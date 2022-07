Ondiep, rustig, maar toch een risico: meerdere verdrinkingen in recreatieplassen

Zwemmend kind op strand Horst. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Twee kinderen in een grijze opblaaskano worden voortgetrokken door hun opa, in het ondiepe deel van het Veluwemeer. Zonder reddingsvesten, ‘maar allebei mét zwemdiploma’s’, zegt oma Mieke. Diploma’s ja, in meervoud, ‘want alleen A vinden wij niet genoeg. Dan kun je nog niet echt zwemmen.’ Ze heeft het tafereel met de kano net vastgelegd op haar telefoon en zit hier op strand Horst nu weer heerlijk in haar blauwe klapstoel, thermoskan koffie binnen handbereik.

De familie uit Bodegraven heeft deze zondagochtend een uur gereden voor een bezoekje aan strand Horst bij Ermelo. Vanuit hun woonplaats zijn ze eigenlijk een stuk sneller bij de Noordzeekust, maar volgens Mieke kun je met kleine kinderen beter bij het Veluwemeer zijn. ‘Aan zee moet je toch de hele tijd uitkijken. Hier is het ondiep en het water is rustig.’

Toch verdronken er de laatste weken ook in rustige recreatieplassen een aantal mensen (zie inzet). Geregeld is de oorzaak dat mensen die niet kunnen zwemmen, toch te diep het water in gaan, zegt Ernst Brokmeier van Reddingsbrigade Nederland. ‘Mensen zien zo’n lijn liggen en denken: ach, dat is voor de kleintjes, en stappen eroverheen. Maar de bodem is meestal niet vlak. Stap je in een gat en kun je niet zwemmen, dan kan het heel snel gedaan zijn.’

Niet zomaar alleen zwemmen

De Reddingsbrigade en de Nationale Raad Zwemveiligheid voeren deze zomer daarom de campagne ‘Wie checkt jou?’, onder meer met borden hier op strand Horst. De boodschap: ga niet zomaar alleen zwemmen, maar vraag je vooraf af of er iemand is die je in de gaten houdt, mocht er iets misgaan.

In het algemeen worden de gevaren van water onderschat, denkt Pieter Keuter van dregteam Soad (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) uit Urk. Soad is een team vrijwilligers met sonarapparatuur, dat door de politie kan worden ingeschakeld als er mensen vermist zijn rond open water. ‘Mensen zitten gezellig langs de waterkant, het is heet, dan is het aanlokkelijk om er even in te gaan. Een tijdje terug hebben we in Hoogeveen nog geholpen bij een zoekactie in een meertje. Een man van 21 stapte daar over de boeienlijn heen, terwijl hij niet kon zwemmen. Hij is verdronken onder de ogen van de vrienden met wie hij daar zat.’

Keuter doet zijn verhaal vrijdag bij het Aquacentrum in Biddinghuizen. Hij heeft daar met zijn team vrijwilligers helpen zoeken naar het Duitse gezin dat donderdag verdween bij een kanotocht. Beide ouders en hun 5-jarige dochter kwamen om het leven. Alleen een dochter van 7 overleefde de op het oog onschuldige tocht, door zich vast te klampen aan een boei. Hoe het precies zo kon misgaan, blijft onopgehelderd. Volgens de politiewoordvoerder is ook na een eerste gesprek met het zwaar geshockeerde 7-jarige meisje niet helder geworden wat er precies is gebeurd.

Vaak mensen zonder reddingsvest

Het gezin verbleef bij Europarcs Veluwemeer, een verzameling chalets aan het water. Een Duitse familie met drie kinderen en twee honden loopt daar vrijdag het strandje op. Ze hebben vier zonnebloemen bij zich, die ze in het zand steken voor het gele huisje van de watersportverhuur. Nee, ze kenden het getroffen gezin verder niet, vertelt vader Martes, die niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘Maar we zagen ze donderdagmiddag vanaf het strandje wel wegvaren in de kano. Dat ze niet meer terug zouden komen, dat kun je niet bevroeden.’ Volgens Martes droeg het gezin geen zwemvesten.

De 6-jarige Mai-Lina heeft net haar A-diploma gehaald. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat is op het Veluwemeer niet ongebruikelijk, vertelt surfinstructeur Finn Laschet. ‘Je ziet hier zo vaak mensen voorbijvaren zonder reddingsvest. Daar kun je van alles van vinden, maar het gebeurt.’ De jonge Duitser hangt wat doelloos rond bij Surfcamp Veluwemeer, een watersportschool gericht op Duitse toeristen. De surfplanken, kano’s en catamarans blijven vrijdagmiddag op de kant. Kinderen spelen op de zitzakken onder een houten overkapping waarop in vrolijke letters ‘Zum Meerblick’ staat geschilderd.

