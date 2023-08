Onervaren running mate wordt presidentskandidaat na moord in Ecuador, weduwe haalt uit naar de overheid

Andrea Gonzalez Nader. Beeld ANP / EPA

De partij Construyo (Bouw) heeft de kandidatuur zaterdag bekendgemaakt. Gonzalez (36) is een advocaat die vooral kwesties als ontbossing en vervuiling van oceanen heeft behandeld, en die nog nooit een politiek ambt heeft bekleed. Ze krijgt precies een week de tijd om zich te profileren: de presidentsverkiezingen zijn 20 augustus.

Behalve met gebrek aan ervaring heeft zij te maken met de weduwe van Villavicancio, Veronica Sarauz. Zij sprak zich zaterdag uit tegen de kandidatuur van Gonzalez. Sarauz noemde die onwettig en ‘arbitrair’, omdat de kieswet zou verbieden dat een kandidaat voor het vicepresidentschap die positie in de steek laat. De kiesraad moet zich nog over het kandidaatschap van Gonzalez uitspreken.

Veronica Sarauz haalde zaterdag ook fel uit naar de staat, die zij rechtstreeks verantwoordelijk houdt voor de dood van haar man. ‘De staat is veel antwoorden verschuldigd over wat er is gebeurd. Zijn persoonlijke beveiligers hebben hun werk niet gedaan.’ Sarauz zegt dat ze er niet aan wil denken ‘dat die beveiligers haar man aan zijn moordenaars hebben verkocht’.

Fernando Villavicencio (59) werd woensdag door drie kogels in zijn hoofd getroffen toen hij een campagnebijeenkomst op een school in Quito verliet. Een van de aanvallers werd ter plekke neergeschoten en overleed later. Zes anderen werden gearresteerd. Volgens minister Juan Zapata van Binnenlandse Zaken waren alle verdachten ‘Colombianen met een criminele achtergrond’.

Veronica Sarauz, weduwe van Fernando Villavicencio. Beeld REUTERS

Villavicencio was een parlementslid en voormalig journalist die als kandidaat een harde aanpak van drugsbendes beloofde. Dat kwam hem naar eigen zeggen te staan op een bedreiging van Adolfo Macias Villamar, alias ‘Fito’, leider van een van Ecuadors grootste bendes: Los Choneros. De laatste tijd werd Villavicencio daarom begeleid door beveiligers, maar volgens zijn weduwe Sarauz hebben die woensdag nadrukkelijk gefaald.

Kogelvrij vest

Zelf deed Villavicencio nogal laconiek over de bedreigingen. Hij zei tegen zijn aanhangers dat hij geen kogelvrij vest nodig had: ‘Jullie zijn mijn kogelvrije vest. Ik heb er geen nodig. Jullie zijn dapper, en ik ben net zo dapper als jullie. Neem ze te grazen: de drugsbazen en de huurmoordenaars.’

De realiteit haalde Villavicencio in. Na de moord deden duizenden soldaten en politieagenten een inval in de gevangenis waar ‘Fito’ 34 jaar uitzit vanwege drugshandel, georganiseerde misdaad en moord. Bij de inval werden wapens, munitie en explosieven gevonden, een nieuw bewijs van de macht van de bendes.

Fito en twee andere ‘extreem gevaarlijke’ leiders van drugsbendes werden overgeplaatst naar de beruchte extra beveiligde gevangenis La Roca, in hetzelfde complex. Op foto’s staat Fito, met woeste krullen en een ruige baard in onderbroek tussen agenten die hem naar zijn nieuwe cel brengen. De gevangenis staat in de havenstad Guayaquil, die door Le Monde ‘een groeiend zenuwcentrum in de wereldwijde drugshandel’ wordt genoemd.

Andrea Gonzalez droeg, op de persconferentie waar haar kandidatuur werd bekendgemaakt, duidelijk zichtbaar wel een kogelwerend vest. Zij gaf later een interview aan CNN waarin zij de moord op Villavicencio een ‘verontrustend moment’ noemde ‘voor de hele regio en voor de democratie in de wereld’. Ze realiseerde zich terdege dat de moord weinig tijd meer overliet voor haar campagne: ‘Je hebt nooit genoeg tijd om zoiets schokkends als de moord op een presidentskandidaat te verwerken, en op zo korte termijn, zo kort voor de verkiezingen.’

Mislukte staat

Aftredend president Guillermo Lasso kondigde drie dagen nationale rouw af en een noodtoestand van twee maanden, maar de verkiezingen gaan door, zij het met militairen die de stembussen zullen beveiligen.

Ecuador worstelt met een scherpe stijging van bendegeweld. Ex-president Rafael Correa (2007-2017), die sinds een corruptieschandaal in ballingschap in België leeft, noemde Ecuador op sociale media zelfs ‘een mislukte staat’.

Ecuador is een strijdtoneel geworden voor lucratieve cocaïne-smokkelroutes, en bendes lijken al in het hele overheidsapparaat te zijn geïnfiltreerd. Het aantal moorden is er in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. De eerste helft van dit jaar telde Ecuador, dat niet zo lang geleden nog gold als een van de veiligste landen van Midden-Amerika, al 3.500 doden door geweld.