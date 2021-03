Onduidelijkheid over vaccinatie niet-mobiele thuiswonende ouderen

In woonzorgcentrum Westerhonk in het Zuid-Hollandse Monster worden voorafgaand aan de vaccinatie van bewoners spuiten gevuld met het coronavaccin. Beeld ANP

Op 26 januari zijn de GGD’s begonnen met de vaccinatie van de thuiswonende 65-plussers, te beginnen met de alleroudsten. Elke oudere, hoe slecht ter been ook, die met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger in staat is een van de regionale GGD-vaccinatielocaties te bereiken, krijgt van de huisarts het advies om daar de prikken te halen.

Inmiddels is duidelijk dat het langer gaat duren voordat de ouderen die de GGD-locaties niet weten te bereiken, kunnen worden gevaccineerd. Daarom hebben de huisartsen met het RIVM gekeken welke van deze ouderen toch mobiel gemaakt konden worden, bijvoorbeeld met mantelzorg of betaald vervoer.

De ouderen die nu overblijven in de groep ‘niet-mobiele ouderen’ zijn vooral degenen die alleen liggend vervoerd kunnen worden. Dat zijn nu zo’n 56 duizend personen, op een totaal van ruim 3 miljoen thuiswonende 65-plussers. Die 56 duizend moeten thuis worden bezocht voor de twee prikken.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om 65-plussers bij voorkeur te vaccineren met een mrna-vaccin; die zijn aantoonbaar werkzaam bij die leeftijdsgroep. Dat wil zeggen de vaccins van Pfizer of Moderna, en niet dat van AstraZeneca - dat gemakkelijker is toe te dienen bij kleinschalig gebruik.

Het vaccin van Pfizer is volgens het RIVM niet geschikt voor kleinschalige toepassing in de huisartsenpraktijk: dat vaccin wordt geleverd in verpakkingen in grote hoeveelheden en moet op zeer lage temperaturen worden bewaard.

De GGD’s kunnen het Pfizer-vaccin wel goed toedienen aan de ouderen in de grootschalige vaccinatielocaties. Die komen daar nu in grote aantallen naar toe. Na de thuiswonende 90-plussers en de 80-plussers worden nu de thuiswonende ouderen tussen de 75 en 80 jaar daartoe uitgenodigd voor een inenting.

De ouderen van die leeftijd die niet in staat zijn aan deze uitnodiging te voldoen, moeten nog even wachten op een prik. Aan deze ouderen zouden de huisartsen het vaccin van Moderna toedienen, was het aanvankelijke plan. ‘Maar ook dit vaccin is volgens de richtlijnen van het RIVM daarvoor lastig te gebruiken’, zegt een woordvoerder van de huisartsenvereniging LHV. ‘Het vaccin is beperkt houdbaar en mag niet geschud worden. Dan kan een huisarts het dus niet zomaar in zijn eigen auto vervoeren.’

De huisartsen lukt het wel het Moderna-vaccin toe te dienen aan bewoners van verpleeghuizen. Daarvoor hebben ze mobiele teams opgezet. ‘Dat is al een ingewikkelde constructie, daarmee kunnen wij vaccineren in instellingen, waarbij mensen bij elkaar wonen’, zegt de woordvoerder van de huisartsenvereniging. ‘Maar dat is anders bij ouderen die ver uit elkaar wonen en die je dan thuis moet bezoeken.’

Hoe het dan wel moet met de vaccinatie van deze groep, daarover zijn de huisartsen, het RIVM en het ministerie van VWS nog in gesprek. Komende week moet er meer duidelijkheid over komen, hopen ze.