Onduidelijke uitspraken Trump maken uitweg uit de impasse ­alleen nog maar mistiger

‘Ik kan jullie niet vertellen wanneer de overheid weer open gaat’, zei Trump dinsdag tijdens een korte bijeenkomst met de pers in het Witte Huis. ‘Ik kan jullie wel vertellen dat de overheid niet opengaat voordat we een muur of een hek hebben, of hoe ze het ook willen noemen. Ik zal het noemen hoe ze willen, maar het is allemaal hetzelfde ding.’

Het was een concessie en toch ook niet. De impasse in de Verenigde Staten wordt niet alleen veroorzaakt door de vraag hoeveel geld de regering-Trump mag besteden aan een barrière langs de grens met Mexico, maar vooral door de vraag hoe die barrière genoemd mag worden. ­Zowel voor Trump als de Democraten is dat een principekwestie.

Trump wil van een Muur kunnen spreken, voor de Democraten is dat taboe. Trump zei dus dat hij het zal noemen zoals de Democraten willen, maar dat hij daar hoe dan ook maar één ding mee bedoelt: een Muur.

Republikeinen en Democraten waren het in 2006 al eens dat immigranten niet te makkelijk de VS vanuit Mexico moeten kunnen binnenkomen. Daarom staat er nu zo’n 1.100 kilometer aan ‘hek’ langs de grens (van in totaal 3.200 kilometer). Dat is soms een traliewerk, soms een schutting, soms een rij paaltjes, en soms een echte muur. Ook worden er veel technische middelen ingezet. De Democraten willen op die voet verder gaan, en willen daar 1,6 miljard in steken.

Muur van beton

Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne een muur van beton. Mexico zou ervoor betalen. Er zijn zes prototype-segmenten gebouwd, maar verder niets. Ook heeft Mexico gezegd niet te zullen betalen.

Dus probeert Trump nu de eer op te strijken voor versterking en uitbreiding van het al bestaande hek, dat hij Muur is gaan noemen. ‘Ik zit in het Oval Office en heb net een 115 mijl lang contract getekend voor alweer een groot stuk Muur in Texas’, twitterde hij maandag. ‘We bouwen en renoveren al vele mijlen Muur, deels compleet. Democraten moeten de shutdown eindigen en de financiering afmaken.’ De tweet riep vooral vragen op: een president kan geen constructie-opdrachten geven.

Grens Veiligheid

Trump vond zichzelf zielig. ‘Ik zit helemaal alleen (arme ik) in het Witte Huis te wachten tot de Democraten terugkomen om een deal te sluiten over de zo broodnodige Grens Veiligheid’, twitterde hij op kerstavond. ‘Op enig moment gaat die onwil van de Democraten om een deal te sluiten ons Land meer geld kosten dan de Grens Muur (…). Idioot!’

Intussen worden 800 duizend ­federale ambtenaren op negen ministeries niet uitbetaald. Volgens Trump vinden de meesten van hen dat niet erg. ‘Velen van hen hebben tegen mij gezegd ‘blijf weg tot je het geld hebt voor de muur’, zei Trump dinsdag. ‘Deze ambtenaren willen de muur.’

Dat is de vraag. Als de shutdown tot 1 januari voortduurt, zullen salarisbetalingen worden opgeschort – wat ambtenaren in de problemen kan brengen die elke maand maar net kunnen rondkomen.