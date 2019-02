Ongekende overstromingen Australië: ‘Pas op voor krokodillen en slangen in het water’

De autoriteiten waarschuwen dat hierdoor zo’n 20.000 huizen zullen overstromen en hebben inwoners opgeroepen naar hoger gelegen gebied te vertrekken. Straten zien er op dit moment uit als rivieren, en auto’s en vee zijn al meegesleurd door het aanzwellende water.

Het leger is ingezet en probeert huizen met zandzakken te beschermen tegen het water, terwijl inwoners met bootjes en vlotten worden geëvacueerd door reddingsteams. De overheid waarschuwt mensen om uit te kijken voor krokodillen en slangen in het overstromingswater. ‘Krokodillen geven de voorkeur aan kalm water, en kunnen op zoek gaan naar een andere, rustige plek’, zegt de minister van Milieu van Queensland, Leeanne Enoch. ‘Datzelfde geldt voor slangen, wat goede zwemmers zijn, en die onverwachts kunnen opduiken.’

Er is in Noord-Australië in een week tijd meer dan duizend millimeter regen gevallen. Dat is twintig keer meer dan er normaal gesproken in deze tijd van het jaar valt. Het overtreft ook het vorige record uit 1998, dat te boek staat als ‘de nacht van Noah’.

If the thought of coming face to face with a crocodile isn't deterrent enough, before you start playing in flood waters you should always remember the distinct possibility you could be wading in your neighbour's faeces. Yes. Their faeces. 💩 https://t.co/W3RT1O3ACX #bigwet pic.twitter.com/XhpnkNMY7E