Ongelijke beloning vrouwelijke medewerker kost Wehkamp 113.000 euro

Het magazijn van Wehkamp in Zwolle. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het bedrag bestaat uit het salaris dat de vrouw is misgelopen doordat ze meer dan een jaar lang 1.000 euro per maand minder betaald kreeg dan haar mannelijke collega, plus een aanvullende ontslagvergoeding. Wehkamp heeft het bedrag vrijdagochtend betaald om een vonnis van het gerechtshof Leeuwarden voor te zijn. Dat zou zich over twee weken uitspreken in de zaak die de bedrijfsjurist (35) tegen haar voormalig werkgever had aangespannen wegens ongelijke behandeling.

De vrouw, die anoniem wil blijven, laat weten trots te zijn dat ze zich ‘niet het zwijgen heeft laten opleggen’. Ze hield een burn-out over aan haar juridische strijd, die begon toen ze drie jaar geleden met collega’s over salarissen sprak. Ze was toen enkele maanden als bedrijfsjurist in dienst van de webwinkel. De mannelijke collega die vlak na haar in dezelfde functie was aangenomen, vertelde dat hij ‘toch wel een stukje meer’ verdiende dan zij. Maar hoevéél meer wilde hij niet vertellen.

Verschil van 1.000 euro

De vrouw kaartte de kwestie meermaals aan bij haar leidinggevende, maar kreeg nul op het rekest. Pas na anderhalf jaar werd het verschil gelijkgetrokken. Het bleek er een met drie nullen, 1.000 euro. Behalve de salarisverhoging kreeg ze ook een telefoontje: er waren twijfels ontstaan over haar functioneren. In plaats van een vast contract kreeg ze er daarom een voor een half jaar. Ook moest ze met een coach werken aan haar ‘communicatiestijl en houding’. Opvallend, want in eerdere beoordelingen werd nog gesproken over een ‘bijzonder prettige’ samenwerking.

Uiteindelijk meldde de vrouw zich ziek. Haar dienstverband werd beëindigd. ‘Toen dacht ik: ik kan nu in de slachtofferrol kruipen óf dit als kans aangrijpen om iets te verbeteren voor andere vrouwen die hiermee te maken krijgen’, zegt ze nu. Met behulp van vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann spande ze een zaak aan. Waar de Overijsselse rechtbank nog oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een ongelijke behandeling, vond het College voor de Rechten van de Mens dat hiervan wel sprake was.

Principezaak

Door de vordering te betalen, wacht Wehkamp het oordeel van het gerechtshof niet af. In een schriftelijke reactie laat het bedrijf weten daarmee geen aansprakelijkheid of schuld te erkennen, maar te betreuren ‘dat het tot een procedure is gekomen en dat deze is voortgezet nadat Wehkamp de zaak in eerste aanleg heeft gewonnen’. Voor de vrouw is het een principiële overwinning: ‘Het ging me niet om het geld. Salaris is een vorm van waardering, en ik wil niet het gevoel hebben dat mijn werk minder waard is dan dat van een man.’

De jurist hoopt dat haar zaak anderen inspireert op te komen voor hun eigen rechten en die van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt het gemiddelde uurloon van vrouwen immers 13 procent lager. Dat is deels te verklaren door verschillen in arbeidsduur, leeftijd en positie. Maar ook gecorrigeerd voor die kenmerken is het loonverschil bij de overheid 4 procent en in het bedrijfsleven 7 procent.

In de strijd tegen die loonkloof stemde het Europees Parlement dit voorjaar in met een voorstel om bedrijven met meer dan vijftig werkgevers te verplichten transparant te zijn over hun lonen. Werkgevers met een loonkloof van meer dan 2,5 procent zouden verplicht worden een ‘genderactieplan’ op te stellen. In onder meer Duitsland, IJsland en Engeland bestaat al een verplichting tot transparantie.