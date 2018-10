Onderzoeksraad na instorten parkeergarage Eindhoven Airport: ‘Bouwsector schat veiligheidsrisico’s slecht in’

De bouwsector is nog steeds slecht in het beheersen van veiligheidsrisico’s van bouwprojecten. Het halen van de planning heeft prioriteit. Dat verklaart het instorten van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport in mei 2017, aldus een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Op 27 mei 2017 stortte in Eindhoven een parkeergarage in aanbouw in. De vloerplaten werden anders toegepast dan gebruikelijk, zonder dat werd nagedacht over de consequenties. 'Net als in de eerdere bouwonderzoeken van de Raad, blijkt bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven sprake van onduidelijkheid over verantwoordelijkheden', concludeert de Onderzoeksraad. 'Het ontbrak aan een centrale partij die zicht had op de risico’s van het gehele bouwproces.'

De prefab vloerplaten werden een kwartslag gedraaid. Daardoor lagen de naden anders op de fundering dan gebruikelijk. Hoewel alle bij het project betrokken constructeurs zich bewust waren van het ongebruikelijke legplan, heeft geen van hen de constructieve consequenties ervan (afdoende) beschouwd, aldus de Onderzoeksraad: ‘Het beperken van het verlies en het halen van de planning hadden prioriteit.’

De Raad waarschuwt voor het feit dat grote bouwprojecten worden gedaan door wisselende combinaties van bedrijven. Door het ontbreken van een langdurig samenwerkingsverband . Bovendien wordt er te weinig geleerd van fouten en incidenten.

Meer incidenten

Het ongeval in Eindhoven staat niet op zichzelf. Zo bezweek vorig jaar bezweek de dakconstructie van een tribune van het FC Twente-stadion en kwamen in Maastricht balkons naar beneden. In september van dit jaar stortte in Wormerveer de vloer van een parkeergarage deels in.

De schade aan de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Beeld ANP

Bouw- en woningtoezicht

Begin deze week bleek uit een rondvraag onder onder 375 medewerkers van afdelingen Bouw- en Woningtoezicht dat volgens hen het gemeentelijk toezicht op de bouw onvoldoende is. Door bezuinigingen kunnen toezichthouders lang niet alle bouwprojecten bezoeken, waardoor het risico bestaat dat bouwfouten over het hoofd worden gezien., zo concludeerde EenVandaag.

Bijna driekwart van de ondervraagden (72 procent) verwacht dat Nederland de komende jaren zal worden opgeschrikt door nieuwe incidenten in de bouw, zoals de afgelopen jaren ook het geval was.