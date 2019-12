‘Ongekende’ groei van internationale treinreizen: gaat de trein het vliegtuig inhalen?

De Eurostar in Londen. Beeld EPA

1. Hoe groot is de groei?

‘Ongekend’, aldus woordvoerder Hessel Koster van NS International. Het aantal verkochte tickets voor internationale treinreizen steeg afgelopen jaar met 13 procent. Vier miljoen mensen reisden dit jaar de grens over. Een record, meldt NS trots. Populaire bestemmingen als Brugge, Brussel en Düsseldorf stegen zo’n 20 procent. Verder weg gelegen bestemmingen groeiden nog sneller: Barcelona bijvoorbeeld met 31 procent, Marseille met 39 procent en Milaan met 56 procent.

De groei is te verklaren doordat internationaal treinreizen de laatste tijd in de schijnwerpers staat, legt Koster uit. Duurzaamheid speelt daarbij volgens hem een grote rol. Reizigers kiezen tegenwoordig eerder voor de trein omdat de CO 2 -uitstoot dan veel kleiner is dan bij het alternatief, bijvoorbeeld het vliegtuig. Ook mensen die de trein voorheen niet eens overwogen, kijken volgens Koster nu of ze hun reis met de trein kunnen maken.

Meer treinreizen is goed voor het klimaat, mits de treinreis een een reis per vliegtuig vervangt, zegt Bert van Wee, hoogleraar mobiliteitsbeleid van de TU Delft. Bij verdere reizen, bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk of Spanje, is het aannemelijk dat dat zo is. Bij de kortere afstanden is dat echter niet zo. Die zouden anders ook met een ander vervoersmiddel kunnen zijn afgelegd.

2. Wint de trein het van het vliegtuig?

De directe trein naar Londen is het nieuwe paradepaardje van NS International: in het komende jaar zal de trein misschien wel vijf keer per dag gaan rijden. Dat is typisch een lijn waarop de trein een uitstekend alternatief kan zijn voor het vliegtuig, legt Koster uit. De reistijd is niet of nauwelijks langer dan met het vliegtuig, omdat de trein stopt op St. Pancras-station, midden in Londen, in plaats van een vliegveld ver buiten de stad.

Op andere trajecten laat de infrastructuur nog te wensen over. ‘Neem de trein naar Berlijn’, zegt Hildebrand van Kuijeren van Treinreiziger.nl. ‘Daar zijn 20 procent meer kaartjes voor verkocht, hoewel de trein er nog altijd meer dan zes uur over doet.’ Juist die toename is volgens Van Kuijeren veelzeggend. Het laat zien dat op bepaalde trajecten echt meer vraag is naar vervoer per trein. Verbeter de verbinding, en zo’n lijn kan volgens Van Kuijeren nog veel verder groeien.

Toch is er reden tot terughoudendheid, zegt Van Kuijeren. ‘De voornaamste concurrent van de internationale trein is niet het vliegtuig maar de auto.’ Veel treinreizen hebben dus niets te maken met het aantal vluchten. Daar komt nog bij dat twee van de populaire treinbestemmingen vliegvelden zijn: het Brusselse vliegveld Zaventem groeide met 22 procent, Düsseldorf (ook een stad met een groot vliegveld) met 15 procent. Dat kan goed te maken hebben met de groei van budgetmaatschappijen die vanaf die vliegvelden vliegen, zegt Bert van Wee. In dat geval wordt de klimaatwinst van de treinreis eigenlijk tenietgedaan door de uitstoot van de vlucht die erop volgt.

3. Hoe ziet de toekomst eruit voor de internationale trein?

Het voornaamste struikelblok voor de trein blijft de prijs. Die blijft voorlopig hoog. Van Kuijeren ziet echter genoeg mogelijkheden voor groei: ‘Neem de zon-Thalys, eens per week in de zomer direct naar Marseille. Die was het grootste deel van de tijd uitverkocht. Als er aanbod is, dan komt de vraag heus wel’. Vanaf eind volgend jaar rijdt er ook weer een nachttrein vanuit Amsterdam naar Wenen. ‘Het is een niche, maar ook naar de nachttrein is vraag. Bijvoorbeeld onder mensen die ergens ’s ochtends vroeg moeten zijn. En onder liefhebbers natuurlijk.’