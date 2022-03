Ongekend groot schandaal bij Britse posterijen: ‘Hij zou nooit meer de oude worden’

Tussen 2000 en 2020 zijn naar schatting 2.500 Britse postkantooreigenaren valselijk beschuldigd van boekhoudfraude en diefstal, onder wie Peter Holmes. De wekelijkse balanstekorten waarmee de ‘postmasters’ te maken kregen, bleken het gevolg te zijn van computerfouten.

‘Over niets maak ik me zorgen – behalve over mijn weekbalans.’ Met kippevel las Marion Holmes de zin voor waarmee wijlen haar echtgenoot Peter in 1999 een brief aan zijn bazen bij de Britse posterijen had afgesloten. Hij schreef indertijd naar aanleiding van een spoedcursus over een nieuw computersysteem waarmee hij in zijn postkantoor moest gaan werken. ‘Hij had al het vermoeden dat er iets mis was’, zegt zijn 79-jarige weduwe. ‘Hij dreigde zelfs ontslag te nemen. Had hij dat maar gedaan, maar hij hield van zijn werk.’

Er bleek inderdaad iets goed mis te zijn met Horizon, het nieuwe boekhoudsysteem van Fujitsu. Tussen 2000 en 2020 zouden naar schatting 2.500 Britse postkantooreigenaren valselijk van boekhoudfraude en diefstal worden beschuldigd, onder wie Peter Holmes. De wekelijkse tekorten op de balans waarmee ze te maken kregen, bleken echter het gevolg te zijn van computerfouten. Het Post Office Horizon-schandaal wordt wel de grootste gerechtelijke dwaling uit de Britse geschiedenis genoemd, maar de strijd om gerechtigheid verloopt moeizaam voor de slachtoffers.

Schrijnende verhalen

In Leeds, Cardiff en Londen kregen gedupeerden of hun nabestaanden de afgelopen weken de kans om hun ervaringen openbaar te maken. Dag in dag uit hoorde Sir Wyn Williams, de oud-rechter die het onderzoek naar dit schandaal leidt, getuigenissen van mensen die onterecht veroordeeld zijn of hun huis hebben verloren. Verhalen ook over echtscheidingen en zelfmoorden. Een vader van drie kinderen bleek anderhalf jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten. Hij was de enige niet. Zelfs de advocaat van de gedupeerde, Dave Enright, moest soms een traantje wegpinken bij de schrijnende verhalen.

Marion Holmes over haar man: ‘Had hij maar ontslag genomen.’ Beeld Carlotta Cardana

Marion Holmes zat er met een ingelijste foto van haar echtgenoot Peter, die zeven jaar geleden is overleden. Na te hebben gewerkt als politieagent, hoteleigenaar en postbode was hij ruim een kwarteeuw geleden gaan werken als manager van een postkantoor in Jesmond, een wijk in het noorden van Newcastle. Ze vertelde dat hij na de invoering van Horizon te maken kreeg met tekorten op de balans. Aanvankelijk vulde hij ze uit eigen zak aan, maar dat was op een gegeven moment niet meer haalbaar. De hulplijn stond bekend als de ‘hel-lijn’.

Drie auditoren kwamen langs voor een huiszoeking, zo vertelt de weduwe enkele weken later, gezeten in haar huiskamer en omringd door foto’s van haar man. ‘Ze vroegen niet of er geld ontvreemd was, maar waar het geld gebleven was, de 54 duizend pond. Toen ze een nieuw tapijt in de slaapkamer zagen liggen, vroegen ze of dat met gestolen geld was gekocht. Het was ongelooflijk, onwerkelijk. Peter was een goudeerlijke man. Hij reed ooit na een familiediner terug naar het restaurant, nadat hij thuis had ontdekt dat op de bon een maaltijd ontbrak.’

Enorm vernederend

Post Office Ltd sleepte hem voor de rechter, die hem drie maanden huisarrest oplegde wegens vals boekhouden. Hij had immers uit eigen zak de mysterieuze tekorten aangevuld. Met naam, toenaam en foto stond hij in de krant, als veroordeelde ex-politieman. ‘Na deze zaak zou hij nooit meer de oude Peter worden, zijn humor was weg, hij was stiller. Omdat hij veroordeeld was, mocht hij niet meer als chauffeur werken voor een vrijwilligersorganisatie die kankerpatiënten helpt. Een paar jaar later was hij dood. Hersentumor.’

Omdat veel van de 11 duizend postkantoren in handen zijn van mensen van Aziatische komaf is deze gemeenschap onevenredig hard getroffen. Zo kocht de 46-jarige Faisal Aziz in 2015 samen met zijn vrouw Shahla een postkantoor in Sheffield. Ook hij kreeg al snel te maken met mysterieuze kastekorten, en ook Faisal vulde ze aan totdat zulks niet meer ging. ‘Ik heb bijna 40 duizend pond toegelegd en kon uiteindelijk niet anders dan het postkantoor verkopen. Voor 15 duizend pond, een verlies van 105 duizend.’

‘Ik probeer een nieuw bestaan op te bouwen’, vertelt hij, ‘maar ik kan me niet concentreren. De hele dag denk ik aan de schulden die ik nu heb. We leven al jaren zonder inkomsten. We lenen van vrienden en familie, wat heel vernederend is’, zegt de vader van vijf kinderen. ‘Mijn moeder in India was heel ziek en wilde mijn jongste kinderen nog een keer zien. Ik moest haar uitleggen dat we niet konden komen, omdat we geen geld hadden. Ik schaamde me enorm. Ze is nu dood.’

Volstrekt onschuldig

De gedupeerden wachten nu op compensatie, maar Post Office Ltd, een bedrijf met de staat als enige aandeelhouder, stribbelt al jaren tegen. ‘Ze hebben de beste advocaten ingehuurd om elke claim zo laag mogelijk te houden’, zegt Holmes, die namens haar overleden echtgenoot voor gerechtigheid vecht. Een groep van 555 ‘postmasters’ had twee jaar terug reeds met succes een civiele claim ingediend. Ze kregen een schijntje, temeer omdat viervijfde van de omgerekende 68 miljoen pond naar de no win, no fee-advocaten ging.

Nu de slachtoffers hun verhalen hebben gedaan, gaat het inhoudelijke onderzoek beginnen. Er zal niet alleen worden gekeken naar de technische kant van het schandaal, de software en hardware die ongeschikt bleken te zijn. Er zijn zoveel vragen. Waarom is er geen belletje gaan rinkelen toen opeens allemaal postkantoren te maken kregen met tekorten? Waarom waren er nooit overschotten? Waar is al het geld gebleven? Waarom kreeg de bazin van Post Office Ltd een koninklijke onderscheiding? Waarom kregen gedupeerden van de auditoren consequent te horen dat ze de enige waren, terwijl ze wisten dat dat niet zo was?’

‘De grootte van het schandaal is nauwelijks te bevatten’, zegt advocaat Enright. ‘Een ieder die weleens naar het postkantoor gaat, komt in aanraking met een getroffene.’ De regering ziet de bui hangen en heeft gezegd dat iedere gedupeerde krijgt waar hij recht op heeft, zonder in financiële details te treden. Voor Holmes is het simpelweg een kwestie van ‘fairness’. De gedupeerden willen antwoorden en willen het geld dat van hen ontvreemd is. Maar niet alle wonden kunnen worden geheeld. ‘Mijn Peter heeft nooit de dag kunnen meemaken waarop officieel bekend werd dat hij volstrekt onschuldig was, dat zijn naam gezuiverd werd.’