Onderzoekers halen dna van prehistorische eigenaar uit nekhanger

Het hangertje in kwestie. Beeld Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Van prehistorische voorwerpen is doorgaans immers niet meer vast te stellen wie ze maakte, droeg of gebruikte, vertelt Marie Soressi (Universiteit Leiden), leider van het internationale onderzoek. ‘Welke voorwerpen werden gemaakt en gebruikt door mannen, en welke door vrouwen? Was er scheiding van taken, en hoe waren die taken verdeeld?. Dat is het type vragen dat we nu kunnen beginnen te beantwoorden.’

‘Heel erg spannend’, vindt ook Eveline Altena, archeoloog en expert antiek dna (LUMC), niet betrokken bij het onderzoek. ‘Dit geeft aan dat we weer een heel nieuwe categorie materialen kunnen gebruiken als bron voor genetisch onderzoek. Dat opent allerlei mogelijkheden.’

Veel concrete informatie over de eigenaar wisten de onderzoekers overigens nog niet uit het dna te halen: alleen het geslacht en de herkomstgroep van de vrouw. Maar het gaat nu dan ook om het principebewijs, dat het kán.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Bot is poreus en kan dna van de drager opnemen

De techniek werkt alleen bij voorwerpen gemaakt van bot, zoals tanden en beenderen, schrijven de onderzoekers in vakblad Nature. Bot is poreus en kan dna hebben opgenomen van de mensen die er in de oertijd zweet of speeksel op achterlieten, besefte Soressi inmiddels alweer zo’n acht jaar geleden. Hoewel betrekkelijk zeldzaam, zijn nogal wat prehistorische voorwerpen gemaakt van dierlijke botten of tanden: van speerpunten, naalden en schrapers tot siervoorwerpen zoals hangers en gesneden beeldjes.

Het bleek het begin van een lange zoektocht. ‘Ik was zo naïef om te denken dat dit vrij gemakkelijk zou zijn’, bekent Soressi. ‘Maar het bleek extreem ingewikkeld.’ Dat kwam onder meer vanwege de eis die de onderzoekers zichzelf oplegden, namelijk om de voorwerpen in kwestie intact te laten. Bij een eerste reeks experimenten, op gewone stukjes bot, bleken de chemicaliën die men wilde gebruiken om het dna te bevrijden, het bot te beschadigen.

Na eindeloos experimenteren in het lab van nobelprijswinnaar Svante Pääbo van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig, lukte het moleculair bioloog Elena Essel wél. Het magische recept bleek om het bot keer op keer te spoelen met natriumfosfaat, op een steeds hogere temperatuur. Uiteindelijk wordt het spoelwater gecentrifugeerd om het dna zodanig te concentreren, dat het kan worden uitgelezen. Zelfs dan lukt de truc alleen bij nieuw opgegraven objecten, die meteen steriel zijn ingepakt. De rest is al te zeer vervuild met hedendaags mensen-dna.

Oer-dna uit afzettingen

Niet geschikt voor zomaar een voorwerp uit het museum dus, en dat beperkt de toepassing, verwacht Altena. ‘De kans op succes blijft erg klein. Aan de andere kant: dit is nog maar de eerste stap. We zullen gaan ontdekken wat er allemaal mogelijk is.’

Bovendien vordert de techniek snel, benadrukt Soressi. Nog maar zo’n dertig jaar geleden dachten archeologen dat het sowieso onmogelijk was om dna te isoleren uit prehistorische botten. Inmiddels lukt het zelfs om restjes oer-dna op te vissen uit afzettingen in grotten.

De nieuwe techniek is nu voor het eerst met succes toegepast op een hertentand van een paar centimeter groot met een boorgaatje erin. Archeologen vonden het hangertje vier jaar geleden in Siberië, waarna het met handschoenen aan werd ingepakt. Het dna uit het sieraad wijst op een vrouw, afkomstig uit een groep oer-Siberiërs die verwant zijn aan de eerste inwoners van Amerika. Drie vergelijkbare hangertjes, opgegraven in een grot in Roemenië, leverden veel kleinere beetjes dna van oermensen op.

Handschoenen

De vrouw leefde rond de tijd dat mensen door West-Europa rondtrokken in groepen jager-verzamelaars, die soms tijdelijk verbleven in kampen of grotten. Uit die tijd stamt ook de beroemde grottenkunst. In anatomisch opzicht waren ze niet heel anders dan moderne mensen.

Archeologen moeten erop bedacht zijn dat ze opgegraven voorwerpen niet besmetten met dna, schrijven de onderzoekers in Nature. ‘Ik merk zelf dat ik mijn opgraafgewoontes al heb veranderd’, vertelt Soressi. ‘Mijn studenten lachen me soms uit als ik heel omslachtig in de weer ben met handschoenen. Maar ik hoop dat steeds meer van mijn collega’s daar de voordelen van zien.’