Ongeloof en teleurstelling op afgelast festival Guilty Pleasure aan de Gaasperplas

De mainstage van Guilty Festival in Amsterdam ligt er verlaten bij. Het festival zou dit weekend plaatsvinden, maar is door de nieuwe coronamaatregelen afgelast. Beeld Freek van den Bergh

Veel verbeelding is niet nodig om het voor je te zien, zaterdag op het lege festivalterrein van Guilty Pleasure aan de Gaasperplas in Amsterdam: een dansende meute, vanaf een afstandje net een organisch geheel, opgezweept door kleurrijke lichtshows en meedeinend op harde beats uit imposante boxen, een wachtrij voor de bar, één baco hier, drie bier daar. Dan opeens: luid gejoel, half oprecht en half ironisch, want vanachter het podium, dat is aangekleed met twee levensgrote foto's van David Hasselhoff, komt ineens Mental Theo tevoorschijn, om nog één keer zijn kunstje, dat zijn hoogtijdagen kende in de zorgeloze jaren negentig, te herhalen. Guilty pleasure, de naam zegt het al. Velen zullen bekennen: dit soort feesten, waar de gasten zichzelf niet te serieus nemen maar wel volledig uit hun dak gaan, zijn vaak het allerleukst.

Vrijdagochtend was er nog hoop dat er het hele weekend gefeest zou kunnen worden. Maar helaas. Op de plek waar het feest had moeten zijn, staan mannen in rap tempo tafels dicht te klappen, dranghekken op te bergen en worden vaten bier terug een vrachtwagen in gelift. Lekkende koelkasten, vanochtend al ontkoppeld, veroorzaken een geleidelijk uitbreidende plas water. Er wordt doorgewerkt. Nog voor het einde van het weekeinde zal het terrein weer leeg zijn.

‘Boos, verdrietig en verbaasd’ is organisator Wouter Flipse. De afgelopen weken waren hectisch en stressvol. Begin juni gingen de lichten voor het festivalseizoen ineens op groen. Razendsnel moest een vergunning worden geregeld: op een vrijdag kregen ze de eerste informatie daarover, maandag moest het allemaal rond zijn, inclusief een coronaprotocol. In een maand stampten Flipse en collega’s vervolgens een ‘klein dorp’ uit de grond. Veel bleef onduidelijk. Pas twee weken geleden kregen ze te horen dat ze in aanmerking kwamen voor het garantiefonds, dat 80 procent van de gemaakte kosten bij annulering vergoedt. ‘Terwijl we al lang en breed afspraken hadden staan met leveranciers.’ Maar alles leek toch goed te komen. Twee keer zesduizend gasten stonden op het punt verwelkomd te worden.

Beeld Freek van den Bergh

Illegaaltje

Het begon ooit als een buurtfeestje (een ‘illegaaltje') van een vriendengroep uit Gein. Een draaitafel, stroom uit een aggregaat, een barbecue en dansende mensen aan het water. Het groeide uit tot iets groters. In samenspraak met de gemeente kwam er in 2007 ‘een hek omheen’. Op de eerste edities werd house en techno gedraaid, maar in die scene kwam veel concurrentie. En een festival waarbij vrolijke, herkenbare, ‘foute’ muziek werd gedraaid, dat bestond nog niet.

Afgelopen weekeinde zou alweer de zesde editie plaatsvinden van het succesvolle concept. Totdat de besmettingen in de loop van afgelopen week begonnen op te lopen en donderdagavond berichten binnen sijpelden dat het OMT de volgende ochtend met een advies zou komen. Daarmee kwamen meteen ook de geruchten dat de festivals afgelast zouden worden. En geruchten kloppen meestal tijdens deze crisis, wisten Flipse en zijn crew.

‘We hebben risico’s genomen. Maar iedereen had er zin in en we zijn de uitdaging aangegaan’, zegt Flipse. ‘Dit is ongelooflijk teleurstellend. Voor de overheid is het ook ingewikkeld en de volksgezondheid staat voorop, maar ik ben wel boos over de manier waarop het allemaal gegaan is. Het garantiefonds, dat waren allemaal mooie woorden, maar uiteindelijk hoorden we pas een week voor de opbouw dat we daar binnen vielen. Die onzekerheid is gewoon kut. Dat Testen voor Toegang, daarmee heeft de overheid steken laten vallen. En het is wetenschappelijk bewezen via Fieldlab-evenementen dat we een veilig feest kunnen geven. Een festival is grotendeels buiten en onze tenten zijn aan de zijkanten open. Heel gek dat we over één kam worden geschoren met de horeca. En dat je nu wel gewoon naar het buitenland kunt.’

Ook elders in de festivalwereld wordt met ongeloof gereageerd. De organisatie van Dekmantel laat in een emotionele verklaring op de eigen website weten het ‘zeer pijnlijk’ te vinden te moeten afgelasten en dat al het werk met een ‘toegewijde maar uitgedunde’ crew voor niets is geweest vanwege ‘de hoge besmettingscijfers en een falend testbeleid’. Lowlands geeft binnenkort meer informatie of het festival (dat 19 august begint) door kan gaan, maar de organisatie zegt door de overheid in een ‘onmogelijke situatie’ te zijn gemanoeuvreerd als ze pas half augustus meer weten.

Aan de oevers van de Gaasperplas stroomden zaterdagmiddag veel steunbetuigingen binnen. ‘We hebben een trouwe schare fans, er komen hartverwarmende berichten binnen’, zegt Flipse. ‘Zelfs buurtbewoners die vaak klagen, zeggen met ons mee te leven.’ Ook onder de werklieden was het, uiteindelijk, niet een en al droefenis. ‘Ik heb tenminste weer een keer kabels kunnen leggen.’