Ongehoord Nieuws voortaan ‘opinieprogramma’ in plaats van actualiteitenrubriek

Arlette Adriani en Raisa Blommestijn bij Ongehoord Nieuws. Beeld ON!

Presentator Arlette Adriani maakte de wijziging bekend bij aanvang van de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Volgens omroepvoorzitter Arnold Karskens past het nieuwe genre beter bij ‘de missie en visie’ van Ongehoord Nederland: een alternatieve blik op het nieuws laten zien. ‘Door Ongehoord Nieuws een opinieprogramma te noemen weten de kijkers waar ze aan toe zijn.’

De NPO heeft niets van doen met de aanpassing, zegt een woordvoerder van NPO. Nieuws- en opinieprogramma’s vallen in dezelfde categorie, zegt hij, en moeten dus aan dezelfde journalistieke standaard voldoen. De ombudsman van de NPO tikte begin juni de omroep op de vingers voor het verspreiden van foutieve informatie in Ongehoord Nieuws. Het programma zou feiten en meningen niet voldoende scheiden. Dat leidde tot een boete van ruim 90 duizend euro.

Het was de eerste boete ooit die de NPO gaf aan een omroep voor het schenden van zijn journalistieke code. Daarin staan de professionele normen geformuleerd waaraan de omroepen in het publieke bestel zich moeten houden. Op basis van de Mediawet had de Raad van Bestuur van de NPO Ongehoord Nederland nog harder kunnen sanctioneren. Om de boete ‘draagbaar’ te houden voor de ‘jonge omroep’, zag die daarvan af.

Raisa Blommestijn

Raisa Blommestijn, een populaire mediapersoonlijkheid in extreemrechtse hoek, is de vervanger geworden van Ahmed Aarad als presentator van het programma. De NPO-ombudsman had onder meer een fragment bekritiseerd waarin Aarad foutieve informatieve over stikstof had verspreid. Hij stelde in een uitzending dat boeren ‘in feite’ het minst uitstoten, terwijl landbouw in werkelijkheid goed is voor 86 procent van de uitstoot van ammoniak, waar stikstof naast stiksofoxiden uit bestaat.

Volgens omroepvoorzitter Arnold Karskens speelt die kritiek geen rol bij de personele wijziging. Araad blijft voor Ongehoord Nederland werken, zegt hij, maar de omroep wilde Blommestijn graag bij zijn vlaggenschip betrekken. ‘Met Raisa Blommesteijn geven we ons programma een nieuwe impuls als het gaat over meningsvorming’, licht Karskens schriftelijk toe.