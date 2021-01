Ongeruste Chinezen willen hun gezicht terug: ‘Ik voel me een gijzelaar van de technologie’

In China kun je vrijwel niet meer anoniem de straat op, overal zijn gezichtsscanners, tot in de openbare wc aan toe. De kritiek groeit. ‘Wie beschermt je privacy als je het zelf niet doet?’

Toen mevrouw Zhou onlangs bij de belastingdienst haar gezicht moest laten scannen, en even later nog eens bij de bank, deed ze iets wat ze nooit eerder had gedaan: ze schreef een boze brief. ‘Ik wil helemaal geen gezichtsherkenning’, richtte Zhou zich tot de bank en fiscus, maar ook tot het bevoegde ministerie. ‘Maar als ik niet meewerk, word ik niet geholpen. Ik krijg het gevoel dat ik een gijzelaar ben van de technologie.’

Zhou – niet haar echte naam, kritiek in buitenlandse media ligt in China gevoelig – heeft zo haar redenen om geen gezichtsscan te willen. Ze weet uit eigen ervaring dat de bescherming van persoonsgegevens in China belabberd is. ‘Ik speel op de beurs, en ondanks alle privacywetten krijg ik bijna elke dag spamtelefoontjes van aandelenverkopers’, zegt ze. ‘We hebben het lekken van privéinformatie helemaal niet onder controle. En toch beginnen we met gezichtsherkenning.’

Zhou is lang niet de enige in China die zich kritisch uitlaat over gezichtsherkenning. Nu de technologie alsmaar vaker wordt gebruikt, en nog meer sinds de uitbraak van het coronavirus, nemen de tegengeluiden toe. Een professor in Hangzhou spande een rechtszaak aan tegen het gebruik van gezichtsscans, een andere in Beijing verzet zich tegen het gebruik van gelaatsscans als toegangscode. Het cliché dat Chinezen privacy niet belangrijk vinden, blijkt niet helemaal te kloppen.

De afgelopen jaren heeft gezichtsherkenning een enorme vlucht genomen in China. Anoniem door het land navigeren, is zo goed als onmogelijk. Gezichten worden gescand op luchthavens en treinstations, aan de ingang van scholen, bedrijven en woonwijken, en bij het inchecken in hotels. Een gelaatsscan is ook steeds vaker vereist om diensten af te sluiten, zoals een bankrekening of telefoonnummer. In sommige scholen nemen camera’s automatisch de aanwezigen op.

Herkenbaar mét mondmasker

Sinds de uitbraak van covid-19 is die trend nog versterkt. Aan de ingang van veel gebouwen zijn camera’s geplaatst die niet alleen gezichten scannen maar ook lichaamstemperatuur meten. De nieuwste technologie kan zelfs mensen met mondmasker identificeren. Volgens Lauren Dudley, onderzoeker van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations, is het aantal camera’s met gezichtsherkenning in China gestegen van 176 miljoen in 2017 naar 626 miljoen in 2020.

Maar het toenemende gebruik van de technologie stuit steeds vaker op tegenstand van Chinese burgers. Zo klaagde Guo Bing, professor rechten aan de Zhejiang Sci-Tech University, een dierenpark in Hangzhou aan. Guo had een jaarabonnement afgesloten toen het dierenpark aan de ingang nog met vingerafdrukken werkte. Toen het park naar gezichtsscans overschakelde, weigerde hij daarin mee te gaan en eiste zijn geld terug. De rechtszaak begon afgelopen juni en is nog gaande.

Guo is vooral bang dat zijn gegevens niet veilig worden opgeslagen, waardoor ze makkelijk te hacken zijn. Oplichting op basis van gelekte data is een groot probleem in China, en veel consumenten vrezen dat hun gezichtsscans door criminelen kunnen worden misbruikt. ‘De politie of overheid die gezichtsinformatie verzamelt, dat kan ik accepteren’, aldus Guo in lokale media. Op vragen van de Volkskrant wilde hij niet ingaan. ‘Maar een dierenpark, daar heb ik mijn twijfels bij.’

Het is een wat schizofrene maar typisch Chinese houding: terwijl burgers kritiek uiten op bedrijven die de privacy met voeten treden, accepteren ze schijnbaar moeiteloos dat de overheid een complete surveillancestaat uitbouwt. Deels lijken ze oprecht meer vertrouwen te hebben in de overheid dan in de privésector, maar het gebrek aan vrijheid van meningsuiting speelt ook een rol: kritiek op de overheid ligt in China een stuk gevoeliger dan op privébedrijven.

Commentaar in de media

Opvallend is dat ook de Chinese media welwillend berichten over het verzet tegen de oprukkende gezichtsherkenning. Staatszender CGTN deed onderzoek naar de illegale handel in biometrische data, en de krant Southern Metropolis Daily hield een enquête onder 20 duizend Chinezen: 60 procent bleek te vrezen voor misbruik van de technologie. Er is ook veel aandacht voor bewoners die geen gezichtsscanners aan de ingang van hun woonwijken willen.

Op lokaal niveau wordt de gezichtsherkenningstechnologie hier en daar voorzichtig aan banden gelegd. In Hangzhou is een voorstel in de maak, op aangeven van Guo Bing, dat bewoners niet verplicht kunnen worden hun gelaat te laten scannen om hun woonwijk binnen te komen. In de Zuid-Chinese stad Dongguan verwijderden de autoriteiten begin deze maand toiletpapierautomaten met gezichtsherkenning uit de openbare toiletten, na ophef op sociale media.

Ook de nationale overheid werkt sinds eind oktober aan een voorstel voor een privacywet. Dat voorstel stipuleert dat gezichtsherkenning voor rationele toepassingen mag worden ingezet, en dat voorafgaand toestemming van de gebruiker nodig is, tenzij de openbare veiligheid in het geding is. Onder experts klinkt kritiek dat het wetsvoorstel veel te vaag is. Gevreesd wordt dat de argumenten van rationeel gebruik en openbare veiligheid naar willekeur kunnen worden ingezet.

Het is afwachten of het wetsvoorstel nog aangepast wordt, maar Beijing lijkt in ieder geval rekening te houden met de publieke opinie over het onderwerp. ‘Ik denk dat de wetgevers de debatten en controverse over gezichtsherkenning opgemerkt hebben’, zegt Samuel Yang, advocaat en dataspecialist van Anjie Law Firm. ‘Hopelijk zal de nieuwe wet een balans vinden tussen het aanmoedigen van nieuwe technologieën en het beschermen van de privacy.’

En Zhou? Die is vastbesloten haar bank- en belastingzaken zonder gezichtsherkenning te regelen, al moet ze haar brief daarvoor doorsturen tot aan de hoogste geledingen van de Chinese politiek. ‘Als je je eigen privacy niet beschermt, wie zal het dan voor je doen?’, zegt ze. ‘De overheid is gezichtsherkenning alleen maar aan het promoten. Maar wie houdt de risico’s in de gaten? Als er iets fout gaat, dan is het de gewone man die eronder lijdt.’