Ongemak bij EU-landen over door Brussel gedicteerde gasquota, Timmermans benadrukt belang van eensgezindheid

De lng-tanker Flex Endeavour in de Rotterdamse Nijlhaven, waar een terminal voor vloeibaar aardgas is gevestigd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bindende Brusselse doelen voor minder gasverbruik: met het voorstel dat de Europese Commissie woensdag presenteerde, treedt ze in de nationale bevoegdheid van de lidstaten. Eerder deed ze dat met de gezamenlijke inkoop van coronavaccins, het Europese herstelfonds (750 miljard euro) en straks de gezamenlijke inkoop van wapens en gas. Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke maatregelen, stelt de Commissie.

‘Poetin chanteert ons met zijn gas’, zeiden Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en commissaris Frans Timmermans (Green Deal) bij de presentatie van hun plannen. Alleen als de Europese Unie eensgezind optrekt, kan ze zonder al te grote kleerscheuren het dichtdraaien van de Russische gaskraan doorstaan. Volgens de Commissie steken de lidstaten nog te vaak en te diep hun kop in het zand voor het gevaar van zo’n totale Russische gasstop. De afgelopen jaren was Rusland goed voor 40 procent van de totale Europese gasimport. De afgelopen maanden hebben de EU-landen hun gasconsumptie met 5 procent verminderd.

Alarmfase

‘Dit vraagt veel van iedereen’, erkende Von der Leyen. Kort samengevat stelt de Commissie voor het gasverbruik in de komende stookperiode (augustus-maart) met minstens 15 procent te verlagen. Lukt dat niet op vrijwillige basis, dan wordt die reductie wettelijk opgelegd. De Commissie bepaalt wanneer die alarmfase van bindende doelen ingaat.

Brussel gaat er in zijn becijferingen van uit dat de Nord Stream-pijpleiding donderdag niet meer opengaat. Om straks de winter zonder grote economische schokken door te komen, moet de EU dan 45 miljard kubieke meter gas – 15 procent van haar totale verbruik – besparen. Commissie-ambtenaren hebben ook met 10 procent reductie gerekend, maar concludeerden dat dat te riskant was.

Het streefdoel van 15 procent geldt voor alle lidstaten, ook voor Portugal en Spanje, die geen of nauwelijks Russisch gas gebruiken. Als iedereen zijn best doet, kunnen landen die zwaar afhankelijk zijn van Russisch gas (Hongarije, Bulgarije, Duitsland) geholpen worden door lidstaten die gas over hebben van niet-Russische leveranciers en uit de voorraden. De gasquota gelden voor twee jaar, want ook de winter van ’23-’24 is niet veilig. De huidige gasvoorraden bestaan uit Russisch gas, volgend jaar zal dat er niet meer zijn.

Airco minder laag

Het Commissieplan geeft de lidstaten adviezen wie gas kan besparen en hoe. Huishoudens, scholen en ziekenhuizen mogen nooit in de kou komen te staan, maar kunnen wel degelijk een bijdrage leveren: airco minder laag en verwarming minder hoog, korter douchen, lichten uit. Bedrijven worden aangemoedigd minder gas te gebruiken of over te stappen op andere energiebronnen. Om de komende jaren uit te zingen, mogen kolen- en kerncentrales langer open blijven. Het afkoppelen van bedrijfssectoren is de laatste optie en dient waar mogelijk in EU-verband te gebeuren. Ondertussen importeert de EU meer vloeibaar gas dan ooit van andere leveranciers (VS, Noorwegen, Qatar, Azerbeidzjan) en wordt er volop geïnvesteerd in duurzame energiebronnen (wind zon, waterstof).

Het Commissievoorstel stuit volgende week ongetwijfeld op stevige kritiek van de Europese ministers voor Energie als zij zich erover buigen. Is die 15 procent echt nodig? Voor iedereen? En waarom zou de Commissie eigenhandig de alarmfase afkondigen? Moet zo’n vergaand besluit niet door de lidstaten genomen worden? Goedkeuring van het voorstel vereist dat een ruime meerderheid van de ministers ermee akkoord gaat.

Sluipende machtsgreep

In lidstaten groeit het ongemak bij wat zij zien als een sluipende machtsgreep van de Commissie. Energiezekerheid, zorg en defensie waren nationale bevoegdheden bij uitstek, en juist hier speelt de Commissie – met toestemming overigens van diezelfde lidstaten – een steeds grotere rol.

Von der Leyen en Timmermans benadrukten woensdag het belang van eensgezindheid. ‘Als we nu gezamenlijk optrekken, bepalen we zelf ons lot. Poetins poging ons te manipuleren zal dan mislukken’, aldus Timmermans. Von der Leyen wees op de coronapandemie waarbij de gezamenlijke inkoop van vaccins mensenlevens redde, het Europese herstelfonds dat de economieën hielp opkrabbelen en de Europese aanvulling op de WW-uitgaven die regeringen ademruimte gaf.

Volgens de Commissie valt de economische schade van een Russische gasstop eenderde lager uit als de EU-landen zich tijdig voorbereiden. Ieder voor zich doet Poetin glimlachen, tezamen slaan ze de Russische president zijn energiewapen uit handen. Met dit gasvoorstel (en de eerdere besluiten voor een boycot van Russische olie en kolen) is de EU volgend jaar helemaal losgekoppeld van fossiele energie uit Rusland.

Commissie-ambtenaren stellen dat solidariteit tussen de lidstaten noodzakelijk is in tijden van grote crises. Tijdens de eurocrisis hielpen rijke noordelijke lidstaten de zwakkere zuidelijke broeders, nu moeten Portugal en Spanje het ‘energiearme’ Duitsland helpen. Nederland, Finland, Denemarken en de Baltische landen hebben hun 15 procent besparing al gehaald.