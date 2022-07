Onderzoekers overtuigd van plan om treinen en auto’s uit te rusten met CO2-‘happers’

Op de TU in Eindhoven wordt gewerkt aan een elektrische auto die CO2 afvangt via de filters aan de voorkant. Het idee is de CO2-spons te kunnen legen bij dezelfde paal waar de accu wordt opgeladen. Dat moet ongeveer elke 300 kilometer gebeuren, ongeveer even vaak als er geladen wordt. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het idee is simpel: voorzie elke trein van een paar wagons met grote luchthappers en een installatie voor direct air capture (DAC). Dit is een jonge technologie om CO 2 -moleculen uit de lucht te happen en op te slaan. Bij stations kan de CO 2 worden overgepompt in grotere tanks of pijpleidingen, waarna het door de industrie hergebruikt kan worden voor de productie van bijvoorbeeld synthetische kerosine. Of de kooldioxide wordt voorgoed ondergronds opgeslagen.

Mobiele CO 2 -afvang is veelbelovend, aldus een publicatie die woensdag verscheen in het wetenschappelijke vakblad Joule: een trein voorzien van een klimaatwagon kan jaarlijks zesduizend ton CO 2 uit de atmosfeer plukken. Dat is ongeveer zo veel als tweeduizend Nederlandse benzineauto’s uitstoten per jaar.

Als deze technologie op grote schaal wordt gebruikt, kan de prijs per ton uitkomen rond de 50 dollar, denken de onderzoekers. Dat is flink minder dan de Europese CO 2 -prijs van bijna 75 euro. Een bedrijfsmodel lijkt dus mogelijk. Volgens prognoses van de onderzoekers kan in 2030 al bijna een halve gigaton CO 2 uit de atmosfeer worden gehaald, oplopend tot 2,9 gigaton in 2050. Ter vergelijking: in 2019 werd wereldwijd bijna 37 gigaton de lucht in geblazen.

Extra wagon aan goederentrein

‘Het is goed dat er meer aandacht komt voor direct air capture’, zegt universitair hoofddocent David Vermaas, die er aan de TU Delft onderzoek naar doet. ‘Maar bij toepassing op een trein heb ik nog twijfels.’

Volgens Vermaas is afvang in een vaste installatie eenvoudiger te realiseren, onder meer omdat op stations infrastructuur ontbreekt om CO 2 op te vangen en af te voeren. De onderzoekers noemen in Joule als voordeel dat een trein minder last heeft van het nimby-effect: mensen willen liever geen installaties in hun buurt, ook niet als die het klimaat helpen. Tegen een wagon extra aan een lange goederentrein heeft niemand bezwaar, is het idee.

Vermaas spitste wel de oren toen hij vernam dat de onderzoekers een elektrochemisch proces willen gebruiken om CO 2 los te weken uit het adsorptiemiddel waarin het tijdens het afvangproces is opgeslagen. Huidige processen vergen veel energie (bijvoorbeeld doordat stoom nodig is), een elektrochemische variant kan CO 2 -afvang veel efficiënter maken.

‘Dit staat nog in de kinderschoenen, maar past veel beter in de duurzame energietransitie’, zegt Vermaas. ‘En steeds meer wetenschappers zijn ervan overtuigd dat DAC nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 of 2 graden Celsius te houden.’

TU Eindhoven

Het idee voor mobiele CO 2 -afvang is op meer plaatsen ontstaan: studenten van de TU Eindhoven presenteren donderdag een elektrische auto met ingebouwde CO 2 -spons. De auto is dankzij hun vondst officieel klimaatnegatief. Een klein beetje weliswaar, want Zem, zoals het voertuig is gedoopt, vangt bij gemiddeld autogebruik nog geen twee kilogram kooldioxide per jaar.

De studenten hopen de capaciteit te vergroten en mikken vooral op schaalgrootte: wereldwijd rijden ruim een miljard auto’s rond. Zem is een concept, zeggen de studenten, bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is. Teamlid Nikki Okkels: ‘We willen de industrie kietelen.’