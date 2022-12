Ongekend massale Duitse politie-invallen bij rechts-extremisten met coupplannen

De politie stelt een gebied in Berlijn veilig nadat 25 vermoedelijke leden en aanhangers van een extreemrechtse groep werden aangehouden tijdens invallen in heel Duitsland. Beeld Christian Mang / REUTERS

De invallen vonden plaats in elf deelstaten. Meer dan drieduizend politiemensen namen deel. Daarmee gaat het vermoedelijk om de grootste antiterreuroperatie in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland. Onderzoekers zeggen tegen ARD dat de operatie die vandaag plaatsvindt ‘haar gelijke niet kent.’

Onder de binnengevallen adressen is ook het hoofdkwartier van de Kommando Spezialkräfte (KSK), het Duitse equivalent van het Korps Commandotroepen. Duitsland worstelt al decennia met sympathieën voor rechts-extremisme in leger, politie, en zelfs veiligheidsdiensten. Er zijn 52 verdachten aangemerkt, 25 mannen en vrouwen zijn opgepakt.

De Duitse minister van Justitie, Marco Buschmann (FDP), tweette dat de groep het gemunt had op ‘grondwettelijke organen’. Volgens Duitse media planden de verdachten een bestorming van het Duitse parlement. Zij wilden daarna een nieuwe regering installeren. Een voormalig parlementslid namens de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) zou de beoogde minister van Justitie zijn. Om twee uur in de middag komt de Bundesanwalt, de Duitse federale aanklager, met een verklaring.

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) 7 december 2022

In de ochtend meldde de aanklager al dat de groep in november 2021 werd opgericht met als doel een gewelddadige aanval op de staat, waarbij leden van plan waren dodelijk geweld te gebruiken. ‘De leden van de groep hangen een conglomeraat van samenzweringsmythen aan, bestaande uit elementen uit zowel de zogenoemde Reichsbürger- als QAnon-theorie’, zei hij. ‘De verdachten zijn er vast van overtuigd dat Duitsland wordt geregeerd door een deep state en daarvan bevrijd moet worden.’

Reichsbürger

Aanhangers van de Reichsbürger-beweging geloven dat het hedendaagse Duitsland het resultaat is van een buitenlandse samenzwering die nog altijd voortduurt. Zowel de Duitse grenzen als de Grondwet en het democratisch bestel zijn volgens de Reichsbürger verzonnen door westerse geallieerden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Doel zou zijn om Duitsland tot in eeuwigheid onder controle te houden, en te voorkomen dat het land ooit weer een sterke macht wordt.

De remedie is volgens de Reichsbürger het ten val brengen van de staat en al zijn instituten. Uit de as moet een nieuw land ontstaan, gebaseerd op de grenzen van 1937 of zelfs 1871: het Duitse keizerrijk. Fundament voor de theorie is dat Hitler na de val van het Derde Rijk de macht overdroeg aan admiraal Karl Dönitz, en dat die nooit heeft ingestemd met het Duitsland dat de geallieerden vanaf 1945 creëerden. Daarmee is de Bondsrepubliek illegaal, een historische fout die moet worden gecorrigeerd. Hoewel de beweging als geheel niet extreem-rechts is, kenmerken delen zich door racistische en antisemitische denkbeelden.

Lange tijd zorgden de Reichsbürger in Duitsland vooral voor gegrinnik, met diverse autonome ‘staatjes’ die weigeren belasting te betalen en eigen paspoorten en kentekenplaten uitgeven. De laatste jaren blijken delen van de beweging bereid tot grof geweld. De afgelopen jaren werden bij meerdere invallen grote partijen wapens en explosieven gevonden. Dieptepunt tot nu toe was de moord op een agent in 2016, doodgeschoten door een Reichsbürger toen de politie kwam om hem zijn 31 vuurwapens af te nemen. Inmiddels rekenen 21 duizend mensen zichzelf tot de beweging, volgens de Duitse veiligheidsdienst.

QAnon is de Amerikaanse samenzweringstheorie die stelt dat de wereld wordt geleid door een bende pedoseksuelen, al dan niet onder leiding van Hillary Clinton. Buiten de VS zijn nergens zoveel aanhangers van de theorie als in Duitsland, volgens onderzoekers 200 duizend mensen. Beide groepen delen het geloof dat de staat in werkelijkheid wordt geleid door een schimmige ondemocratische groepering, vaak met elementen uit leger, veiligheidsdiensten, en bedrijfsleven, en dat het volk daarvan ‘bevrijd’ moet worden. Dat kan alleen met geweld, concludeert de Bundesanwalt, en de verdachten maakten hun plannen in het volle besef van dat feit.

Ontwrichting

Volgens Duitse media bereidde de groep een ontwrichting van de samenleving voor door onder meer aanvallen op het elektriciteitssysteem, en wilde het de omstandigheden creëren voor een burgeroorlog. Volgens onderzoekers waren zij ongekend ver in hun planning, inclusief een veiligheidssysteem en kandidaten voor regeringsposten. De voormalige AfD-parlementariër Birgit Malsack-Winkemann, tegenwoordig weer rechter in Berlijn, zou minister van Justitie moeten worden. Ook de ministers van Gezondheid en Buitenlandse Zaken zouden zijn gekozen. De groep zou intern hebben gesproken over een eigen ‘gewapende arm’ bestaande uit voormalige en huidige militairen, inclusief ten minste één actief lid van de Kommando Spezialkräfte.

De vermoedelijke leider van de groep is Prinz Heinrich XIII Reuss, lid van een adellijk geslacht uit de Oost-Duitse deelstaat Thüringen en een bekende Reichsbürger met antisemitische denkbeelden.

Aan de actie ging onderzoek door verschillende veiligheidsdiensten en de federale politie vooraf. De invallen vonden voor het ochtendgloren plaats in elf van de zestien Duitse deelstaten, van Berlijn tot Beieren. Van de verdachten werden er 22 gearresteerd op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, de overige 3 op verdenking van het ondersteunen daarvan. Eén verdachte werd opgepakt in Italië, een ander in Oostenrijk.