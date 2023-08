Onderzoekers blijven erbij: Arib krijgt geen bewijsstukken opgestuurd, alleen ‘inzage op locatie’

Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Beeld David van Dam

Dat laat Mirko Noordegraaf weten namens de gedelegeerde opdrachtgevers van het onderzoek. Hij moet er samen met twee andere hoogleraren op toezien dat het Arib-onderzoek netjes wordt uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche.

‘Het klopt niet dat mevrouw Arib geen mogelijkheid heeft tot inzage in relevante stukken, inclusief de anonieme brieven’, schrijft Noordegraaf in een verklaring. ‘Echter, de zorgvuldigheid en evenwichtigheid zijn de redenen dat zowel wij als de onderzoekers zeer terughoudend zijn met het verspreiden, verstrekken c.q. rondsturen van informatie, inclusief stukken. Maar alle betrokkenen hebben de gelegenheid om kennis te nemen van voor hen relevante stukken en zij kunnen hun visie geven.’

Volgens Noordegraaf is het ‘netjes en precies geregeld hoe betrokkenen kennis kunnen nemen van, dan wel inzage kunnen hebben in stukken, bijvoorbeeld op locatie.’

Arib heeft geen gebruik gemaakt van dit aanbod om bewijsstukken te komen inzien op locatie, omdat zij de schriftelijke stukken in handen wil hebben zodat zij die zorgvuldig kan bestuderen met haar advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Daartoe heeft zij een officieel verzoek ingediend.

‘Ik heb recht op volledige informatie’, zei Arib maandag. ‘Ik wil daarover zelf kunnen beschikken en er ook met mijn advocaten over kunnen overleggen.’ Bovendien, zegt ze: ‘De anonieme brieven gaan al een jaar rond en zijn al in bezit van de media. Waarom zou ik die niet mogen krijgen?’

Geen onderzoek naar rol Bergkamp

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, gaf in september vorig jaar officieel opdracht tot het onderzoek naar mogelijk wangedrag door Arib. Aanleiding was de ontvangst van twee anonieme brieven waarin wordt gesteld dat sommige ambtenaren een ‘onveilige werkomgeving’ hebben ervaren door het optreden van Arib. De brieven zijn tot op heden niet openbaar.

Opmerkelijk is dat Noordegraaf nu benadrukt dat het feitenonderzoek zich ‘uitsluitend richt op de inhoud van de anonieme brieven.’ De Kamer dwong in november namelijk nog af dat ook gekeken moet worden naar de rol van de vertrokken topambtenaren, het presidium en huidig Kamervoorzitter Bergkamp. Zo had Bergkamp de leiding over het onderzoek aanvankelijk in handen gelegd van een topambtenaar die zelf had geklaagd dat Arib een ‘onveilige werksfeer’ zou hebben gecreëerd.

Na een aantal roerig verlopen Kamervergaderingen werd in november dan ook besloten om de begeleiding van het controversiële onderzoek over te laten aan zogeheten gedelegeerde opdrachtgevers, om beïnvloeding van het onderzoek door politici of topambtenaren te voorkomen.

Het is nog niet bekend wanneer het feitenonderzoek wordt opgeleverd, maar dat zal in ieder geval na het zomerreces van de Tweede Kamer zijn. Volgens ingewijden is de conceptversie eind augustus of begin september af. Tot die tijd willen de gedelegeerde opdrachtgevers niet inhoudelijk ingaan op persvragen, ‘aangezien dat niet in het belang van het onderzoek is’, schrijft Noordegraaf. ‘Bij het opleveren van het eindrapport zullen wij ons uiteraard verantwoorden voor het onderzoeksverloop en de lopende het onderzoek gemaakte keuzes.’