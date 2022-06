Onderzoekscommissie: aanval op Capitool was ‘resultaat couppoging’ en ‘samenzwering’

Op een groot videoscherm toont de onderzoekscommissie een tweet van toenmalig president Donald Trump waarin hij zijn aanhang oproept op 6 januari vorig jaar te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. Beeld Getty Images

Wie speelden op de eerste dag de hoofdrol?

De voorzitter van de parlementaire commissie, Congreslid Bennie Thompson, startte de hoorzitting door te vertellen wat het doel is van het onderzoek dat nog steeds loopt: Amerikanen te laten zien wat er op 6 januari 2021 is gebeurd. Dat het geen uit de hand gelopen protest was, maar een vooropgezet zeven-stappen-plan van oud-president Trump. Daarna gaf Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, een overzicht van wat we de komende weken kunnen verwachten. Zij noemde de aanval op het Capitool ‘het resultaat van een couppoging’ en een ‘samenzwering’.

Deze eerste hoorzitting draaide om het geweld tegen de politie en de rol die de Proud Boys, een extremistische militie, speelden. Met tussen de 250 en 300 man waren ze naar Washington D.C. afgereisd. Er werden nieuwe beelden getoond van documentairemaker Nick Quested, die een tijdje embedded was bij de groep. Hij was een van de getuigen en vertelde dat hij die dag veel woede zag in de groep, meer dan normaal.

Sommige leden vertelden in videobeelden dat ze zich geroepen voelden door Trump om in actie te komen. ‘Hij had zoveel voor ons gedaan’, zei een van hen in een video, hij wilde iets terugdoen. Een ander zei: ‘Trump had ons gevraagd te komen.’

De tweede getuige die werd gehoord was agent Caroline Edwards. Zij vertelde over de chaos die er was ontstaan – de politie was zwaar onderbemand. Edwards werd aangevallen door mensen met een fietsenrek en raakte even later buitenbewustzijn. Ook beschreef ze hoe bloederig het was, zo erg, dat ze was uitgegleden over het bloed van anderen.

Welke nieuwe feiten kwamen aan bod?

De commissie gaf vooral veel voorproefjes van onthullingen die ze later wat uitgebreider gaan behandelen. Er werden korte fragmenten getoond van gesprekken met oud-adviseurs van Trump die bevestigen dat Trump wist dat de verkiezingsuitslag klopte. Ook werd kort benoemd dat een aantal Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden in de dagen na 6 januari 2021 om presidentiële gratie heeft gevraagd. Ook hier zal later meer over worden bekendgemaakt.

Verder was een uitspraak van Liz Cheney interessant, die was bedoeld voor haar Republikeinse partijgenoten. ‘Er komt een dag dat Trump weg is’, zei ze, ‘maar jullie oneerlijkheid blijft.’

De hoorzittingen gaan nog verder, hoe ziet de komende week eruit?

Maandagochtend vindt de volgende hoorzitting plaats. Daarna volgt er een op woensdag. De komende weken zullen voormalige adviseurs van Trump vertellen dat hij heel goed wist dat hij de verkiezingen niet had gewonnen, daar ook over was geïnformeerd, maar toch bleef vasthouden aan zijn eigen lezing. Ook zal er bewijs worden geleverd waaruit blijkt dat Trump mensen onder druk probeerde te zetten om de stemresultaten in zijn voordeel te buigen.

Het beloofde een groot mediaspektakel te worden, is het dat ook?

Zeker. Alle grote nieuwszenders, behalve Fox News, hebben de hoorzitting live uitgezonden. Democraten hebben door heel het land ‘watch party’s’ georganiseerd, waar mensen op een groot scherm naar de hoorzitting konden kijken.