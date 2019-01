Onderzoeksraad voor Veiligheid doet toch onderzoek vonkenregen Scheveningen

De OVV zal onder meer kijken naar de voorbereiding van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. De organisatie gaat nu een onderzoeksteam samenstellen. Aanvankelijk was de OVV, die ook het onderzoek deed naar de ramp met vlucht MH17, terughoudend. Vorige week liet de raad weten meestal een ‘onderzoek in te stellen als er écht iets is mis gegaan. ‘In Scheveningen zijn vooral veel risico’s ontstaan, maar was geen sprake van een ramp.’

Gemeenteraad kritisch

Maar de gemeente deed een nieuw beroep op de OVV, omdat de oppositie in de Haagse gemeenteraad kritisch was over de keuze voor een evaluatie door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Krikke is, net als alle 25 regioburgemeesters, lid van het algemeen bestuur van het IFV.

De OVV geeft zelf het onderzoek vorm en bepaalt ook zelf wanneer de evaluatie is afgerond, schrijft burgemeester Krikke aan de gemeenteraad. ‘De voorzitter van de OVV heeft de intentie uitgesproken het onderzoek op een zodanig tijdstip af te ronden dat de conclusies kunnen worden meegewogen bij de organisatie van de volgende jaarwisseling.’

Burgemeester Krikke heeft felle kritiek gekregen over de gang van zaken rond de vreugdevuren. Op oudjaarsdag bleek dat de vuurstapels groter en hoger waren geworden dan afgesproken tussen gemeente en bouwers. De grens lag bij 10 duizend kubieke meter aan pallets en een maximale hoogte van 35 meter. De hekken voor het publiek werden weliswaar verder van de stapels gezet, maar de vreugdevuren mochten wel worden aangestoken.

Goed,dat de OVV dit onderzoek wil uitvoeren. Als je namelijk de waarheid wilt achterhalen,dan moet iedereen vrijuit kunnen spreken. Alleen de OVV kan -door zijn wetgeving -garanderen dat deze verklaringen niet in het strafrecht belanden,waar een ieder mag zwijgen!! https://t.co/ADyFya5Mym Pieter v Vollenhoven