Ongeloof over gezin in Drentse boerderij: ‘Een hennepplantage, dacht ik. Maar dit?’

Ongeloof overheerst in het Drentse Ruinerwold. Daar zou een vader met inmiddels meerderjarige kinderen jarenlang in een afgesloten ruimte in een boerderij hebben geleefd, in afwachting van het ‘einde der tijden’.

‘De man met de oude Volvo’ – alle omwonenden hebben hem talloze keren voorbij zien rijden. Hij werd ook wel de klusjesman genoemd. ‘Hij kwam ’s ochtends aan met een kar vol hout en ’s avonds reed hij weer naar Meppel.’

Maar wie hij was en wat hij precies uitspookte, daar kwamen ze nooit achter. Het hek voor de oprit naar de boerderij ging steevast achter hem op slot, contact hield hij af. ‘Het was ‘ja’ en ‘nee’, een praatje zat er niet in.’

Ze hadden wel een vermoeden ‘dat er iets loos was’, zegt buurtbewoner Henk, die met zijn fiets langs de vaart de toestroom van politie en pers gadeslaat. Maar dat er in een kleine, afgesloten ruimte van het afgelegen pand jarenlang een gezin woonde, in afwachting van het ‘einde der tijden’, zoals RTV Drenthe als eerste dinsdag meldde? ‘Onvoorstelbaar. Je denkt dat zoiets alleen in het buitenland gebeurt.’

De Buitenhuizerweg is een achterompad tussen Ruinerwold en Weerwille. De klinkers volgen de loop van het water van de Woldse Aa. De beslotenheid is die van het coulisselandschap van Zuid-West-Drenthe, waar buren al gauw 100 meter verderop wonen.

Het perceel is afgeschermd met aangeplante loofbomen. Een verlaten ooievaarsnest op een paal, een houtvoorraad voor meer dan één winter. Wat heeft zich daar de afgelopen jaren afgespeeld? Zelfs voor buurtbewoners is het een raadsel. Het enige bruggetje over de vaart dat toegang biedt tot het erf, is nu het domein van telelenzen.

Een trap achter een kast in de woonkamer zou toegang bieden tot een ‘provisorische ruimte’. Daar verbleef het gezin – een vader met vijf kinderen – volledig afgesloten van de buitenwereld. De vader zou een herseninfarct hebben gehad en bed­legerig zijn. Ze leefden zelfvoorzienend, met een moestuin en een geit. Op luchtfoto’s vertoont het erf een parkachtige structuur, met een grote kas.

De oudste zoon van 25 jaar kwam de afgelopen tijd meerdere keren verward in café De Kastelein in Ruinerwold. Negen jaar zou hij niet buiten zijn geweest. Daarop schakelde de café-eigenaar de politie in, die de boerderij bezocht.

Veel blijft onduidelijk. De politie wil alleen bevestigen ter plaatse zes meerderjarigen te hebben aangetroffen. ‘Daar is zorg en aandacht voor. Alle scenario’s staan nog open. Ons onderzoek is in volle gang.’

De huurder van het pand is aangehouden. Het betreft een 58-jarige man, aldus de politie. ‘Zijn rol moet nog worden onderzocht.’ Volgens omwonenden is het de klusjesman, maar de autoriteiten willen dat niet bevestigen. De aangehouden man is in ieder geval niet de vader, zei burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden ’s middags tijdens een ingelaste persconferentie.

‘Een dergelijke uitzonderlijke situatie heb ik nog nooit meegemaakt’, aldus de burgemeester. De vijf volwassen kinderen hebben de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Het gezin is ondergebracht op een veilige plek. De moeder is volgens de burgemeester jaren geleden overleden, nog voor het gezin in de boerderij kwam wonen.

Dat de klusjesman niet geweten zou hebben van het gezin in de woning, is volgens omwonenden uitgesloten. Waarom deed hij anders het hek steevast achter zich dicht? En waarom stonden er bewakingscamera’s om het perceel? ‘Op het erf liepen ganzen. Dat zijn een soort beveiligers met hun gegak.’

De overburen, net terug van het uitlaten van de honden, zijn ‘in shock’. ‘Het is absurd’, zegt de overbuurvrouw. De laatste keer dat haar man op het betreffende erf kwam, is alweer jaren geleden, toen het pand nog leeg stond. ‘In de schuur zaten mooie kerk­uilen.’

Ook zij zagen sinds een paar jaar de man in de oude Volvo af- en aanrijden. ‘Hij knapte het huis op. Afgelopen zomer nog heeft hij het dak vernieuwd. Maar we dachten echt dat het pand onbewoond was. Contact hield hij af, het hek ging meteen dicht. Een hennepplantage, dacht ik misschien. Maar dit?’

De overbuurman voelde zich wel ongemakkelijk bij de situatie en seinde de wijkagent in. ‘Die is gaan kijken, maar kwam ook niet binnen. Je kunt niet de schuld op je nemen voor iets dat je niet hebt gedaan. Maar je vraagt je nu wel af: hadden we niet doortastender moeten zijn?’