast gillend en zingend. Wat Willemijn Koert dus ook iedere thuiswerker met kinderen kan aanbevelen: een koptelefoon met noise-cancelling.