Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt onderzoek Peter R. de Vries over en kijkt ook naar beveiliging Wiersum en Reduan B.

Grapperhaus laat naast de beveiliging van Peter R. de Vries, die op 6 juli werd neergeschoten, ook onderzoeken of het Openbaar Ministerie fouten heeft gemaakt bij de beveiliging van Derk Wiersum en Reduan B., de voormalige advocaat en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces.

Algemeen wordt aangenomen dat De Vries, Wiersum en B. alle drie zijn vermoord om hun relatie met kroongetuige Nabil B. Aanvankelijk gelastte Grapperhaus alleen een onderzoek naar Peter R. de Vries, die niet beveiligd wilde worden. Maar De Vries’ zoon Royce heeft in persoonlijke gesprekken met de minister, namens zijn familie, laten weten dat zijn familie niet meewerkt aan een onderzoek naar zijn vader alleen.

Geen incident

‘Niet alleen mijn vader is vermoord, maar ook twee andere onschuldige mensen. Dat kun je geen incident meer noemen’, zegt Royce de Vries. ‘Het kroongetuigensysteem zoals toegepast in Marengo voldoet niet, en brengt onschuldige mensen ernstig in gevaar. Het Openbaar Ministerie heeft daarop kennelijk geen adequaat antwoord.’

Eerder werd al bekend dat de deal tussen de kroongetuige en het OM tegen de wil van de kroongetuige bekend werd gemaakt voordat diens familie in veiligheid was gebracht. Zes dagen daarna werd Reduan B. vermoord. Uit een interview met een broer van de kroongetuige dat de Volkskrant afgelopen jaar publiceerde, blijkt onder meer dat concrete waarschuwingen van familieleden van de kroongetuige – nog voordat Wiersum en B. waren vermoord – door het OM niet serieus werden genomen.

Peter R. de Vries, die vertrouwenspersoon was van Nabil B., meldde de Volkskrant dat in dit beveiligingsdossier structureel sprake is van ‘escalerende tegenwerking’ van OM-medewerkers. Het was volgens hem niet mogelijk om rustig en in goed overleg tot zelfs maar basale afspraken te komen. Urgente e-mails over veiligheid werden volgens hem laat, of zelfs helemaal niet beantwoord.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Royce de Vries en zijn kantoorgenoot Annemiek van Spanje, met wie hij de gesprekken met Grapperhaus voerde, noemt het overleg met de demissionair minister ‘constructief’. ‘Wij zijn tevreden over deze uitkomst.’

Ook de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong, met wie Peter R. de Vries samenwerkte in de verdediging van Nabil B., pleiten, los van de familie De Vries, al weken voor een onafhankelijk en breder onderzoek. Zij achtten de door Grapperhaus aangewezen Tjibbe Joustra niet onafhankelijk als voorzitter van de onderzoekscommissie, omdat hij betrokken was bij de oprichting van veiligheidsorganisatie NCTV, die een van de onderwerpen van dit onderzoek is.

Deze week werden de advocaten in hun pleidooi gesteund door de Tweede Kamer. Ook Schouten en De Jong zijn blij met verbreding van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die, in tegenstelling tot een ad hoc-commissie, betrokkenen onder ede kan horen.