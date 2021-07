Ongekende stijging van de besmettingscijfers,en het zijn niet meer alleen twintigers

Drukte voor feestcafé ’t Pakhuis in Utrecht eind juni. Sinds de heropening van de nachtclubs is het aantal besmettingen enorm gestegen. Beeld Joris van Gennip

Dit weekeinde waren de cijfers daarmee ruim acht keer zo hoog als het weekeinde daarvoor. Op weekbasis steeg het aantal positieve testen met 574 procent. Een dergelijk groeipercentage is sinds 13 maart 2020 niet meer voorgekomen.

Het virus verspreidt zich nu ook naar 30-plussers. Nog steeds raken twintigers verreweg het vaakst besmet, gevolgd door tieners. Maar ook in de oudere leeftijdsgroepen is de toename nu zichtbaar. Bij dertigers is het aantal meldingen drie keer zo hoog als een week eerder.

De besmettingscijfers bij veertigers, vijftigers en zestigers zijn nog laag, maar ze zijn in een week tijd wel verdubbeld. In deze groepen is de vaccinatiegraad hoger dan bij jongeren, maar velen hebben nog geen tweede prik gehad. De meest kwetsbare groepen, 80-plussers en verpleeghuisbewoners, zijn inmiddels grotendeels volledig gevaccineerd. Dit biedt hoop dat deze golf minder ernstig zieken en sterfte veroorzaakt dan de vorige. Maar het grote aantal besmette personen kan toch tot leiden meer drukte in de ziekenhuizen. Dit weekeinde leek de daling van de opnamecijfers al te stagneren.

Groningen

Bijna 1 op elke 100 Groningers kreeg van de week bericht dat ze corona onder de leden hebben. In de stad Groningen testten de vorige week 2.154 inwoners positief. Omgerekend naar inwonertal is Groningen daarmee in Nederland de gemeente met de meeste besmettingen. Op regioniveau is het aantal meldingen met 538 positieve testen per 100 duizend inwoners per week het hoogst in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gevolgd door de regio Groningen. Maar ook buiten deze brandhaarden wordt het virus sinds een week veel vaker aangetroffen.

Overal in Nederland is de stijging zichtbaar, in alle veiligheidsregio’s zijn de weekcijfers minimaal twee keer zo hoog als vorige week. Utrecht, Groningen, Zaanstreek-Waterland en Drenthe zagen zelfs een vertienvoudiging op weekbasis. Op basis van de huidige cijfers krijgen dinsdag zeker zeven regio’s het risiconiveau ‘Zeer ernstig’, dat nu nog nergens in Nederland geldt. Geen enkele regio komt dan nog in aanmerking voor het laagste niveau, ‘Waakzaam’.

In de teststraten wordt het drukker, en een steeds groter deel van de afgenomen testen blijkt positief. De afgelopen week lieten dagelijks gemiddeld 45 duizend Nederlanders zich testen, de week daarvoor minder dan 20 duizend. Het percentage positieve testen nam toe van 3,9 naar 11,8 procent. Van de testen die vrijdag zijn uitgevoerd was zelfs 14,2 procent positief. Het gaat hier alleen om de testen in de GGD-teststraten, niet om het Testen voor Toegang.

In heel Nederland zijn de afgelopen week gemiddeld 225 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Dit betekent dat Nederland komende week vrijwel zeker rood kleurt op de risicokaart van de Europese gezondheidsorganisatie ECDC. Een rode kleur kan gevolgen hebben voor de inreisbeperkingen die EU-lidstaten aan Nederlandse reizigers opleggen. Veel landen kampen met oplopende besmettingen nu de deltavariant steeds meer de overhand krijgt, maar vrijwel nergens gaat de toename zo snel als in Nederland.