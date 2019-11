Onenigheid over de Nederlandse stem voor anti-Israëlresoluties

Israelische beveiligingseenheden bewaken de voorkant van de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem. Beeld AFP

De beer is los, wat het Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) betreft. Nu heeft Nederland alweer voor zeven ‘anti-Israël-resoluties’ gestemd in het vierde comité van de Algemene Vergadering van de VN. Erger nog, zegt Voordewind: Nederland werkt mee aan geschiedvervalsing door in te stemmen met een resolutie waarin de Tempelberg – een van Jeruzalems heilige plekken voor joden, moslims en christenen – alleen bij zijn Arabische naam, Haram al-Sharif, wordt genoemd. Dat gebeurt in VN-resoluties sinds 2015.

‘De Tempelberg is wel ietsje ouder, hè? Dat gaat 3.500 jaar terug. Mohammed leefde in de 6de eeuw, en bovendien is hij nooit in Jeruzalem geweest – behalve in een visioen, op een paard.’

Sinds jaar en dag komt Israël er in de VN slecht vanaf, niet in de laatste plaats omdat niet-gebonden en moslimlanden er een grote meerderheid hebben. Al net zo lang lapt het land, met steun van Washington, elke oproep en elke resolutie uit de VN aan zijn laars. Weinig nieuws onder de zon, dus.

Verzet

Dat geldt ook voor het stemgedrag van EU-lidstaten, die meestal stemmen voor deze resoluties. Daartegen is verzet gerezen vanuit de coalitiepartijen. Zij steunden twee jaar geleden unaniem een SGP-motie (ook ingediend door Forum en PVV) die de regering oproept ‘actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël’ en ‘onrechtvaardige resoluties af te wijzen’.

Voordewind vindt dat het afgelopen moet zijn met het ‘Israël bashen’ in de VN en wijst erop dat het land sinds 2006 tachtig keer is veroordeeld in de VN-mensenrechtencommissie – en China, met zijn Oeigoeren-goelag, evenals Saoedi-Arabië nul keer. Ook de ‘vierde macht’ (de ambtenarij) speelt een rol, zei hij tegen radioprogramma Dit is de Dag, al laat die zich wel leiden door ‘algemene richtlijnen’. ‘De minister kan natuurlijk ook niet elke stemming precies bijhouden, dus het zijn de diplomaten die de dienst uitmaken.’ Het klinkt spannend, een beetje als Trumps ‘deep state’ – ambtenaren die politiek gekozenen tegenwerken.

Inspanningen

Maar het is niet waar, zegt Buitenlandse Zaken. ‘Elke stemming heeft altijd het akkoord van de minister.’ Volgens een woordvoerder voert Nederland de motie uit 2017 juist wél uit: er kwam dankzij Nederlandse inspanningen één resolutie minder in stemming, bij één resolutie onthield Nederland zich van stemming (in tegenstelling tot andere EU-landen) en de resterende zeven zijn ‘verbeterd’. Zo wordt niet alleen ‘bezettende macht’ Israël veroordeeld, maar ook de raketbeschietingen en het terrorisme.

Nederland heeft ook nog geprobeerd de Tempelberg in de tekst te praten, maar dat is niet gelukt. Wel is nu voor het eerst in deze resolutie het belang van Jeruzalem en de heilige plaatsen voor de drie monotheïstische religies genoemd. ‘En dat is vooruitgang.’ Voordewind vertrouwt het niet en vraagt, met steun van CDA en VVD, opheldering van minister Blok. Desnoods moet de Kamer ‘meer greep op het stemgedrag’ afdwingen, bijvoorbeeld door standaard consultatie vooraf.