Ongebruikelijke rel: Britse topambtenaar stapt op en wil regering aanklagen

Voor de BBC-camera’s beweerde secretaris-generaal Rutnam dat de minister van Binnenlandse Zaken een ‘valse en georkestreerde campagne’ tegen hem heeft gevoerd. De bewindsvrouw verdenkt Sir Philip ervan negatieve verhalen over haar naar de media te hebben gelekt. De ruzie typeert de slechte relatie tussen de regering-Johnson en de ambtenarij.

Sir Philip zei met spijt afscheid te nemen van de ambtenarij waar hij 32 jaar heeft gewerkt. Hij beschuldigde Patel ervan dat ze hem en zijn mensen heeft uitgescholden en vernederd. Onverwacht kwam het conflict niet. Sir Philip – opgeleid aan het exclusieve Dulwich College en aan Cambridge – lijkt regelrecht uit Yes Minister te komen; de 47-jarige Patel is een immigrantendochter die bekendstaat om haar directheid. In progressieve kringen wordt de zeer rechtse Patel gehaat.The Guardian plaatste onlangs een opiniestuk van een Oxford-onderzoeker die Patel en andere topministers van Indiase komaf omschreef als ‘koloniale collaborateurs’, te vergelijken met de Raj binnen het Britse wereldrijk.

Strijd met de vierde macht

De regering-Johnson vecht een machtsstrijd uit met de vierde macht, die in het Verenigd Koninkrijk – anders dan in de Verenigde Staten – politiek neutraal dient te zijn. Onlangs leidde die strijd tot het opstappen van minister van Financiën Sajid Javid, die vond dat 10 Downing Street hem de macht ontnam. Volgens Johnsons topadviseur Dominic Cummings is de huidige ambtenarij niet geschikt om de grote post-Brexit veranderingen door te voeren die de premier voor ogen staan.

Volgens Brexiteers zoals Johnson, Cummings en Patel heeft de ambtenarij het Brexit-proces jarenlang tegengewerkt. Zo wekte Sir Philip hun woede met zijn bewering dat het leger nodig zal zijn om na een No Deal de landsgrenzen te verdedigen. Binnenlandse Zaken staat bovendien bekend als een lastig ministerie waar menig minister strijd levert met de ambtelijke top. Zo was er enkele jaren geleden een spetterende ruzie tussen de toenmalige bewindsvrouw Theresa May en de baas van de douane.

Windrush-schandaal

Een paar jaar geleden kwam minister Amber Rudd ten val door het Windrush-schandaal, waarbij immigranten die een halve eeuw terug geheel legaal naar Groot-Brittannië waren gekomen, opeens als ongewenste vreemdeling werden aangemerkt. Sir Philip werd er toen van verdacht belangrijke informatie voor zijn politieke chef achter te hebben gehouden. Door nu op deze manier te vertrekken, probeert hij de positie van Patel te verzwakken, maar ze piekert niet over opstappen.

Het nieuws over de ruzie werd overigens snel overschaduwd door het bericht dat Boris Johnson later dit voorjaar opnieuw vader zal worden.