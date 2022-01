Onderzoeksjournalisten en ngo’s in El Salvador gehackt met Pegasus-spyware

Onderzoeksjournalist Xenia Oliva, wiens telefoon zeven keer werd gehacked, op de redactie van GatoEncerrado in San Salvador, El Salvador. Beeld Jessica Orellana / Reuters

De hack is het zoveelste voorbeeld van hoe de Pegasus-software wereldwijd wordt gebruikt om journalisten en mensenrechtenorganisaties te bespioneren. Vorig jaar bleek uit onderzoek van onder anderen Amnesty International dat Pegasus sinds 2016 wordt gebruikt door diverse regeringen om in de telefoons van activisten, journalisten en politici te komen.

De smartphones van media en ngo’s in El Salvador werden tussen half 2020 en eind 2021 geïnfecteerd met de spyware van Pegasus. Hoewel Citizen Lab niet heeft kunnen achterhalen wie achter de hack zat, zijn er volgens de organisatie veel aanwijzingen dat de regering-Bukele de schuldige is. Niet alleen waren veel van de getroffen journalisten betrokken bij onthullingen over het regeringsbeleid, ook werden ze alleen doelwit als ze aan deze verhalen werkten.

Zo werden 22 journalisten van de nieuwssite El Faro gehackt. Deze berichtte uitgebreid over onderhandelingen tussen de regering en vastgezette leiders van de gewelddadige misdaadbende MS-13. In ruil voor privileges in de gevangenis, gingen zij akkoord met het beperken van het aantal moorden en ander bendegeweld. Dit bleek uit geheime inlichtingenrapporten van de streng bewaakte gevangenissen waar ze vastzitten.

At @_elfaro_ it's been evident for some time that there are outside eyes on our communications. @citizenlab and @accessnow confirmed that we've been a hotbed for Pegasus spyware attacks since 2020. And we're not the only ones in El Salvador... https://t.co/PDqx5hJht9 — Roman Olivier Gressier (@romangressier) 13 januari 2022

Ontkend

Tijdens tientallen bijeenkomsten met de bendeleiders werd ook afgesproken dat de machtige MS-13-groep de partij van Bekele zou steunen bij de parlementsverkiezingen vorig jaar. De journalisten van El Faro werden via hun telefoons vooral bespioneerd in de maanden dat ze met hun onthullingen naar buiten kwamen. Zo werd de telefoon van een van de onderzoeksjournalisten 269 dagen in de gaten gehouden.

Ondanks de vele belastende stukken die El Faro in handen had gekregen, ontkende Bukele de onderhandelingen. Eind vorig jaar beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Financiën de regering al van het sluiten van een deal met MS-13, en met een andere groep: Barrio 18. Twee regeringsfunctionarissen die de onderhandelingen voerden, onder wie een staatssecretaris van Justitie, kregen sancties opgelegd door de VS. Bukele wilde de daling van het bendegeweld gebruiken in zijn verkiezingscampagne.

Leugens

Volgens de VS werden de bendeleiders beloond met geld, diensten van sekswerkers en mobiele telefoons. De president, die sinds 2019 regeert en die de media zijn ‘vijanden’ heeft genoemd, zei echter dat het allemaal leugens waren. ‘Telefoons en prostituees in de gevangenissen? Geld naar de bendes? Wanneer is dit gebeurd?’, twitterde hij toen. Bukeles woordvoerder ontkende donderdag dat de regering ooit Pegasus-software had gekocht van NSO. Ook zei ze dat haar telefoon, en die van een minister, in november mogelijk ook was gehackt.

De onthulling over de hacks in El Salvador komt twee maanden nadat bekend werd dat zes Palestijnse activisten waren gehackt met Pegasus. De VS besloten NSO eind vorig jaar op een zwarte lijst te plaatsen. Ook riepen Amnesty en 85 andere organisaties de EU op het cybersecuritybedrijf te straffen met sancties. NSO beweert niets verkeerd te hebben gedaan met de verkoop van de software. Het bedrijf zegt Pegasus alleen te hebben verkocht aan regeringen in de strijd tegen terroristen en criminelen.