‘Niemand mag voorlopig het water in’, zegt Laschet. Als even later een collega komt vertellen dat ook het lichaam van het 5-jarige meisje uit het water is gehaald, staan de gezichten droef. ‘Ik had nooit gedacht dat zoiets hier kon gebeuren’, zegt Laschet, die als sinds zijn kindertijd vakanties doorbrengt aan het Veluwemeer. ‘In het grootste deel van het meer komt het water niet hoger dan je middel, alleen de vaargeul in het midden is diep. Het enige wat ik kan bedenken is dat ze per ongeluk bij een containerschip terecht zijn gekomen. Die schepen zien kanoërs niet. In de stroming die zo’n schip creëert, kun je onder water worden gezogen.’ Hij wijst naar de jetski op het strand. ‘Die hebben we daar liggen, zodat we snel bij onze cursisten kunnen zijn, als we een schip aan zien komen.’

Kwart minder verdrinkingen in 2021

Dat er deze warme weken nogal wat mensen verdrinken, wil niet per se zeggen dat het in het algemeen vaker voorkomt. Integendeel: uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 2021 het aantal verdrinkingen met ruim een kwart is gedaald ten opzichte van 2020. In 2021 kwamen 80 mensen door verdrinking om het leven (zelfdodingen niet meegeteld), tegen 107 het jaar daarvoor. Dit is mogelijk deels te verklaren doordat de vakantieperiode van 2021 nogal wisselvallig weer kende, waardoor minder mensen zich in het water waagden.

Volgens Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade maakt het een voorlichtingscampagne in elk geval niet minder noodzakelijk. ‘De verdrinkingscijfers laten het topje van de ijsberg zien. Daarachter zit een veelvoud aan bijna-verdrinkingen, van mensen die zijn gereanimeerd of anderszins op het nippertje gered.’

Zolang hij badgasten op ‘zijn’ strand in Zandvoort nog doodleuk voorbij een rode vlag de zee in ziet wandelen, is er volgens Brokmeier nog een wereld te winnen. ‘Vooral bij mensen met een migratieachtergrond, of beter gezegd: mensen uit een niet-zwemcultuur.’ Uit de CBS-cijfers blijkt dat met name jonge kinderen die niet in Nederland zijn geboren, een veel hogere kans hebben om te verdrinken. ‘Dat betekent dat we moeten blijven hameren bij ouders op het belang van zwemles en op de boodschap dat je je kinderen bij water nooit uit het oog mag verliezen.’

Zwembandjes

Dat hoef je Michel Klaassen niet te vertellen. Hij is zondagochtend al ‘een keer of dertig’ naar het water gebanjerd achter zijn 2-jarige zoontje Otis, die op strand Horst werkt aan een slotgracht rondom zijn zandkasteel. Daar moet natuurlijk water in, maar ja, dat zakt steeds weg. Dus blijft het blonde jongetje enthousiast op en neer rennen met zijn plastic emmertjes, daarbij af en toe een plons nemend in het ondiepe water. Otis heeft zwembandjes om ‘en verder verlies je hem eigenlijk geen seconde uit het oog’, verzekert Klaassen. Terwijl hij in gesprek is, kruipt achter hem zijn dochtertje van 11 maanden ook al vrolijk richting de vloedlijn. Klaassen wil er in zijn opperste staat van paraatheid alweer achteraan, maar dan komt ook haar moeder te hulp gesneld.

Nee, de combinatie jonge kinderen en water brengt weinig rust mee, weten ook Karin Wilms en Victor van der Linden, die net aan komen fietsen bij strand Horst en op zoek zijn naar een strategisch plekje in de schaduw. Hun oudste dochter Mai-Lina (6) heeft onlangs de mijlpaal van het A-diploma behaald. Dus dit weekend hoefden zij voor het eerst níét om kwart voor 8 op zaterdagochtend met slofjes om de schoenen paraat te staan bij het zwembad. ‘We nemen even een halfjaartje pauze, voor ze verder gaat voor het B-diploma’, zegt Wilms.

Mai-Lina wil nog even aan de verslaggever opbiechten dat ze een tijdje terug, voordat ze ging afzwemmen, zonder zwembandjes in het zwembad is geweest, terwijl dat eigenlijk verboden was voor kinderen zonder diploma. ‘Dat klopt’, lacht haar moeder, ‘maar dat was juist omdat we samen gingen oefenen.’