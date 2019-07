Onduidelijk stikstofbeleid leidt tot stilleggen steeds meer bouwprojecten

Wat is er schadelijk aan stikstof en waarom moet het beperkt worden?

Stikstof zorgt voor grote problemen in de natuur en tast ook de gezondheid van mensen aan. Stikstof wordt voornamelijk uitgestoten door industrie, landbouw, weg- en vliegverkeer. Nederland is zo volgebouwd dat deze vervuilingsbronnen al gauw dicht bij beschermde natuurgebieden liggen. Vooral de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden staat in Nederland al jaren onder druk. Met name zeldzame plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten die daarvan afhankelijk zijn uit de gebieden verdwijnen. Stikstof is vooral schadelijk voor natuurgebieden als duinen, heide en hoogveen.

Als de stikstofuitstoot naar landoppervlak wordt gemeten, staat Nederland hoog op de internationale lijst van ‘vervuilende’ landen. In navolging van het Europese Hof van Justitie concludeerde de Raad van State onlangs dat de Nederlandse stikstofaanpak niet deugt. Die komt er ruwweg op neer dat bouwprojecten die schade berokkenen aan de natuur later worden gecompenseerd met uitstootbeperkende maatregelen en de aanleg van nieuwe natuur. Dat is volgens de rechter dus niet meer voldoende.