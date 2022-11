OneLove-statement in de kiem gesmoord na late sanctie van Fifa

Aanvoerder Virgil van Dijk (hier koppend tegen Senegal) zag op het laatste moment af van de OneLove-band. Nederland won de wedstrijd met 2-0.

Het was een manier om enigszins gestalte te geven aan de worsteling met een WK in een gastland dat de mensenrechten ernstig overtreedt: het gebruik van de veelkleurige OneLove-banden. De aanvoerders van zeven deelnemende landen zouden dit statement tegen discriminatie, bijvoorbeeld op basis van huidskleur en seksuele geaardheid, om hun bovenarm dragen. In 2020 begon het initiatief in Nederland. In september besloot een handvol andere Europese landen, waaronder Engeland en Duitsland, te volgen.

Op die manier wilden de voetballers zich uitspreken tegen alle vormen van discriminatie in Qatar, waarvan het verbod op homoseksualiteit er een is. Dat de Fifa niet blij was met deze stille kritiek op het gastland, maakte de wereldvoetbalbond vorige maand al duidelijk: per brief werd de teams verzocht politiek en voetbal gescheiden te houden. Die zeiden echter best bereid te zijn een boete te accepteren om hun statement te kunnen maken.

Ze rekenden buiten de draconische maatregel die de Fifa maandag aankondigde, enkele uren voordat Engeland als eerste team met de OneLove-band het veld zou betreden: spelers met zo’n band konden een gele kaart verwachten. De KNVB was verbijsterd over de ‘last minute’-actie van de Fifa, zei KNVB-directeur Marianne van Leeuwen diezelfde dag tegen de Volkskrant.

Pijnlijk besluit

Zondag hoorde ze de geruchten al. ‘En maandag is de toernooidirecteur bij de Engelse bond langs geweest om te praten over de gevolgen. De ondubbelzinnige boodschap was dat de Fifa het dragen van de band zou bestraffen met een gele kaart.’

Dat was de zeven ‘OneLove-landen’ een brug te ver; een voor een lieten ze weten af te zien van het gebruik van de band. ‘We zijn hier in de eerste plaats om te voetballen. Dan kun je je geen gele kaart permitteren aan het begin van de wedstrijd. Dat willen spelers en bondscoach ook niet’, aldus Van Leeuwen.

Dat de Fifa pas zo laat met deze harde sanctie kwam, is opvallend. Vrijdag deed een andere last-minute aankondiging de wenkbrauwen ook al fronsen: toen maakte het islamitische Qatar, in weerwil van eerdere afspraken, bekend tóch geen bier te verkopen rond de stadions. Biermerk en WK-sponsor Budweiser tweette het besluit van Qatar ‘pijnlijk’ te vinden, om deze tweet kort daarna te verwijderen.

‘Hiermee bruskeert Qatar de Fifa en zijn sponsors behoorlijk’, zegt sporthistoricus Paul Reef van de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar mensenrechtenkwesties rond sportevenementen. Reef vermoedt een conflict achter de schermen tussen Fifa en Qatar, dat mogelijk tot de plots verharde houding van de wereldvoetbalbond heeft geleid.

Klaar met de kritiek

Het organiserend comité van Qatar is wat vooruitstrevender en de overheid wat conservatiever, zegt Reef. Die laatste partij lijkt zich de laatste weken meer te roeren. ‘Je ziet dat naarmate het WK dichterbij kwam, de macht van de Fifa is afgenomen. Het belangrijkste machtsmiddel is dreigen dat je een toernooi ergens anders gaat organiseren. Dat is onmogelijk geworden.’

Qatar heeft met de Fifa afgesproken geen lhbti-voetbalfans te arresteren die openbaar affectie tonen, blijkt uit documenten die The Guardian in handen kreeg. Ook zwaaien met regenboogvlaggen zou tijdens het toernooi worden toegestaan. Maar dat betekent niet dat het land zich kritiek over lhbti-rechten ook aantrekt.

Veelzeggend is dat Khalid Salman, de Qatarese ambassadeur van het WK, homoseksualiteit begin deze maand in een interview beschreef als een ‘mentaal defect’. Het is ‘haram’, vond de Qatarese oud-voetballer: niet toegestaan volgens de islam.

Volgens Reef is Qatar klaar met de vele kritiek uit het Westen. ‘Dat zie je aan alles. Ze zeggen: er is vooruitgang geboekt, respecteer dat dan.’ Bij die vooruitgang gaat het vooral om hervormingen op de arbeidsmarkt, waardoor de rechtspositie van arbeidsmigranten is verbeterd – ‘al moeten we nog afwachten hoeveel dat in de praktijk gaat uitmaken’. Maar, zegt hij, ‘iets als lhbti-rechten ligt heel gevoelig bij de eigen bevolking’. ‘Daarvan zeggen ze nu duidelijk: respecteer onze cultuur en leg ons geen normen op.’

Hiernaast geldt dat kritiek over mensenrechten op voetbalvelden de Fifa in een moeilijke positie brengt. Reef denkt dat de voetbalbond bang is dat ook landen als Saoedi-Arabië, dat in 2030 het WK wil organiseren, geen voetbaltoernooien meer willen houden als die om kritiek over mensenrechten gaan draaien.

Het verbod op de OneLove-band was dan ook niet de eerste keer dat de wereldvoetbalbond zich tegen een uiting over mensenrechten keert. Eerder deze maand werd duidelijk dat de Denen niet mogen spelen in trainingsshirt met de boodschap ‘mensenrechten voor iedereen’. De Belgische voetbalbond KBVB moet van de Fifa de witte uitshirts van de Rode Duivels aanpassen, zo werd maandag bekend. De voetbalbond ontwikkelde ze samen met Adidas. Op de shirts prijkt het woord ‘Love’. Reef: ‘Ze vrezen dat als ze met dit soort kleine gebaren toegeven, ze de doos van Pandora openen en teams steeds politiekere boodschappen willen uitdragen.’

Met medewerking van Willem Vissers