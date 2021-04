Onderzoekers Fieldlab na resultaten testevents: sta congressen en theater weer toe

Bezoekers tijdens de Fieldlab-voorstelling van Guido Weijers. Beeld ANP

Op initiatief van de evenementensector werd de afgelopen maanden geëxperimenteerd met het organiseren van een reeks grotere bijeenkomsten. Bij een voorstelling van cabaretier Guido Weijers en het Back to Live congres kwamen zo’n 500 mensen samen in het Beatrixtheater in Utrecht. Zij moesten vooraf een negatieve coronatest kunnen tonen.

De onderzoekers, onder andere van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de TU Delft, noemen de eerste resultaten ‘bemoedigend’. Voor zover bekend vonden er geen besmettingen plaats. Bezoekers hielden zich goed aan de voorschriften. Zo volgde meer dan 98 procent van de theaterbezoekers de instructies op. Daardoor zou het risico op besmetting beperkt zijn. ‘Waar deze kansen bij een evenement zonder maatregelen aanmerkelijk hoger liggen, zijn deze op het testevent vrijwel gelijk aan de setting thuis’, schrijft Fieldlab zondag in een persbericht.

Daarmee zou de samenleving weer een klein stukje van het slot kunnen. Voorwaarde is wel dat organisatoren een sneltest eisen. Ook moeten zij zorgen voor een goede ventilatie en kan maar de helft van de capaciteit benut worden. Mondkapjes zijn verplicht, in elk geval tijdens pauzes en andere momenten dat bezoekers gaan rondlopen.

OMT-leden bezorgd

De afgelopen tijd vonden ook proeven plaats tijdens voetbalwedstrijden, concerten en festivals. Dat zijn evenementen met meer bezoekers. In plaats van stil op een stoel te zitten, wordt er gedanst, gejuicht en gezongen. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend gemaakt. Wel raakten tijdens de testfestivals in Biddinghuizen mogelijk zestien mensen besmet geraakt met het coronavirus.

‘Eén van de belangrijkste lessen is dat het aantal contacten, in elk geval tijdens voetbalwedstrijden en theatervoorstellingen, lager ligt dan de meeste mensen vermoeden’, zei hoofdonderzoeker en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, afgelopen maand in deze krant.

Fieldlab Evenementen heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan het kabinet, dat op zijn beurt het Outbreak Management Team (OMT) vraagt om advies uit te brengen. Leden hiervan uitten eerder hun bezorgdheid over de ‘circa honderd geplande evenementen waarop het kabinet wil experimenteren met toegangstesten, in de huidige epidemiologische context met stijgende aantallen besmettingen’.