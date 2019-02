Ongekende machtsstrijd in Thailand: prinses meldt zich voor premierschap

De partijleider van Thai Raksa Chart laat het document zien met daarop de nominatie van de prinses Ubolratana Mahidol voor het premierschap. Beeld EPA

De nominatie van de prinses is extra pijnlijk omdat zij is voorgedragen door de partij Thai Raksa Chart. Die partij is opgericht door aanhangers en familieleden van de afgezette premier Thaksin Shinawatra. Deze Thaksin is de aartsvijand van de Thaise elite, de koningsgezinden, de vrienden van het leger en dus ook van Prayuth.

Thaksin werd in 2006 in een coup afgezet, maar zijn partij bleef maar verkiezingen winnen. In 2014 was het Prayuths beurt om een coup te plegen en Thaksins zus Yingluck opzij te schuiven, nadat die de verkiezingen had gewonnen en premier was geworden. Vier jaar lang sleutelde Prayuth sindsdien aan een democratische vorm waarin hijzelf de baas zou kunnen blijven. Hij heeft de Grondwet herschreven, kiesdistricten veranderd, en de verkiezingsreglementen gewijzigd met als enige doel: verhinderen dat de kliek rond Thaksin opnieuw aan de macht zou kunnen komen.

Lastig parket

En nu heeft die gehate kliek een prinses naar voren geschoven. Dat brengt Prayuth in een uiterst lastig parket: hij moet het opnemen tegen een lid van de koninklijke familie. Maar hoe doe je dat in een land waar het koningshuis een bijna goddelijke status heeft? Een land waar op elk onvertogen woord over een lid van de koninklijke familie een langdurige gevangenisstraf kan staan? Hoe voer je campagne tegen iemand over wie je niet mag spreken?

De stap van Ubolratana is ongekend. Nooit eerder heeft een lid van het Thaise koninklijk huis zich rechtstreeks ingelaten met de politiek, en niemand hield er rekening mee dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Nu het zover is, kan daarom ook niemand nog voorspellen hoe dat in het stemlokaal gaat uitpakken.

De Thais vereren hun koningshuis meer dan de boeddha zelf. De overleden koning Bhumibol was voor veel Thais niets minder dan een God, en zijn oudste dochter is niet veel minder. Analisten verwachten dan ook dat veel koningsgetrouwe Thais op Thai Raksa Chart gaan stemmen. Een andere stem zou het koningshuis voor het hoofd stoten. Maar niemand weet dat zeker.

Sleutelen

Ubolratana staat zelf niet op een kieslijst. Verkiezingen in Thailand werken anders sinds Prayuth aan het proces heeft zitten sleutelen. De kiezers kiezen nog wel een parlement, maar niet langer de premier. Wie dat wordt bepaalt niet de grootste partij, zoals vroeger, maar de senaat en het parlement samen. Dus zelfs als de Thaksin-getrouwe partijen weer de grootste zouden worden, zou Prayuth daarom premier kunnen worden en een regering kunnen samenstellen.

Prayuth heeft de Senaat (250 zetels) zelf benoemd, dus die stemmen heeft hij alvast in zijn zak. Hij heeft dan nog maar 126 stemmen nodig uit het parlement (dat 500 zetels telt) en dat zou makkelijk moeten kunnen.

Dat was het plan. Door de nominatie van Ubolratana is echter niets meer zeker. Niemand weet of de senatoren, als ze de keus hebben tussen een prinses en een generaal, nog wel hun generaal kiezen. Vooral niet als de prinses veel meer is dan alleen maar de zus van de koning. Ubolratana is het meest ‘aardse’ en meest toegankelijke lid van het Thaise koninklijk huis.

Beroemdheid

Ze deed afstand van haar koninklijke titels om heel romantisch te kunnen trouwen met de ‘burger’ Peter Jensen. Ze leefde 26 jaar in de Verenigde Staten, en kwam pas na haar scheiding terug naar Thailand. Daar heeft ze sindsdien naam gemaakt als actrice in televisieseries en een aantal speelfilms. Ze is zangeres, en afgestudeerd aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit MIT. Ze is een verwoed gebruikster van sociale media, met 100 duizend volgers op Instagram. Ze heeft bij terugkeer in Thailand opnieuw de titel ‘prinses’ gekregen en wordt sindsdien weer beschouwd als een volwaardig lid van de koninklijke familie.

Op 24 maart zal blijken wat dat waard is in het stemlokaal. Tot die tijd bezorgt zij Prayuth ongetwijfeld de nodige hoofdbrekens. Zijn junta heeft vijf jaar lang de positie van het koningshuis verstevigd, en de ‘lese majeste’ wet tegen ‘belediging van het koningshuis’ gebruikt om critici de mond te snoeren. Nu een prinses de politiek heeft betreden, moet de generaal misschien zijn eigen wapen vrezen.