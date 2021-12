Ongekend veel coronameldingen in Denemarken en het VK, met omikron sterk in opkomst

Mensen staan in de rij voor een boostervaccinatie bij het St. Thomas-ziekenhuis in Londen. Beeld EPA

In Denemarken leidt omikron tot iets minder opnamen dan andere varianten

Het aantal positieve testen in Denemarken is ongekend hoog: deze week testten 870 op de 100 duizend inwoners positief. Zo’n 19,6 procent van de coronagevallen is afkomstig van de omikronvariant. Een week geleden was dit aandeel nog 3,4 procent. In de Deense ziekenhuizen liggen momenteel 57 covidpatiënten die de omikronvariant hebben opgelopen. Personen die geïnfecteerd zijn met de omikronvariant, hebben vooralsnog een kleinere kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan patiënten met de deltavariant. Van de omikronvariant kwam 0,7 procent van in de afgelopen drie weken positief geteste personen in het ziekenhuis terecht, blijkt uit de laatste cijfers van de Deense gezondheidsautoriteiten. Van de groep die positief is getest op een andere variant, belandde 1,6 procent in het ziekenhuis.

Torenhoge dagcijfers in het Verenigd Koninkrijk

De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk stijgen snel. Op donderdag werden ruim 88 duizend besmettingen gerapporteerd, een nieuw dagrecord na het al torenhoge aantal van 78 duizend op woensdag. De afgelopen week steeg het aantal meldingen met 31 procent naar gemiddeld bijna 62 duizend per dag. Omikron verspreidt zich in rap tempo binnen het VK, vooral in Engeland. Ruim 40 procent van de coronagevallen in Engeland is afkomstig van de nieuwe variant, in Londen zelfs 74 procent. In de ziekenhuizen is vooralsnog geen toename te zien, er zijn tot dusver zestien omikronpatiënten opgenomen.

Aantal verpleeghuislocaties met recente besmettingen bereikt piek

De situatie in de Nederlandse verpleeghuizen lijkt te stabiliseren. Het aantal verpleeghuislocaties met recente uitbraken heeft een piek bereikt na twee maanden van snelle toename. In 1.057 verpleeghuislocaties, ruim 43 procent van het totaal, is in de afgelopen vier weken minstens één nieuwe bewoner positief getest. In Zuid-Limburg was dit aandeel met 63 procent van de verpleeghuizen veruit het hoogst. Het aantal gemelde besmettingen is sinds de piek eind november gedaald van 400 dagelijkse meldingen naar 350 per dag. De sterfte in de verpleeghuizen is de afgelopen twee weken relatief stabiel gebleven. Deze week overleden er gemiddeld 29 verpleeghuisbewoners per dag. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit samenhangt met de boostercampagne.