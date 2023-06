Onderzoekers waarschuwen: kabinetsplan voor ‘gratis’ kinderopvang werkt averechts

Medewerker Anneke speelt met kinderen op een kinderopvang in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Weer een domper voor het kabinetsplan om kinderopvang ‘gratis’ te maken. Amper een maand nadat de minister aankondigde de invoering ervan uit te moeten stellen, roepen het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau op het plan te herzien. De beoogde baten – een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en meer kansengelijkheid bij kinderen – zijn volgens hun woensdag verschenen rapport nihil. De risico’s des te groter.

Nu is de vergoeding voor de kinderopvang nog inkomensafhankelijk. De hoogste inkomens krijgen 33 procent vergoed, de laagste 96 procent. Als het aan het kabinet ligt, wordt de vergoeding vanaf 2027 voor alle ouders 96 procent en direct overgemaakt aan de kinderopvang. Mits zij werken. Daarmee komt het nieuwe stelsel volgens de onderzoekers vooral ten goede aan de midden- en hoge inkomens. Precies de groepen die al een relatief grote deeltijdbaan hebben en voor wie deeltijdwerk meer het gevolg is van sociale normen dan financiële prikkels.

Over de auteur

Marieke de Ruiter is economieverslaggever voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Zij zullen volgens de planbureaus wel meer kinderopvang gaan afnemen, maar dat is niet om meer te werken maar om de informele opvang (de oppasopa of -oma) te vervangen. De toename in arbeidsparticipatie zou daardoor beperkt blijven tot 15 duizend extra ‘arbeidskrachten’. Dat staat in schril contrast met het aantal banen dat volgens eerder onderzoek door die gratis kinderopvang wordt gecreëerd: per 2031 zouden 38 duizend extra pedagogisch medewerkers nodig zijn.

Nijpend tekort

Dat brengt een risico met zich mee in een sector die al kampt met een nijpend tekort aan personeel, stelt onderzoeker Egbert Jongen van het CPB. ‘Als mensen met hoge- en middeninkomens meer opvang vragen terwijl er al grote personeelstekorten zijn, zal dat leiden tot nog langere wachtlijsten en kan de kwaliteit verder onder druk komen te staan. Ook de prijs van kinderopvang zal toenemen.’

Nu al vraagt 70 procent van de kinderopvangorganisaties een hoger uurtarief dan het kabinet vergoedt. Volgens de onderzoekers zou de schaarste dat tarief verder kunnen opdrijven. Sinds de sector in 2005 werd overgelaten aan de grillen van de markt is het aantal commerciële opvangorganisaties fors toegenomen. Die instellingen zullen de toegenomen vraag mogelijk benutten om de winsten wat extra op te krikken, al dan niet in ruil voor een kortere wachtlijst, uurtje peuteryoga of biodynamische lunch.

Daardoor kan de opvang voor kinderen van ouders met een laag inkomen onbetaalbaar en onbereikbaar worden. Terwijl juist zij er volgens de onderzoekers de meeste baat bij hebben. Deze kinderen kampen relatief vaker met taal- en ontwikkelingsachterstanden. Dit geldt overigens ook voor de kinderen van ouders die niet werken, zij hebben door de zogenoemde ‘arbeidseis’ ook in het nieuwe stelsel geen recht op een vergoeding.

Aandeelhouders profiteren

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers kritische noten kraken bij het kabinetsvoornemen voor bijna gratis kinderopvang. Eerder waarschuwden onderzoekers in economenblad ESB al dat publiek geld, zo’n 2,5 miljard per jaar, in de zakken van aandeelhouders dreigt te verdwijnen. Ook de planbureaus schreven, afzonderlijk van elkaar, reeds twee kritische onderzoeken.

Dat die stapel rapporten het kabinet tot dusver niet tot inkeer bracht, heeft alles te maken met de haast die het heeft om afscheid te nemen van de huidige inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag. Die was immers debet aan het toeslagenschandaal. Bovendien wordt toegankelijke en betaalbare kinderopvang al jaren bepleit als belangrijke voorwaarde om in deeltijd werkenden ouders meer uren te laten werken. Het gebruik van kinderopvang in Nederland is met gemiddeld twee dagen nu nog een van de laagste van de OESO-landen.

Dat de planbureaus voor deze publicatie ‘de krachten bundelen’ mag nog maar eens worden gezien als een duidelijke oproep, stelt Freek Bucx van het SCP. ‘Heroverweeg het plan.’ Wat dat betreft komt het niet verkeerd uit dat het kabinet zichzelf twee jaar extra de tijd heeft gegeven om het nieuwe stelsel in te voeren. Wat de onderzoekers betreft gebruikt het die tijd om terug naar de tekentafel te gaan.

Het is een conclusie waarin Gjalt Jellesma, de voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, zich kan vinden. Wat hem betreft neemt het kabinet zelfs nog wat langer de tijd om het nieuwe stelsel zorgvuldig te overwegen. ‘Want het gaat nu alleen maar over cijfertjes en het effect op de werkgelegenheid, maar het moet veel meer gaan over de inhoud en kwaliteit van de kinderopvang’, zegt hij. ‘Pas als de kinderopvang goed en toegankelijk is voor alle kinderen kun je er ook economisch het meeste winst uit halen.’