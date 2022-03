‘Onervaren krachten die hier uit idealisme naartoe zijn gekomen om te vechten – dat werkt niet’

De uitvaart van vier Oekraïense militairen die omkwamen bij de raketaanval op het trainingscentrum in Yavoriv, Lviv dinsdag 15 maart. Beeld Giulio Piscitelli

Dag Michael, je was dinsdag in Lviv, dicht bij het militaire kamp dat zondag werd aangevallen. Wat trof je aan in de stad?

‘Ik was vorige week van plan zelf naar de basis te gaan waar ook veel buitenlandse vrijwilligers zouden komen die voor Oekraïne willen vechten. In plaats daarvan ben ik nu bij het tragische sluitstuk: de uitvaart van militairen die omkwamen bij de raketaanval. Het ging alleen om Oekraïense militairen. We weten nog niet of ook buitenlandse vrijwilligers zijn omgekomen.

‘De uitvaart was in een kathedraal in Lviv. Daar komen religie, nationalisme en oorlog samen. Er hing een geel-blauw geverfd Jezusbeeld met foto’s van alle slachtoffers eromheen. De kathedraal zat helemaal vol met familie en hooggeplaatste militairen.

‘Naast alle nationale trots is er het persoonlijke leed. Een jonge man, een broer van een van de slachtoffers, hield het niet meer toen het graf werd dichtgegooid. Op de militaire begraafplaats zie je ook de tragiek van oorlogen in Oekraïne. Die lees je af aan de sterfjaren: 1918, 1940, 2014 en dan nu weer 2022.’

Het westen van Oekraïne werd lang gezien als relatief veilig. Zijn inwoners van Lviv na zondag angstiger?

‘Tijdens de mis in de kathedraal ging het luchtalarm af. Ik was daar met mijn fixer, die mij helpt en voor mij vertaalt. Hij voelt zich heel verantwoordelijk voor mij, dus we gingen gelijk naar de schuilkelder. Ik denk dat 95 procent van de bezoekers gewoon in de kathedraal bleef. Het zou heel cru zijn: een beschieting van een uitvaart. Maar er waren veel militairen aanwezig. Je weet nooit wat er kan gebeuren.

‘Ook op straat merk je weinig angst. Inwoners van Lviv denken echt niet dat ze immuun zijn voor de oorlog, maar ze gaan door met leven. Ik schat dat zo’n 80 procent van de mensen buiten blijft. Het helpt ook niet dat alle sirenes tot nu toe vals alarm waren.

‘Je voelt de oorlog wel, maar men gedraagt zich er niet altijd naar. Als je naar andere steden gaat, wordt dat natuurlijk anders. Dat merkte ik aan de enorme stroom vluchtelingen die ik zag toen ik de grens overstak. Al die duizenden mensen zijn individuen die iets meer dan twee weken geleden nog een normaal leven hadden.’

Waar vluchtelingen vertrekken, komen buitenlandse vrijwilligers juist om te vechten. Wat voor mensen zijn dat?

‘Ik heb zelf alleen professionals gesproken, mensen met militaire ervaring die hiernaartoe komen. Zoals een Engelsman die in Afghanistan heeft gevochten. Maar er zijn ook veel onervaren krachten die vanuit een bepaald idealisme hiernaartoe zijn gekomen.

‘Maar dat werkt helemaal niet, vertelde de Engelse soldaat. Omdat ze zo onervaren zijn en zelf geen materiaal mee hebben, moeten de Oekraïense autoriteiten veel moeite doen om ze te begeleiden. Dat kost tijd en geld die beter in het eigen leger gestoken kunnen worden. Ze vragen meer dan ze kunnen leveren.

‘Het is de vraag wat de aanval van zondag doet met de moraal van buitenlandse vrijwilligers. Het is dus nog onduidelijk of onder hen doden zijn. Het is waarschijnlijk dat er veel onervaren krachten in het kamp waren. Die volgen daar namelijk een training van twee weken en waren dus vermoedelijk nog niet naar het front gestuurd.’

Na Lviv reis je door naar de zuidelijke havenstad Odessa. Waarom ga je daar naartoe?

‘Alleen al de reis naar Odessa is een bijna surrealistische ervaring. Terwijl het land in oorlog is, rijdt de nachttrein van Lviv naar de havenstad nog. Op tijd. Dat zegt wat over wat voor oorlog dit is. Het front is heel poreus. Niet overal wordt gevochten. Op sommige plekken is maar weinig van de oorlog te merken.

‘In Odessa ben ik benieuwd naar de voorbereidingen op de mogelijke invasie van de Russische troepen. Die staan nu nog op zo’n 100 kilometer bij Mykolajiv, die stad ligt zwaar onder vuur. De overgebleven burgers in Odessa zijn strijdlustiger dan ooit. Ze hebben zich bijna letterlijk ingegraven. Ik hoop te ontdekken waar die trots en strijdlust vandaan komen.’