Ongehoord Nederland opnieuw racistisch? NPO roept op tot actie

Arlette Adriani en Raisa Blommestijn bij Ongehoord Nieuws. Beeld ON!

In de uitzending werd een compilatie getoond van filmpjes waarin zwarte mensen witte mensen in elkaar slaan. Daarmee zou de ‘minder belichte zijde van racisme’ worden getoond, stelde presentator Arlette Adriani. ‘Blanken die in elkaar worden geslagen door negers’, concludeerde medepresentator Raisa Blommestijn. ‘Dat zien we overigens op grote schaal, dit soort filmpjes die worden gedeeld op internet.’

Vrijdagmiddag veroordeelde de NPO de gedane uitspraken in een statement. ‘NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft’, zei Leeflang. ‘Die grens is volgens de NPO in deze uitzending bereikt.’

De NPO-voorzitter roept het Commissariaat voor de Media op om zich hiertegen uit te spreken, aangezien de Mediawet voorschrijft dat er ‘passende maatregelen’ moeten worden genomen als het ‘aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep’. Er kwamen bij de NPO veel klachten binnen over de uitzending, zegt Leeflang. Daarom verzoekt ze ook de Ombudsman hiernaar te kijken en de zaak met voorrang te behandelen.

In een gezamenlijke verklaring spraken de overige omroepen zich vrijdag uit tegen de ‘valse, racistische boodschap’ van het item, ‘die wij kwalificeren als onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO’. De omroepen vinden dit ‘het platform van de publieke omroep onwaardig’. De verklaring is ondertekend door NTR, VPRO, Zwart, AvroTros, PowNed, KRO-NCRV, Human, Max, EO, WNL en BNNVara. De omroepen zeggen te spreken namens ‘alle makers’ in Hilversum.

‘Stelselmatig schenden’

Al sinds de oprichting ligt Ongehoord Nederland onder vuur. Vorig jaar zomer schreef de Raad van Cultuur dat toelating van de omroep tot het publieke bestel ‘een risico’ zou vormen. Afgelopen juli legde de NPO de omroep een boete op van zo’n 90 duizend euro vanwege het ‘stelselmatig schenden’ van de journalistieke code van de NPO. Het was de eerste keer dat een omroep om die reden een sanctie kreeg.

De boete volgde na een onderzoek van de Ombudsman van de NPO, Margo Smit. Zij concludeerde dat Ongehoord Nederland aantoonbaar onjuiste informatie verspreidde. Zo zei toenmalig presentator Ahmed Aarad dat boeren ‘in feite het minst uitstoten’. Landbouw is in feite goed voor 86 procent van de uitstoot van ammoniak, waar stikstof naast stikstofoxiden uit bestaat. Ook kreeg de Belgische politicus Filip Dewinter ruim baan toen hij in een uitzending de zogeheten omvolkingstheorie verkondigde. Hij stelde dat Europese overheden immigratie bewust inzetten om de witte bevolking te vervangen.

De vorige keer dat bekend werd dat de NPO overwoog een boete op te leggen, moest voorzitter Leeflang worden beveiligd vanwege bedreigingen. Deze kwamen mogelijk uit de hoek van aanhangers van ON, stelden mediajournalisten Mark Koster en Ton F. van Dijk destijds in hun podcast Koster & Van Dijk.

Van geen kwaad bewust

ON veranderde het programma Ongehoord nieuws bij de start van het tweede seizoen van een actualiteitenrubriek in een ‘opinie- en duidingsprogramma’. Toch was omroepvoorzitter Arnold Karskens zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust.

Afgelopen april zei Leeflang dat de NPO kan besluiten om uitzendingen van ON te schrappen als er na de schriftelijke waarschuwing – die met de boete is uitgedeeld – ‘geen verbetering optreedt’. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is ook bij machte om het aspirant-lidmaatschap van ON niet tot een volwaardig lidmaatschap te maken of de omroep zelfs uit het bestel te zetten.